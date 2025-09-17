เอ็ม ดิสทริคจับมือแสนสิริ โชว์ 88 ผลงานศิลปินใจกลางสุขุมวิท

เอ็ม ดิสทริค ผู้นำ Art District ย่านสุขุมวิท ร่วมกับ บมจ.แสนสิริ จัดงาน “EM DISTRICT EMPRESSION 2025: IMAGINE SUKHUMVIT-THE ART PEOPLE MEET-UP” เนรมิตศูนย์การค้าให้เป็นอาร์ตเอ็กซิบิชั่นสุดพิเศษ ส่งเสริมวงการศิลปะและครีเอทีฟคอมมูนิตี จัดแสดงผลงานศิลปะจาก 88 ศิลปินที่ได้รับคัดเลือกทั่วพื้นที่ศูนย์การค้า พร้อมชวนเหล่าศิลปินหน้าใหม่ร่วมพูดคุย Creative Talk ในประเด็นการเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์และศิลปะเข้าไว้ด้วยกัน ณ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์
สุธาวดี ศิริธนชัย กก.ผจก.สายงานการตลาด เอ็ม ดิสทริค กล่าวว่า “โครงการ EMPRESSION ครั้งที่ 4 นี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Imagine Sukhumvit” โดยมี ไซม่อน นิโคลัส พิลลาร์ด หนึ่งในคีย์แมนผู้ผลักดันงานศิลปะที่เชื่อมโยงกับชีวิตผู้คนให้เกิดขึ้นจริง เป็นผู้ผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้น
ผลงานทั้ง 88 ชิ้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งจากศิลปินชื่อดังของเมืองไทย อาทิ Juli Baker and Summer, Tikkywowและ Sleepybeee รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 10 ขวบได้แสดงผลงาน, ผลงานจากเด็กๆ โรงเรียนรุ่งอรุณ หรือจะเป็นงานที่สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคเฉพาะ ฯลฯ เพื่อสร้างสรรค์คอมมูนิตีที่เปิดรับทุกคนอย่างเท่าเทียม
ด้าน วทัญญู ตันติวงศ์ Vice President of Aesthetics & Interior Design จากแสนสิริ กล่าวว่า “ครั้งนี้ เราได้นำ 5 ศิลปินครีเอเตอร์ จากโปรเจกต์ ARTIZEN มาร่วมแสดงผลงาน โดย ARTIZEN มาจากแนวคิด SANSIRI Lighting New Possibilities นำเสนอพื้นที่แห่งโอกาสและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ร่วมเอ็มพาวเวอร์ New Talent รุ่นใหม่ และสนับสนุนให้มีโอกาสได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่”
นอกจากนี้ ยังมีศิลปินผู้ออกแบบผลงานในโปรเจกต์ IMAGINE SUKHUMVIT มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ได้แก่ วิภาลักษณ์ ศิริพลานนท์, สุธาทิพย์ อุปสุข และณัฐธีร์ โชติระวีธนาศิริ รวมถึงหนึ่งใน ARTIZEN ปภาวี ไวทยานนท์ ร่วมแชร์แรงบันดาลใจและบทบาทในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย และความสนุกให้กับงานศิลปะในเมือง
ผู้สนใจร่วมชมผลงานได้ตั้งแต่วันนี้-15 ต.ค. 68 ณ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์ และบีทีเอสสกายวอล์ก