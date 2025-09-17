แอร์โฮสเตส “นานะ นาตาลี” คว้ามงกุฏนางสาวถิ่นไทยงาม 2568

กองประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม 2568 นำโดย สินีนารถ เองตระกูล ประธานกรรมการบริหารกองประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ได้จัดการประกวดรอบตัดสิน ณ โรงแรม เอส พาร์ค (ESC Park) รังสิต โดยสาวงามที่ชนะใจคณะกรรมการ คือ หมายเลข 17 นานะ-นาตาลี สุกีอุระ วัย 24 ปี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ามงกุฎพร้อมกับเงินสดและของรางวัล รวมกว่า 1.5 ล้านบาท
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ บุษ-อัญชิศฐา สุขสงค์ จากนครศรีธรรมราช รับรางวัลเงินสด 200,000 บาท พร้อมสายสะพาย ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 3 คน) ได้แก่ โณนี่-จารุปิยา บริบาลบุรีภัณฑ์ จากกรุงเทพฯ, มาลัย-มาลัยกะ คาร จากเชียงราย และจุ๊กจิ๊ก-จิรัชยา สุขอินต๊ะ จากพะเยา ซึ่งจะได้เงินสด 100,000 บาท พร้อมสายสะพาย
สำหรับรางวัลพิเศษ QUEEN OF SALES By Tel2tell tv shopping ได้แก่ พริธนิญา สริณศิญาพร และรางวัล TIP ICONIC STAR ได้แก่ ปาณิศา สุทธิสว่าง
การประกวดรอบตัดสิน มีเหล่านักแสดงนำโดย ธัญญ่า-ธัญญาเรศ เองตระกูล และหนิง-ปณิตา พัฒนาหิรัญ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน พร้อมด้วย แอนนา เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2565, โชตินภา แก้วจรูญ นางสาวไทย 2568 และสุชานุช ธรรมวงศ์ นักแสดง ร่วมสร้างสีสัน โดยมี อรรณพ กิตติคุณ เป็นพิธีกร