สามย่านมิตรทาวน์จัดงาน "MITR THE EARTH เรียนรู้…ดูแลโลก"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ธีรนันท์ กรศรีทิพา ผู้ขับเคลื่อนศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดงาน "MITR THE EARTH เรียนรู้…ดูแลโลก" 29-30 ส.ค.นี้ 10.00–21.00 น. มีกิจกรรมตั้งแต่ Second-Hand & Flea Market ตลาดสายรักษ์โลกจาก Cheeze และ happening, From Screen to Seen ตู้เสื้อผ้ามือสองสุดพิเศษ, คอนเสิร์ตจากศิลปินดัง, นายอินทร์ นัดบอดกับหนังสือมือสอง, Swap Hub "แลกของ" แทน "ทิ้งของ", DIY สนุกกับกิจกรรมต่างๆ และส่งต่อสิ่งของให้กับผู้ขาดแคลนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


***


องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ “For Every Child, a PROMISE” ระดมทุนจัดหาน้ำสะอาดให้แก่เด็กและครอบครัวที่กำลังเผชิญความยากลำบากทั่วโลก โดยมี ลีเดีย-ศรัณย์รัชต์ ดีน พร้อมลูกๆ ร่วมเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนส่งต่อโอกาสและความช่วยเหลือให้แก่เด็กๆ ที่ขาดแคลนทั่วโลก ผ่านแคมเปญ For Every Child, a PROMISE ร่วมบริจาคได้ที่ www.unicef.or.th/promise

***


บมจ.โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล หรือ “HANN” โดย ประภาศรี สุฉันทบุตร ซีอีโอสุดสตรอง ควงคู่ นพ. หาญ สุฉันทบุตร ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของบริษัท ซึ่งมี พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช, โยธิน ธาราหิรัญโชติ, สมนึก ชัยเดชสุริยะ อดีตผู้ว่าการทางพิเศษเเห่งประเทศไทย, บุญธรรม เลิศสุขีเกษม อดีตอธิบดีป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เเละเพื่อนๆ เตรียมอุดม เเละนิสิตเก่าจุฬาฯ ร่วมงานคับคั่ง

