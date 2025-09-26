สวอตซ์ NEON 6 เรือนใหม่ ปลุกตำนานยุค 80s-90s

สวอตซ์ (Swatch) นำเสนอคอลเลกชันใหม่ Swatch NEON กับพลังสีนีออนสะท้อนแสงสุดจี๊ด และเอนเนอร์จีการดีไซน์จัดเต็ม ได้แรงบันดาลใจจากนาฬิกา Swatch Archive ไอคอนิกยุคอะนาล็อก ตั้งแต่ตู้เกมอาเขตยันม้วนวิดีโอ VHS กลับมาเล่าใหม่แบบร่วมสมัย เพิ่มความสนุกสนานถึง 6 เรือนใหม่ รวมถึงฟีเจอร์ SwatchPAY!* ที่ชาร์จพลังให้สไตล์ฟีลกู๊ดแบบเต็มขั้น
SWATCH NEON FLUMOTIONS นำรุ่น FLUMOTIONS ปี 1988 กลับมาในเคส SKIN CLASSIC ที่บางเฉียบแต่เปล่งพลังด้วยโทนสีนีออนจัดเต็ม
SWATCH NEON SIGNAL FLAG โฉมใหม่ของรุ่น SIGNAL FLAG ปี 1990 เพิ่มพาเลตต์สีส้ม สีเหลือง และสีเขียวที่จัดจ้านกว่าเดิม
SWATCH NEON EMERALD CHRONO ตีความจากรุ่น EMERALD DIVER ปี 1986 กลับมาในโครโนกราฟเต็มรูปแบบ บอกเวลาแม่นยำ โทนสีจัดจ้านยุค '80s/'9OS อย่างแท้จริง
SWATCH NEON SKYCHART คิดใหม่จากรุ่น SKYCHART ปี 1991 หน้าต่างแสดงวันที่ยังมีครบ แต่มาในสีใหม่ เขียวไฟฟ้า ม่วงเข้ม และน้ำเงินเข้ม
SWATCH NEON SEPPIA รีมิกซ์จากรุ่น SEPPIA ปี 1994 มาใหม่ในเคส BIG BOLD ขนาด 47 มม. พร้อมสายนาฬิกาเข้มเท็กซ์เจอร์แน่น คงสีนีออนชมพู เขียว และเหลือง
SWATCH NEON HIELO จาก HIELO รุ่นปี 1993 เคส 25 มม. สู่ 47 มม. พร้อมบูสต์ให้จัดจ้านกว่าเดิม โดดเด่นทุกครั้งในทุกวินาที