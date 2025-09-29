เปิดประสบการณ์ ‘Luxury Wellness Living’ ใจกลางเกาะสมุย

Tramonto Residences โครงการบ้านพักอาศัยระดับลักชัวรี และโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย นำโดยนายแพทย์ สมฤทธิ์ จันทรประทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย และ Merica Apichanapong, Founder and CEO, Out of Office Co., Ltd. (Tramonto Residences) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ผสานสุขภาพแบบองค์รวมเข้ากับสถาปัตยกรรมและไลฟ์สไตล์ระดับโลก ตลอดจนการส่งมอบประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผ่านแพ็กเกจการดูแลสุขภาพต่าง ๆ จาก BDMS Wellness Clinic Celes Samui แก่คอมมูนิตี Tramonto Residences
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการแนวคิด “บ้าน คือ สุขภาพ” (Home-as-Wellness) อย่างแท้จริง โดยเป็นการจับมือระหว่างผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย และศูนย์ให้บริการสุขภาพที่ได้รับการรองรับในระดับมาตรฐานสากลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ อย่างโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย และ BDMS Wellness Clinic Celes Samui เพื่อวางรากฐาน Wellness Ecosystem ที่เชื่อมโยงบริการภายในบ้านเข้ากับการดูแลสุขภาพ ผ่านระบบ Concierge Health, Mobile Wellness และ Digital Medicine
นายแพทย์ สมฤทธิ์ จันทรประทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยมีความภาคภูมิใจที่ได้นำประสบการณ์และมาตรฐานทางการแพทย์ระดับสากล มาร่วมสร้างสรรค์ระบบดูแลสุขภาพที่เชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตในมิติที่หลากหลาย ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญของสมุยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน Wellness และ Lifestyle ระดับโลก
โดยที่ BDMS Wellness Clinic Celes Samui เราเชื่อว่าการดูแลสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอก ซึ่งที่อยู่อาศัย หรือ ‘บ้าน’ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายและสุขภาพใจของเราทุกคน ความร่วมมือในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การให้บริการสุขภาพ แต่คือการออกแบบวิถีชีวิต เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่สมดุล ยั่งยืน และส่งเสริมการดูแลตัวเองในทุกวันซึ่งสอดคล้องกับการแพทย์เวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือ Lifestyle Medicine ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน”
“Tramonto Residences ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ประสบการณ์ ‘Luxury Wellness Living’ ที่แท้จริงบนเกาะสมุย ความร่วมมือนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันในการหลอมรวมสุขภาพ สถาปัตยกรรม และการใช้ชีวิต เพื่อยกระดับสมุยให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่สมบูรณ์แบบ” Merica Apichanapong Founder and CEO, Out of Office Co., Ltd. (Tramonto Residences) กล่าวเพิ่มเติม
โครงการ Tramonto Residences ตั้งอยู่บริเวณปลายแหลม ตรงข้ามวัดพระใหญ่ ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเกาะสมุย โดดเด่นด้วยทำเลที่ผสานความสงบ ความเป็นส่วนตัว วิวทะเลแบบพาโนรามา และความสะดวกในการเชื่อมต่อสู่ศูนย์กลางเมืองและสนามบินสมุยเข้าด้วยกัน
Tramonto Residences โดดเด่นด้วยงานออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ที่ผสานอย่างลงตัวกับบริบทธรรมชาติรอบด้าน ภายใต้แนวคิด “Where Sunsets Begin” หรือ “ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน” ที่ถ่ายทอดผ่านรายละเอียดของพื้นที่อยู่อาศัยอย่างพิถีพิถัน เพื่อสร้างประสบการณ์แห่งการพักผ่อนที่แท้จริง โดยแนวคิดนี้สะท้อนผ่านองค์ประกอบการออกแบบที่หลากหลาย อาทิ พื้นที่เปิดโล่ง ที่เปิดรับแสงธรรมชาติและสายลมได้ตลอดทั้งวัน, สระว่ายน้ำอินฟินิตี้ ที่เปิดมุมมองสู่ท้องทะเลอย่างไร้ขอบเขต, รวมถึงการเลือกใช้ วัสดุจากท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นหินจากเกาะสมุย ผนังพื้นผิวธรรมชาติ และไม้จริง ที่ช่วยเชื่อมโยงผู้อยู่อาศัยเข้ากับบริบทของสถานที่ได้อย่างลึกซึ้ง
ทุกพื้นที่ภายใน Tramonto Residences ถูกออกแบบให้โปร่ง โล่ง สงบ และสมดุล ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สะท้อนแนวคิดของการอยู่อาศัยที่ไม่ได้เน้นความหรูหราเพียงเปลือกนอก แต่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของการใช้ชีวิตในมิติที่หลากหลาย
ในส่วนของโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ให้บริการทางการแพทย์ในหลากหลายด้าน ภายใต้การดำเนินการของทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการรองรับผู้ป่วยกว่า 50 เตียง ภายใต้มาตรฐานการดูแลระดับสากล
ในฐานะสมาชิกในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ BDMS (Bangkok Dusit Medical Services) กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก และติดอันดับผู้ให้บริการทางการแพทย์ชั้นนำระดับโลก โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยยึดมั่นในการมอบบริการที่ไว้ใจได้ พร้อมความเข้าใจลึกซึ้งต่อผู้ป่วย ด้วยแนวคิด: “Empowering Trusted Healthcare Through Smart Solutions for Excellent Outcomes and Service Hospitality.”
BDMS Wellness Clinic Celes Samui – จุดหมายแห่งสุขภาพเชิงป้องกันระดับลักชัวรี บนหาดบ่อผุด จ.สุราษฎร์ธานี
ท่ามกลางความเงียบสงบและเป็นส่วนตัวของหาดบ่อผุด เกาะสมุย BDMS Wellness Clinic Celes Samui ตั้งอยู่ภายในโรงแรมหรู Celes Samui มอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันในบรรยากาศ ณ รีสอร์ทริมทะเลอย่างสงบสุข โดยคลินิกแห่งนี้เป็นศูนย์สุขภาพที่ดำเนินการภายใต้ศาสตร์ Scientific Wellness หรือการดูแลสุขภาพโดยอิงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ผสานกับลักชัวรีของการพักผ่อนอย่างมีระดับ มุ่งเน้นการดูแลแบบองค์รวมเฉพาะบุคคล ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสหวิชาชีพ และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานระดับสากล
บริการที่โดดเด่นของ BDMS Wellness Clinic Celes Samui ได้แก่ โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงลึกในระดับเซลล์ เช่นการตรวจเทโลเมียร์ การตรวจ Epigenetics การตรวจระดับวิตามิน ฮอร์โมน และสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย การทำวิตามินบำบัด ไปจนถึงแพ็กเกจการดูแลผิวพรรณเป็นต้น
สำหรับลูกบ้าน Tramonto Residences จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงบริการแบบ VIP เพื่อมอบประสบการณ์ Wellness ที่ผสมผสานความสะดวกสบาย ความหรูหรา และการดูแลที่ออกแบบเฉพาะบุคคล
เกาะสมุย...ก้าวสู่เวทีโลก ในฐานะ World-Class Wellness & Sports Destination
ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ไม่เพียงแต่เชื่อมโยงศาสตร์แห่งการแพทย์ สถาปัตยกรรม และไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว แต่ยังเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยยกระดับเกาะสมุยให้ก้าวสู่จุดหมายปลายทางระดับโลกในด้านสุขภาพและกีฬา โดยมีเป้าหมายในการดึงดูดนักลงทุนระดับบนและนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากทั่วโลก พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในภาคบริการสุขภาพ การท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงสร้างงานและรายได้ให้กับชุมชนผ่านเครือข่ายบริการระดับพรีเมียมทั้งหมดนี้ นำไปสู่การยกระดับสมุยสู่การเป็น Global Wellness Island ในมิติของร่างกาย จิตใจ และการลงทุนอย่างสมบูรณ์แบบ