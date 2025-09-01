คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 1 - 7 กันยายน 2568 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
การงานยังคงเป็นไปอย่างลุ่มๆดอนๆ หายใจได้ไม่ทั่วท้องบ้างเป็นบางครั้ง ผลลัพธ์ในเรื่องที่ลุ้นจะไม่เป็นไปตามที่หวังคงต้องเผื่อใจไว้บ้าง เรื่องที่คุณยังมิรู้ตื้นลึกหนาบางมีอีกมากดังนั้นจงมิควรที่จะตัดสินใครหรืออะไรก็ตามที งดการวิพากษ์วิจารณ์และออกความเห็นกันไว้ดีกว่าแก้ ระวังความใจร้อนจะทำให้เรื่องราวต้องบานปลายไปกันใหญ่ อะไรที่หยวนๆกันได้ก็ควรทำ ท่านอาจจะมีความคิดที่ขัดแย้งกันอยู่ในหัวหรือต้องเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่ทำเอาไปไม่เป็นก็ได้ซึ่งก็คงจะต้องถอยออกมามองในมุมของคนนอกบ้างบางทีอาจจะได้คำตอบหรือเห็นทางออกได้อย่างที่คุณเองก็คาดไม่ถึงก็เป็นได้ ช่วงนี้จะมีคนที่แปลคำพูดหรือเจตนารมณ์ของคุณผิดไปส่งผลให้คุณต้องเจองานเข้าพึงระวังให้มากเป็นพิเศษ หมั่นอัปเดตข้อมูลข่าวสาร นัดหมายต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ด้านการเงิน สภาพคล่องไม่สะพัดเท่าที่ควร ต้องจับแพะชนแกะ ปั่นป่วนไปหมด มีสิทธ์ที่จะเข้าเนื้ออีกต่างหาก เจอภาษีสังคมชุดใหญ่ โดนเอาเปรียบเรื่องของผลประโยชน์ งบซ่อมต่างๆบานปลาย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด กิจกรรมหรือสิ่งแวดล้อมใหม่ๆจะทำให้คุณได้พบมิตรภาพที่ดีมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปไกลเกินคำว่าเพื่อน ส่วนคนมีคู่ ใส่ใจดูแลกันและกันมากขึ้น อบอุ่นเกินคาด
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
ประสบความสำเร็จแบบผิดคาด ได้ผลคุ้มค่าน่าพอใจกับความทุ่มเทที่ให้ไป บางเรื่องที่คนอื่นคิดว่าคุณได้ส้มหล่นแต่อันที่จริงนั้นเป็นเพราะฝีมือและความตั้งใจล้วนๆ บทบาทใหม่ที่ได้รับทำให้ต้องพิสูจน์ตัวเองหรือต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อลดคำสบประมาทให้ได้ บางทีอาจต้องกลายเป็นที่ปรึกษาจำเป็นให้ใครต่อใครแต่ต้องระวังจะกลายเป็นทำคุณบูชาโทษนะ ท่านจะเจออุปสรรคปัญหาที่คาดไม่ถึงส่งผลให้อะไรต่อมิอะไรที่จัดการไว้ต้องสะดุด ระวังการกระทำที่เป็นการล้ำเส้นหรือเกินขอบเขตอำนาจตนด้วย บางทีต้องเข้มงวดบ้างเพื่อให้ผลงานออกมาเนี้ยบและจะได้มิต้องถูกตำหนิได้ในภายหลัง ต้องมีความรอบคอบและรัดกุมอย่างแรงโดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับอะไรที่เสี่ยงหรือต้องใช้ชื่อเสียงเป็นเดิมพัน จะเจอการตัดสินใจที่ยากดังนั้นต้องชั่งน้ำหนักถึงผลได้ผลเสียให้ดีด้วย มีโอกาสที่จะได้เปิดหูเปิดตาจากการเดินทางหรือการเข้าสังคมที่แตกต่าง
ด้านการเงิน มีความคล่องตัว แม้ส่วนใหญ่จะมาจากน้ำพักน้ำแรง แต่ผลพลอยได้จากความขยันขันแข็งก็มีมิใช่น้อย มีลาภปาก ได้ของกินของฝากที่ถูกใจ แต่อย่าให้ต้องหมดเปลืองไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องซะล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะเจอความยุ่งยากอันเกิดจากการคบซ้อน ส่วนคนมีคู่ ภายนอกดูเหมือนไม่มีอะไร แต่ภายในนั้นคุกรุ่นเชียว หากจะรักษาไว้ซึ่งสถานภาพก็เบรคๆคำพูดบ้างละกันค่ะ
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
เหมือนมีมรสุมเข้า ถูกบีบคั้นในหลายสิ่งรวมถึงถูกกดดันให้ต้องรีบตัดสินใจ ต้องเหนื่อยใจกับหลายเรื่องไม่ว่าจะเกี่ยวกับคนหรืองาน คงจะต้องมีการปรึกษาหารือหรือพูดคุยกันแบบนอกรอบเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน อย่าเสียเซลฟ์กับคำพูดของคนที่พูดโดยไม่คิด กับบางเรื่องก็ควรต้องทำใจหากถูกมองข้ามความสำคัญ การดำเนินงานบางอย่างจำเป็นต้องให้เป็นไปในทางลับเพื่อความสะดวกและความคล่องตัว ประสบการณ์ที่สั่งสมจะทำให้คุณสามารถอ่านคนและสถานการณ์ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง บางเหตุการณ์อาจจะต้องมีการชิงไหวชิงพริบกันเบาๆ ควรต้องมีแผนสำรองไว้เสมอ เผื่อทางเลือกและทางออกไว้หลายๆทางเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้ การที่ปรับตัวได้เร็วและเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายจะทำให้คุณเป็นต่อหลายๆคน ทำความเข้าใจกับสัญญาข้อตกลงก่อนลงนาม มีเกณฑ์เดินทางหรือเปลี่ยนแผนกะทันหัน
ด้านการเงิน รับเยอะจ่ายหนัก โชคดีที่กำลังซื้อยังดีอยู่ แต่อะไรที่มิสมควรซื้อก็อย่าเรื่องเปลืองเงินเลยจะดีกว่า ควรงดใช้เครดิตไปรับรองใครเพราะจะเดือดร้อนได้ ระวังข้าวของมีค่าหล่นหาย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด หัวใจนำทางไปเจอคนที่ใช่แต่ต้องสำรวจให้แน่ใจว่าคนนั้นโสดแท้หรือเทียม ส่วนคนมีคู่ ชีวิตคู่เปราะบาง มีบางอย่างที่บั่นทอนความรู้สึกของกันและกันอยู่
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
ดวงงานรุ่ง ได้ดิบได้ดีจากความที่ขยันขันแข็งผนวกเข้ากับฝีมือที่มิได้เป็นรองใคร แต่ก็อย่าได้ไว้ใจทางวางใจคนหรือสถานการณ์ให้มากจนถึงขั้นประมาทไปซะล่ะ ควรที่จะต้องมีความช่างสังเกตและละเอียดประณีตให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะในเรื่องที่คุณนั้นสามารถควบคุมได้ส่วนอะไรที่นอกเหนือจากนั้นก็ต้องรับมืออย่างมีสติ จะมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับคนหมู่มาก ได้เปิดโลกทัศน์ด้านใหม่จากการเข้าร่วมกลุ่มหรือเข้าสังคม มองเห็นโอกาสบางอย่างจากการฟังที่คนอื่นๆนั้นมองข้ามไป จะมีคนที่พยายามโบ้ยภารกิจมาให้ซึ่งก็ต้องจำใจรับไว้เนื่องจากเห็นแก่ส่วนรวมแต่ก็น่าถือเป็นกำไรชีวิตที่ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะลองทำเลยสักที จะได้ข้อแลกเปลี่ยนหรือข้อตกลงที่สมน้ำสมเนื้อพอสมควร มีแบ็คดีที่คอยให้การสนับสนุนและช่วยผลักดันคุณในทุกๆทาง ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ด้านการเงิน รายรับรายจ่ายมีความสมดุล แต่มีเรื่องเสียเงินเข้ามาตลอด และจะสูญสลายไปอย่างไร้ร่องรอย ควรหมั่นหามาเติมให้ทันกาล เพิ่มช่องทางใหม่ในการเสริมสภาพคล่อง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ถึงจะไม่โดดเด่นแต่คุณก็จะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป ส่วนคนมีคู่ แฟนคุณใจดีเป็นพิเศษ ปรารถนาสิ่งใดอ้อนหน่อยได้แน่
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
อะไรๆดูเหมือนว่าจะเดินหน้าไปช้ากว่าที่คาดไว้ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่คุณเองก็คิดไม่ถึง จำเป็นต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ท่านจะได้เข้าไปรับรู้หรือเจอสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ระวังความหงุดหงิดหรือมิได้ดั่งใจจนทำให้เผลอแหกกฎเข้าจากอารมณ์ชั่ววูบด้วยล่ะ สูตรสำเร็จสามารถใช้ได้เฉพาะกับบางเรื่องเท่านั้น ทำคุณคนไม่ขึ้น ทางที่ดีมิควรที่จะหาเรื่องให้ต้องเปลืองตัวฟรีๆ ต้องทบทวนและพิจารณาไตร่ตรองหลายๆชั้นก่อนที่จะทำหรือพูด อย่าไขว้เขวในจุดยืนและเป้าหมาย บางทีข้อสรุปหรือข้อตกลงอาจไม่เป็นอย่างแผนทำให้ต้องเปลี่ยนหรือปรับกลยุทธ์กันใหม่กลางครัน หากเป็นไปได้ควรพาตนให้หลุดพ้นจากความซ้ำซากจำเจเผื่อว่าไอเดียจะกระฉูดหรือความคิดลื่นไหลมากขึ้น
ด้านการเงิน คล่องตัวดี มีรายได้จากหลายทาง แต่ก็อย่าได้มือเติบ จะมีปัญหาในการให้ผู้อื่นเป็นธุระแทน ถูกตุกติกในเรื่องผลประโยชน์ ระวังถูกหลอกให้เสียเงินฟรีหรือถูกลักเล็กขโมยน้อย มีค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมรออยู่อีก
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะเจอคนเจ้าชู้หลายใจ ระวังตัวระวังให้ดีๆ ส่วนคนมีคู่ กลมเกลียวกันไว้ ให้เกียรติกันเท่านัั้นพอ
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
สถานการณ์โดยรวมดูเหมือนว่ากำลังไปได้สวยแค่อาจจะต้องระวังช่วงท้ายสัปดาห์เล็กน้อยเพราะมีสิทธิ์ที่จะทำเสียเรื่องหรือต้องชวดโอกาสเนื่องจากปากพาจนของตนเองก็เป็นได้ จะมีโอกาสได้เข้าสังคมที่กว้างขวางมากขึ้นหรือได้เข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ที่จะยังประโยชน์ให้คุณในระยะยาว ในเรื่องของความคิดเห็นที่ต่างหรือการมองต่างมุมนั้นมิใช่ปัญหาเพียงแค่มีความเข้าใจที่ถูกต้องก็พอ บางสิ่งนอกจากที่จะทำตามหน้าที่รับผิดชอบแล้วก็ควรต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมด้วย เป็นจังหวะที่จะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเยอะขึ้น ได้เริ่มทำอะไรตามที่คิดและใฝ่ฝันอยากจะทำมานาน ต้องคำนวณเวลาดีๆเนื่องจากมีภารกิจและกิจกรรมที่หลากหลายประดังกันเข้ามา ทุกสิ่งเมื่อคิดและทำด้วยปัญญาต้องสำเร็จได้แน่
ด้านการเงิน มีกินมีใช้สมฐานะ มีผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อเจือจุนบ้างยามที่ขาดเหลือ มีลาภปากเบาๆ ได้ของฝากจากต่างถิ่นแดนไกล จะมีช่องทางหารายได้เสริม ส่วนอะไรที่ประหยัดได้ก็สมควรทำ อย่าหาเรื่องให้สิ้นเปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ค่อยดี จะมีใหม่ทั้งทีต้องใจเย็นๆค่อยๆเฟ้นหา ส่วนคนมีคู่ พ่อแง่แม่งอนกันอยู่เรื่อย เรื่องที่พูดเล่นก็อย่าไปเป็นจริงเป็นจังให้ต้องมีปัญหา
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
การเปลี่ยนความคิดกลับไปกลับมาดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลดีกับใครเลยแม้แต่ตนเอง ข้อมูลที่มีในมือหรือความเข้าใจต่อสิ่งที่จะทำยังไม่เพียงพอและมีสิทธิ์ที่จะเดินไปผิดทางได้ ควรต้องยอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ ในบางเรื่องจำเป็นต้องฟังหูไว้หูด้วย อะไรที่มิได้รู้จริงก็อย่าชิงออกความเห็น เป็นช่วงเวลาที่หายใจหายคอได้ไม่คล่องนักหรือมีเหตุที่ทำให้ต้องรู้สึกใจหายใจคว่ำ เจออุปสรรคที่เกินกว่าจะคาดถึงได้ มีปัญหาในการเรียกใช้ข้อมูลและการสื่อสารทำให้หงุดหงิดและเสียอารมณ์พอสมควร มีความยุ่งยากบางประการทำให้มิอาจดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ทำไว้ได้โดยเฉพาะในช่วงของกลางสัปดาห์ ระวังจะเสียเครดิตด้วยล่ะ และบางทีคุณอาจมองข้ามโอกาสบางอย่างไปแบบไม่รู้ตัวก็เป็นได้ บางท่านมีเกณฑ์เดินทางขึ้นล่องเป็นว่าเล่น
ด้านการเงิน มีสภาพคล่อง มีเงินเข้าหมุนมากขึ้น อะไรที่เล็งไว้ก็สบโอกาสได้ถอยออกมาสักทีสมใจอยาก มีพอที่จะโปะหนี้ได้ แต่ช่วงกลางระวังทำเงินหายหรือเสียผลประโยชน์ไปโดยไม่รู้ตัว
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คิดจะคบหาใครก็อย่ามองเพียงแค่เปลือกนอก สิ่งที่เห็นอาจเป็นภาพลวงตา ส่วนคนมีคู่ อย่าเอาแต่อารมณ์ของตนเป็นใหญ่ ขอฟังกันบ้างเพียงเท่านี้ก็ไปต่อได้ยาว
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
รอบคอบไว้ก่อนเป็นดี ทำการใดหรือตัดสินใจอะไรก็อย่าได้ผลีผลาม พูดแล้วคืนคำใช่ว่าจะดีจึงต้องพินิจพิเคราะห์ให้ถ้วนถี่ซะก่อน จะมีงานทยอยเข้ามาให้ทำเรื่อยๆ มีโอกาสที่จะได้ใช้ทักษะส่วนตัวช่วยเหลือหรือให้คำชี้แนะแก่ผู้อื่น การที่ได้ร่วมงานกับคนรุ่นใหม่ทำให้คุณต้องพลอยแอ็คทีฟตามโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ ด้วยประสบการณ์ทำให้คุณสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างไร้ที่ติ การเจรจาไม่ว่าจะในประเด็นใดดูท่าจะไปได้เคลียร์กันในทุกข้อตกลงได้อย่างลงตัว แค่ต้องไม่ลืมว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่ก็นับเป็นนิมิตรหมายที่ดี จะได้คำตอบในสิ่งที่ข้องใจหรือลุ้นอยู่ งานใดที่สามารถจะประหยัดเวลาได้ก็ควรทำ แต่ไม่ว่าจะเรื่องอันใดเมื่อคิดแล้วก็ควรคิดซะให้จบจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหา จะมีผู้ที่ได้รับอานิสสงส์จากความดีความชอบของคุณ
ด้านการเงิน สะพัดพอสมควรเลย มีรายรับเป็นกอบเป็นกำมากขึ้น มีลู่ทางหารายได้เสริมเพิ่มอีก แต่ก็อย่าใช้สะเปะสะปะนักล่ะ ออกอาการซึ่งความอยากได้จะทำให้โดนโก่งราคา หมั่นตรวจดูบัญชีและทรัพย์สินต่างๆด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้ามหลังจากที่ปรับลุคใหม่ เสน่ห์ปังมากค่ะ ส่วนคนมีคู่ ความที่มนุษยสัมพันธ์ดีอาจทำให้มีคนเข้าใจผิดหรือเผลอติดใจคุณเข้าให้และจะกลายเป็นปัญหาได้
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
ภาระล้นมือ หาคนมาแบ่งเบาได้ยากเต็มทน เจอความกดดันทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะทำอะไร ถูกจ้องจับผิดตลอด บางทีอาจกลายเป็นแพะรับบาปโดยที่ไม่รู้ตัว ระวังการโต้เถียงที่ไม่สร้างสรรค์จะก่อให้เกิดปัญหาหรือเป็นเหตุให้ต้องหมางใจกันไปในระยะยาวด้วย มิควรคิดหรือทำอะไรแผลงๆเพราะจะได้ไม่คุ้มเสีย มีเรื่องให้ต้องเพลียจิตอยู่เรื่อย จะเกิดความผิดพลาดจากความหละหลวมหรือความกำกวมในการสื่อสารของตน การที่ใจจดใจจ่ออยู่กับการหาคำตอบหรือสิ่งๆเดียวจะทำให้คุณต้องเสียโอกาสหรือพลาดเรื่องอื่นๆไปอย่างน่าเสียดาย ควรเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานบ้าง ระวังจะเจอคนประเภทปากว่าตาขยิบ นัดหมายจะถูกเลื่อน เตรียมตัวสำหรับการเดินทางให้ดี ระวังอุบัติเหตุหรือจะมีเหตุให้ต้องเลือดตกยางออก รักษาสุขภาพด้วยล่ะ
ด้านการเงิน สภาพคล่องไม่ดีนัก รายรับไม่เข้าเป้า รายจ่ายตรึม ระวังหมดไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือฟุ้งเฟ้อตามกระแสแฟชั่น ใช้อย่างเหมาะสมและตามความจำเป็นดีที่สุด อะไรที่โดนยืมได้คืนยาก
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีสิทธิ์ที่จะพบรักต่างวัย ส่วนคนมีคู่ ระหองระแหงกันเพราะคำพูดที่เสียดแทงใจดำ
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
ระวังการทำอะไรที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นหรือไม่ดูตาม้าตาเรือให้ดีก่อนเพราะนอกจากถูกมองไม่ดีแล้วยังมีสิทธิ์ที่จะผิดใจกับผู้ใหญ่อีกด้วย หลายเรื่องยังคงต้องเหนื่อยเองพึ่งพาใครมักไปไม่รอด ความช่วยเหลือเป็นไปแบบแกนๆ ระวังจะติดกับดักความคิดตัวเองด้วยล่ะ ที่สำคัญคือมิควรใช้บรรทัดฐานตนไปตัดสินคนอื่นโดยที่มิได้คำนึงถึงหลักความจริง สถานการณ์รอบด้านยังไม่เอื้อให้ทำอะไรต่อมิอะไรได้อย่างสะดวกนัก จะมีเรื่องจุกจิกกวนใจเข้ามาตลอดเวลา กว่าที่จะฟันฝ่าให้ได้ในสิ่งที่หวังก็เล่นเอาหืดขึ้นคอกันเลยทีเดียว ช่วงนี้ไม่ว่าจะต้องจัดการงานใดๆหรือทำความตกลงอะไรกับใครควรต้องมีการบันทึกขอบเขตของอำนาจความรับผิดชอบไว้เป็นหลักฐานด้วย สำหรับปัญหาที่คาราคาซังนั้นยังมิอาจขจัดได้หมดแต่ก็จะมีตัวช่วยเข้ามาทำให้ผ่อนหนักกลายเป็นเบา อย่าใจร้อนและควรต้องใช้เหตุผลให้มากๆ
ด้านการเงิน มีแววรับทรัพย์ก้อนโต มีเงินเข้ามาหมุนในมือเยอะขึ้น ได้รับเงินส่วนแบ่งผลประโยชน์ที่มากเอาการ แต่ระวังจะหมดจากความหน้าใหญ่ใจโตของตนเองหรือเสียท่าคนกันเอง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เพียงแค่เปิดใจก็มีคนเข้ามาให้พิจารณาแล้วล่ะ ส่วนคนมีคู่ แฟนคุณดูหงุดหงิดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสืบเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพก็เป็นได้
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
ต้องเพิ่มความมีน้ำอดน้ำทนให้เข้มข้นยิ่งกว่าเดิม จะเจอเข้ากับอะไรที่บั่นทอนกำลังใจแบบสุดๆ การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการจะให้เป็นต้องใช้เวลานานกว่าที่คิดไว้ อุปสรรคทั้งจากภายในและภายนอกยังมีอีกมาก สิ่งใดที่ผ่านไปแล้วมิอาจแก้ไขได้จึงมิควรที่จะเสียเวลากับการย้ำคิดย้ำทำ ใช้จุดแข็งของตนให้เป็นประโยชน์ เริ่มต้นใหม่ก็ยังไม่สาย ยอมรับความจริงและปรับปรุงข้อบกพร่อง อย่าปิดโอกาสที่จะได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ใหม่ไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตามเพื่อเพิ่มความแกร่งให้ตนเอง สำรวมวาจาและมีสัมมาคาราวะและการแสดงออกอย่างจริงใจก็น่าที่จะทำให้หลายเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะยากกลับง่ายขึ้นมาก็เป็นได้ ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องขอคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์ คงต้องตัดสินใจแบบกล้าได้กล้าเสียมากขึ้นโดยที่มิควรยึดติดอยู่ในกรอบความคิดและรูปบบเดิมๆ ต้องลุกขึ้นทำอะไรสักอย่างเพื่อกู้คืนความเชื่อมั่นกลับมา
ด้านการเงิน หมุนคล่อง หาเงินเก่ง มีรายได้เข้ามาเติมในกระเป๋าตลอด แต่เรื่องจ่ายก็มิได้เบาเช่นกัน มีเหตุให้ต้องควักออกอยู่เรื่อย เก็บไว้ไม่ค่อยอยู่ ระวังการใช้จ่ายอย่างสูญเปล่าและทรัพย์สินเสียหายด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนที่ทำให้รู้สึกประทับใจในความเอื้ออาทร มีโอกาสที่จะสานต่อสัมพันธ์แบบระยะยาว ส่วนคนมีคู่ การดูแลเอาใจใส่ที่ไม่เสมอต้นเสมอปลายจะกลายเป็นปัญหาให้รักขมได้
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
แม้ว่าจะมิได้เป็นไปดั่งใจทุกสิ่งอย่างแต่หลายเรื่องก็ไปได้ไกลกว่าที่คิดไว้ ความสมบุกสมบันและทำหน้าที่ด้วยความเสียสละดูท่าว่าจะเวิร์ค ฉายแววโดดเด่นบางอย่างให้ผู้ใหญ่ได้เห็น เป็นจังหวะที่จะขายไอเดียได้สำเร็จหรือได้ทำอะไรที่เป็นการบุกเบิกและสร้างสรรค์ ได้ก้าวไปสู่ความท้าทายอีกขั้นหนึ่งก็ว่าได้ แต่ทุกๆสิ่งที่ดำเนินการควรที่จะต้องขยันติดตามผลอย่างต่อเนื่องเผื่อติดขัดหรือเกิดปัญหาที่กระบวนการขั้นตอนใดก็จะได้แก้ไขได้ทันเวลา และควรต้องแน่ใจว่าเรื่องใครๆได้รับปากมิได้เป็นไปแบบขอไปทีด้วยล่ะ เป็นช่วงที่น้ำขึ้นต้องรีบตักแต่ก็ควรต้องจัดตารางคิวให้ดีและมิควรรับงานเกินกำลังหรือซ้ำซ้อน ระวังบริวารจะทำงานเสร็จไม่ทันกำหนดจึงควรต้องคอยกำกับและกำชับให้ดีด้วย การแลกเปลี่ยนหรือการเจรจาได้ผลเป็นที่น่าพอใจ มีเหตุให้ต้องเดินสายไปๆมาๆไม่ค่อยได้อยู่ติดกับที่นัก
ด้านการเงิน สภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี มีเงินทองเข้ามาต่อทุนมิได้ขาด การแสวงการลาภผลเป็นไปได้ด้วยดี มีสิทธิ์ได้ลาภก้อนโตจากคำสั่งซื้อล็อตใหญ่ มีรายรับจากส่วนแบ่งหรือส่วนต่างที่มากพอดู แต่ต้องคุมรายจ่ายให้ดีๆ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีโอกาสที่จำได้เจอคนที่ถูกใจไม่ว่าจะจากการแนะนำของใครๆหรือจากการไปร่วมในงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ ส่วนคนมีคู่ ไปไหนไปเป็นคู่ไว้น่าจะปลอดภัยกว่า