หวานเกินต้าน "ปาล์ม หงส์นันทน์" สวีทฉ่ำสาวสวยรุ่นน้อง

เห็นเป็นลูกชายที่ร้ากคุณแม่แบบสุดๆ แต่ด้านส่วนตัวของหนุ่ม "ปาล์ม หงส์นันทน์" ก็มีมีกุ๊กกิ๊กไปสวีทหวานกับสาวรุ่นน้องอยู่บ่อยๆ จนน้ำตาลตอมโซเชียลไม่ไหว!
ซึ่งสาวรุ่นน้องคนที่หนุ่มปาล์มแกรนด์โอเพ่นนิ่งในโซเชียลก็คือสาวพิพ-สิรีธร พงษารัตน์ ลูกสาวคนเดียวของคุณมหิธรและคุณสิริน พงษารัตน์ ครอบครัวนักธุรกิจที่ทำธุรกิจหลายอย่าง ทั้งเครื่องสำอาง The Face Shop, Leica Thailand และ Mos Burger ซึ่งสาวพิพ เพิ่งเรียนจบ BALAC หรือ Bachelor of Arts in Language and Culture สาขาวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรนานาชาติของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งกำลังจะเข้ารับปริญญาเร็วๆ นี้
โดยหนุ่มปาล์มก็หอบดอกไม้ช่อใหญ่ไปร่วมแสดงความยินดีตั้งแต่วันซ้อมใหญ่ จนเพื่อนๆ ยังแซวว่า วันนี้ชุดครุย แล้ววันไหนจะเป็นชุดเจ้าสาว!? นอกจากนี้ก็ยังเผยให้เห็นถึงความสนิทไปถึงครอบครัวของฝ่ายชายโดย หนุ่มเป๋าน้องชายของหนุ่มปาล์มก็มาร่วมแสดงความยินดีกับสาวพิพด้วย...งานนี้มีลุ้นหล่ะค่าท่านผู้ชม
#Celebonline #Gossip #ปาล์มหงส์นันทน์ #ไฮโซหล่อ #พิพสิรีธร #รับปริญญาจุฬา