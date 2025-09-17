xs
xsm
sm
md
lg

เอ็ม ดิสทริคจับมือแสนสิริ โชว์ 88 ผลงานศิลปินใจกลางสุขุมวิท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์, สุธาวดี ศิริธนชัย, ไซม่อน นิโคลัส พิลลาร์ด และวทัญญู ตันติวงศ์
เอ็ม ดิสทริค ผู้นำ Art District ย่านสุขุมวิท ร่วมกับ บมจ.แสนสิริ จัดงาน “EM DISTRICT EMPRESSION 2025: IMAGINE SUKHUMVIT-THE ART PEOPLE MEET-UP” เนรมิตศูนย์การค้าให้เป็นอาร์ตเอ็กซิบิชั่นสุดพิเศษ ส่งเสริมวงการศิลปะและครีเอทีฟคอมมูนิตี จัดแสดงผลงานศิลปะจาก 88 ศิลปินที่ได้รับคัดเลือกทั่วพื้นที่ศูนย์การค้า พร้อมชวนเหล่าศิลปินหน้าใหม่ร่วมพูดคุย Creative Talk ในประเด็นการเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์และศิลปะเข้าไว้ด้วยกัน ณ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์

ณัฐธีร์ โชติระวีธนาศิริ, สุธาทิพย์ อุปสุข, ไซม่อน นิโคลัส พิลลาร์ด, วิภาลักษณ์ ศิริพลานนท์ และปภาวี ไวทยานนท์
สุธาวดี ศิริธนชัย กก.ผจก.สายงานการตลาด เอ็ม ดิสทริค กล่าวว่า “โครงการ EMPRESSION ครั้งที่ 4 นี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Imagine Sukhumvit” โดยมี ไซม่อน นิโคลัส พิลลาร์ด หนึ่งในคีย์แมนผู้ผลักดันงานศิลปะที่เชื่อมโยงกับชีวิตผู้คนให้เกิดขึ้นจริง เป็นผู้ผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้น

ผลงานทั้ง 88 ชิ้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งจากศิลปินชื่อดังของเมืองไทย อาทิ Juli Baker and Summer, Tikkywowและ Sleepybeee รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 10 ขวบได้แสดงผลงาน, ผลงานจากเด็กๆ โรงเรียนรุ่งอรุณ หรือจะเป็นงานที่สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคเฉพาะ ฯลฯ เพื่อสร้างสรรค์คอมมูนิตีที่เปิดรับทุกคนอย่างเท่าเทียม

เตยยี่ ประภัสสร
ด้าน วทัญญู ตันติวงศ์ Vice President of Aesthetics & Interior Design จากแสนสิริ กล่าวว่า “ครั้งนี้ เราได้นำ 5 ศิลปินครีเอเตอร์ จากโปรเจกต์ ARTIZEN มาร่วมแสดงผลงาน โดย ARTIZEN มาจากแนวคิด SANSIRI Lighting New Possibilities นำเสนอพื้นที่แห่งโอกาสและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ร่วมเอ็มพาวเวอร์ New Talent รุ่นใหม่ และสนับสนุนให้มีโอกาสได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่”

นอกจากนี้ ยังมีศิลปินผู้ออกแบบผลงานในโปรเจกต์ IMAGINE SUKHUMVIT มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ได้แก่ วิภาลักษณ์ ศิริพลานนท์, สุธาทิพย์ อุปสุข และณัฐธีร์ โชติระวีธนาศิริ รวมถึงหนึ่งใน ARTIZEN ปภาวี ไวทยานนท์ ร่วมแชร์แรงบันดาลใจและบทบาทในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย และความสนุกให้กับงานศิลปะในเมือง

ผู้สนใจร่วมชมผลงานได้ตั้งแต่วันนี้-15 ต.ค. 68 ณ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์ และบีทีเอสสกายวอล์ก

จิตต์สิงห์ สมบุญ, สุธาวดี ศิริธนชัย และไซม่อน นิโคลัส พิลลาร์ด







พัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์, สุธาวดี ศิริธนชัย, ไซม่อน นิโคลัส พิลลาร์ด และวทัญญู ตันติวงศ์
ณัฐธีร์ โชติระวีธนาศิริ, สุธาทิพย์ อุปสุข, ไซม่อน นิโคลัส พิลลาร์ด, วิภาลักษณ์ ศิริพลานนท์ และปภาวี ไวทยานนท์
เตยยี่ ประภัสสร
จิตต์สิงห์ สมบุญ, สุธาวดี ศิริธนชัย และไซม่อน นิโคลัส พิลลาร์ด
เอ็ม ดิสทริคจับมือแสนสิริ โชว์ 88 ผลงานศิลปินใจกลางสุขุมวิท
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น