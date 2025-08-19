เซเลบปั้นลูกเป็นนักกอล์ฟ !? ลีลาดีไม่เบา ฉายแววรุ่ง!

หลายๆ กิจกรรมที่ครอบครัวไฮโซมักจะพาลูกๆ ไปทำตั้งแต่เด็กๆ หนึ่งในนั้นต้องมี กีฬากอล์ฟ ซึ่งจะชอบหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ขอให้ได้พาลูกๆ ไปลองดูก่อน บางครอบครัวไม่คุณพ่อก็คุณแม่ ได้ทำกิจกรรมนั้นไปด้วยเลย จนติดใจทำบ่อยกว่าลูกๆ ก็มี บางบ้านลูกมีแววครอบครัวก็ส่งเสริมเต็มที่จนเก่งกาจ แต่บางบ้านพอลูกโตสนใจทำกิจกรรมอื่น แต่แม่ยังคงโชว์วงสวิงต่อไป เพราะไม่เพียงได้ออกกำลังกาย แต่ยังสนุกอีกด้วย
เริ่มที่บ้านของ “ก้อย-ฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์” น้องสาวฝาแฝดของ ผู้ว่าฯ ททท. “กลาง ฐาปนีย์” ลูกชายคนโตของเธอ “น้องต้นศล” ชื่นชอบการตีกอล์ฟมาก หลังจากที่ได้ลองเล่นกีฬาอื่นมาแล้ว เธอและสามีก็สนับสนุนเต็มที่ เพราะส่วนตัวสาวก้อยเองก็ชอบตีกอล์ฟ นอกจากจะได้ร่วมกิจกรรมกับลูกชาย ยังได้ออกกำลังกาย ท่องเที่ยว แถมได้สังสรรค์กับเพื่อนฝูงก๊วนกอล์ฟอย่างสนุกสนาน
ฝั่งบ้านแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสาม “ก้อย-ณัฐวดี บุรานนท์” ที่ตอนนี้ลูกๆ เริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้ว โดยน้องภูมิวัย 24 ปี น้องภีมวัย 22 ปี และน้องแพมวัย 19 ปี เรียกว่าเป็นเพื่อนคุณแม่ได้อย่างสบายๆ ที่ผ่านมาคุณแม่ก็มักจะพาลูกๆ ไปทำกิจกรรมและเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กแบบจัดเต็ม รวมทั้งควงลูกชายไปตีกอล์ฟ กีฬาที่คุณแม่ชื่นชอบด้วยกัน
ด้าน “บอล-ภราดร ศรีชาพันธุ์” อดีตนักเทนนิสมือวางระดับโลก ที่หันมารักการตีกอล์ฟ จนถึงกับปั้นลูกสาวคนเดียว "น้องเฌอลีน-พันน์นรินทร์ ศรีชาพันธุ์” วัย 6 ขวบ ให้เข้าสู่วงการกอล์ฟ เพราะเห็นแวว แถมน้องเฌอลีนยังเก่งถึงขนาดคว้าแชมป์มาแล้วหลายรายการ สมใจคุณพ่อบอลเลยทีเดียว
ต่อที่ “เตย-วินรัตน์ สกาวรัตนานนท์” ซึ่งสนับสนุนให้ลูกชายคนเดียว “น้องลาเต้” เล่นกอล์ฟมาตั้งแต่เด็กๆ จนเก่งกาจคว้าถ้วยรางวัลมาแล้วหลายรายการ ส่วนคุณแม่เตยนั้นก็ไม่น้อยหน้า ออกรอบครั้งใดมีถ้วยกลับมาบ้านให้ชื่นใจเสมอ
มาถึงบ้านของ “บรู๊ค-ดนุพร ปุณณกันต์” ที่มีนักแสดงสาว “กบ สุวนันท์” ร่วมสนับสนุนให้ลูกๆ ได้เล่นกีฬาหลายอย่าง แต่ลูกชายคนเล็ก “น้องณดล-ปุญณดล ปุณณกันต์” กลับฉายแววในกีฬากอล์ฟอย่างมาก แข่งขันครั้งใดน้องณดลสร้างความภูมิใจให้ทุกครั้งไป
ส่วน “คุณหญิงแอร์-ม.ร.ว. จันทรลัดดา ยุคล อุบลเดชประชารักษ์” คุณแม่ยังสาวลูกสาม ที่มักทำกิจกรรมร่วมกันทั้งครอบครัวอยู่เสมอ ยิ่งตอนนี้ลูกชายทั้งสาม “พร้อม-พลาย-พจน์” เริ่มโตขึ้น สมัยเด็กๆ เคยพาไปฝึกพัทกอล์ฟ พร้อมคุณแม่ไปด้วยเลย จนตอนนี้คุณแม่ชอบตีกอล์ฟไปซะแล้ว
สำหรับ “อุ้ย-สุทัศนีย์ คุนผลิน” คุณแม่ยังสาวที่มักส่งเสริมให้ลูกๆ ทำกิจกรรมร่วมกัน แถมที่ผ่านมา เธอมักจะพา น้องกาย กับน้องกาย่า ไปฝึกตีกอล์ฟด้วยกัน จนดูเหมือนว่าคุณแม่อุ้ยจะติดใจแทนลูกๆ ไปซะแล้ว