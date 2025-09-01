เพียเจต์ เปิดตัวคู่หูเรือนเวลา Altiplano สองโมเดลล่าสุด

Piaget (เพียเจต์) เผยโฉมที่สุดแห่งการแสดงออกถึงความสง่างามและนวัตกรรมครั้งใหม่ กับเรือนเวลา Altiplano สองโมเดลล่าสุดในเฉดสีทองและสีเขียวกากี ชิ้นงานที่ตอกย้ำถึงความพยายามร่วมกันของหลายฝ่าย เพื่อเอาชนะทุกขีดจำกัดด้วยการผสานความเชี่ยวชาญทางกลไกอันบางเฉียบเข้ากับศิลปะอันหยั่งรากลึกในเครื่องประดับและการออกแบบของเมซง และนี่คือ Altiplano Ultimate Concept Tourbillon และ Altiplano 910P คู่หูเรือนเวลาล่าสุดจากคอลเลกชั่น Altiplano ที่พร้อมเข้าลิสต์เป็นไอเท็มชิ้นโปรดและเติมเต็มเซอร์ไพรส์ในทุกการสวมใส่
THE ALTIPLANO ULTIMATE CONCEPT TOURBILLON: A SOPHISTICATED ULTRA-THIN UPDATE
หลังเปิดตัว Altiplano Ultimate Concept Tourbillon 150th Limited Edition ไปเมื่อปี 2024 เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญของเมซง -- มาปีนี้กับเวอร์ชั่นล่าสุด ที่เพียเจต์ตีความใหม่ให้โดดเด่นไม่แพ้กัน ด้วยการหยิบเฉดสีเขียวกากีอันน่าค้นหามาผสานกับโทนอบอุ่นของสีเหลืองทอง รังสรรค์บนตัวเรือนโคบอลต์ผสมอัลลอยด์ ขนาด 41.5 มม. ที่ยังคงคอนเซปต์ความบางที่ 2 มม. เฉกเช่นเรือนเวลารุ่นก่อน
สำหรับเพียเจต์ การผลิตนาฬิกาบางเฉียบเปรียบเสมือนการแสดงออกถึงวิสัยทัศน์แห่งความสง่างามในการผสานรวมกลไกเข้ากับการออกแบบ ดังหลักฐานที่ปรากฏบนความสำเร็จของ AUC Tourbillon ที่แต่ละองค์ประกอบได้รับการออกแบบด้วยความแม่นยำไร้ที่ติ ชิ้นส่วนตัวเรือนถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับกลไก โดยมีฝาหลังทำหน้าที่เป็นฐานรองรับ -- กล่าวได้ว่าทุกขั้นตอนคือการท้าทายขีดจำกัดที่ไม่สามารถสูญเสียไปแม้แต่มิลลิเมตรเดียว เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่เพรียวบางสุดขั้วตามเป้าและสมกับที่ทุกคนตั้งตาคอย -- ขับเคลื่อนด้วยกลไกคาลิเบอร์ 970P-UC ที่มาพร้อมฟังก์ชั่นอันซับซ้อนของตูร์บิญอง โดยกลไกถูกขัดแต่งอย่างพิถีพิถันทั้งแบบขัดเงาและแบบซาติน
ขณะที่ฝาหลังสลักข้อความ “Always do better than necessary” ปรัชญาที่ขับเคลื่อนเพียเจต์มาตั้งแต่แรกเริ่ม และคำว่า “La Côte-aux-Fées” ชื่อหมู่บ้านที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะมันคือสถานที่อันเป็นจุดเริ่มต้นของเมซง และยังคงสร้างอัตลักษณ์งานศิลป์ให้กับเพียเจต์มาจนถึงทุกวันนี้
เพื่อเป็นการยกย่องมรดกด้านการออกแบบ เพียเจต์ยังได้ตีความลวดลายกากบาท ที่เคยปรากฏบนพื้นหน้าปัดของ Altiplano ในอดีตขึ้นมาใหม่ โดยนำมาประยุกต์ใช้กับองค์ประกอบอย่างเฟืองล้อ, จักรกรอก และสกรู อีกหนึ่ง Symbolic touch ที่แม้จะแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่ยังตอกย้ำให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างมรดกยุคก่อนและนวัตกรรมอันล้ำสมัยได้เป็นอย่างดี ขณะที่สายนาฬิกาเลือกใช้สายหนังลูกวัวสีเขียวกากีที่เข้าชุดกัน มาพร้อมลวดลายที่พัฒนาขึ้นใหม่ที่เรียกว่า “Polish Mesh” ซึ่งชวนให้นึกถึงความชำนาญด้านการทำทองของเพียเจต์
THE ALTIPLANO 910P: AN ICON FOR EVERY DAY
เติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับ Altiplano 910P อีกครั้ง ด้วยการตีความครั้งใหม่ที่โดดเด่นไม่แพ้ตำนานความบางพิเศษในอดีต แม้จะมาพร้อมตัวเรือนขนาด 41 มม. ที่หนาเพียง 4.3 มม. เท่าเดิม แต่ในเวอร์ชั่นล่าสุดนี้ เมซงเลือกสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเรือนด้วยการหยิบวัสดุอย่าง เยลโลว์โกลด์ มารังสรรค์เป็นครั้งแรก ตัดกับหน้าปัดสีเขียวกากีและสายหนังจระเข้ที่เข้าชุดกัน ขณะที่หัตถศิลป์ด้านการทำทองของเพียเจต์ที่คุ้นตากันดีทั้งบนสายนาฬิกาและเครื่องประดับชั้นสูง ถูกหยิบมานำเสนอบนเรือนเวลา Altiplano 910P ด้วยเช่นกัน เรียกได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์นาฬิกาแบบบางเฉียบ ที่ผสานความเที่ยงตรงทางเทคนิคและสุนทรียศาสตร์ของโลหะล้ำค่าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว -- กลไก 910P อันบางเฉียบนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสำเร็จทางวิศวกรรมเท่านั้น แต่ยังโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็น บริดจ์สีเขียวกากี และโรเตอร์แบบรอบขอบในเฉดสีเทาและเขียว ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมความอบอุ่นให้กับตัวเรือนเยลโลว์โกลด์ได้อย่างลงตัว ขณะเดียวกันก็ยังรักษาสัดส่วนที่เพรียวบางของนาฬิกาเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
HIGH WATCHMAKING MEETS HIGH JEWELLERY
กล่าวได้ว่าทั้ง Altiplano Ultimate Concept Tourbillon และ Altiplano 910P คือคู่หูเรือนเวลาที่รวบรวมแก่นแท้ของเมซงไว้อย่างเหนียวแน่น ทั้งในแง่ผู้บุกเบิกด้านการผลิตนาฬิกาชั้นสูง ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำทองและออกแบบเครื่องประดับ อีกทั้งก้าวข้ามขอบเขตเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นการบาลานซ์สัดส่วนและองค์ประกอบต่างๆ การเลือกใช้สี ตลอดจนการมุ่งเน้นที่รูปแบบและการใช้งาน เพื่อเติมเต็มลุคได้ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองโมเดลยังเป็นที่ดึงดูดของเหล่านักสะสมรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศด้านกลไก ไปจนถึงเสน่ห์ของงานดีไซน์ในแบบฉบับของเพียเจต์เช่นกัน เรียกได้ว่าเป็นอีกชิ้นงานที่หลอมรวมทั้งดีไซน์บางเฉียบและสุนทรียศาสตร์ขั้นสุดไว้ในเรือนเดียว
สำหรับเมซงเพียเจต์ นาฬิกาทุกชิ้นไม่ได้เป็นแค่เครื่องบอกเวลาที่แม่นยำเท่านั้น แต่ยังเป็นเหมือนผืนผ้าใบในการแสดงออกทางศิลปะเช่นกัน เรือนเวลา Altiplano รุ่นใหม่เหล่านี้ตอกย้ำถึงปรัชญาของเมซง ทั้งยังผสานความชาญฉลาดทางเทคนิคเข้ากับวัสดุอันล้ำค่า ตลอดจนเทคนิคหัตถศิลป์อันเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาหลายเจเนอเรชั่นสำหรับการตกแต่งเครื่องประดับ
อย่างสีเขียวกากีและเยลโลว์โกลด์ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเรือนเวลาคอลเลกชั่นนี้ ก็ชวนให้นึกถึงความสง่างามตามธรรมชาติและกลิ่นอายร่วมสมัยในทุกรายละเอียด ตั้งแต่พื้นผิวตัวเรือนโคบอลต์ของ AUC Tourbillon ที่ผ่านการขัดเงาอย่างพิถีพิถัน ไปจนถึงประกายทองอร่ามของตัวเรือนและโรเตอร์แบบรอบขอบของนาฬิการุ่นออโตเมติก เรียกได้ว่าทุกองค์ประกอบสะท้อนถึงความเป็น Extraleganza ตามความมุ่งมั่นของเพียเจต์ เป็นการผสมผสานระหว่างความหรูหราและความสง่างามได้อย่างลงตัว
การเติมเต็มทั้ง Altiplano Ultimate Concept Tourbillon และ Altiplano 910P ลงในคอลเลกชั่นครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงแค่เอาไว้สวมใส่เท่านั้น แต่ยังเปรียบเสมือนการแสดงความเคารพแด่ชัยชนะในอดีต และเป็นคำเชื้อเชิญในการก้าวข้ามขอบเขต สู่จินตนาการครั้งใหม่ที่ยังไม่เคยถูกกำหนดนิยามมาก่อน