ปณยา สารกิจปรีชา ไฮโซแต่งงานที่โบสถ์คริสต์ในสวิส

เรียกว่าแขกทางฝั่งฝ่ายหญิงแทบจะยกตระกูลกันไปงานแต่งของ “อ๋อม-ปณยา สารกิจปรีชา” กับ “Cédric Lindenmann” หนุ่มสวิส ที่โบสถ์ Kirche St.Peter und Paul เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันเลยทีเดียว หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีพิธีแต่งงานแบบไทยไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติ ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยคราวนี้ญาติ และเพื่อนพ้องน้องพี่ฝ่ายหญิงได้ยกโขยงมาร่วมงานแต่งของบ้านฝ่ายชายในแบบคริสต์ ณ เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กันอย่างคักคัก
เริ่มจากพ่อแม่ของฝ่ายหญิง สาวอ๋อม ปณยา อย่าง ร.ท.วีรพิชย์- วิวรรณ สารกิจปรีชา พร้อมด้วยญาติพี่น้อง และเพื่อนพ้องน้องพี่อย่าง หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี พร้อมด้วยลูกสาว น้องตุ๊ย นันทญา, คุณไกรทิพย์-คุณนันดา ไกรฤกษ์ พ่อกับแม่ของ ตุ๊ย ทิพนันท์ ที่มาพร้อมกับสามี คอรี - ธาวิน ศรีเฟื่องฟุ้ง, คุณปูลม-วิภาดา โทณวณิก, เพิ่มพูน-จุฑาทิพย์ ไกรฤกษ์ มากับลูกสาว ตอง-นิสามณี ภิรมย์ภักดี เป็นต้น
สำหรับอ๋อม ปณยา เป็นลูกสาวคนกลางของ ร.ท.วีรพิชย์- วิวรรณ สารกิจปรีชา ครอบครัวของเธอเป็นเจ้าของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ที่เปิดมากว่า 40 ปี ย่านพระราม 4 เธอมีพี่สาวอีกหนึ่งคน คือ วิภา และน้องสาวอีกหนึ่งคน คือ วรมน สารกิจปรีชา ทั้งนี้ คุณแม่ของเธอเป็นลูกสาวของ คุณชัช ปันยารชุน พี่ชายของคุณอานันท์ ปันยารชุน เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมเวลาครอบครัวมีงานทีจึงมีญาติพี่น้องไปร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
Cr.Piyapas, Tuitipanan