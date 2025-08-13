93 ปี อานันท์ ปันยารชุน เบิร์ธเดย์กับหลานๆ ที่เขาใหญ่

ชีวิตของคุณตามีความสุขสุดๆ เมื่อการฉลองวันคล้ายวันเกิดด้วยการอยู่กับลูกๆ หลานๆ เช่นเดียวกับ “อานันท์ ปันยารชุน” ที่ใช้เวลาในช่วงวันคล้ายวันเกิดอยู่กับลูกๆ หลานๆ ที่เขาใหญ่ หนึ่งในนั้นมีหลานสาว “ตุ๊ย-ทิพนันท์ ศรีเฟื่องฟุ้ง” กับสามี “คอรี่-ธาวิน ศรีเฟื่องฟุ้ง” พร้อมด้วยลูกๆ ได้นำพวงมาลัยมาไหว้คุณตาเพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เป็นประเพณีที่ดีงามของไทย พร้อมทั้งสร้างความผูกพันที่ดีระหว่างคนในครอบครัว
สำหรับคุณอานันท์ ปันยารชุน เกิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2475 เป็นนักการเมืองชาวไทย นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 18 อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศเยอรมนี อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ คุณอานันท์สมรสกับ “หม่อมราชวงศ์สดศรีสุริยา จักรพันธุ์” ธิดา “หม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์” และ “หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด รพีพัฒน์” มีบุตรธิดาด้วยกัน 2 คน ได้แก่ นันดา ไกรฤกษ์ (มารดาของตุ๊ย ทิพนันท์) สมรสกับ ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ บุตร พูนเพิ่ม ไกรฤกษ์ อดีตเลขาธิการสำนักพระราชวัง ส่วนบุตรคนที่ 2 คือ ดารณี เจริญรัชต์ภาคย์ อดีตกรรมการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย สมรสกับ ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์
Cr.Tuitipanan