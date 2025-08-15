ประกาศผลแล้ว “สก๊อต คณพล” คว้าตำแหน่ง Mister International Thailand 2025

ร้อนระอุสุดๆ กับเวที Mister International Thailand 2025 เวทีประกวดหาคนหล่อเท่ความสามารถล้นเปี่ยม เมื่อ “สก๊อต – คณพล ตรีทรงเกียรติ์” หนุ่มหล่อดีกรีนายแบบ คว้าตำแหน่ง Mister International Thailand 2025 ไปครองแบบสมศักดิ์ศรี งานนี้ แอสเซทไวส์ (AssetWise) และ ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ (TITLE) ผู้สนับสนุนหลัก แท็กทีมมอบรางวัลแบบจัดเต็ม มอบห้องชุดตกแต่งพร้อมอยู่โครงการคอนโดมิเนียมทั้งในกรุงเทพฯ และภูเก็ต สิทธิ์สำหรับพักอาศัยเป็นระยะเวลา 1 ปี มอบให้แก่ผู้ชนะ และ Top 6+1 รวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษ พร้อมโอกาสร่วมงานกับ AssetWise และบริษัทในเครือ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อแรงบันดาลใจให้ชายไทยกล้าเดินตามฝัน และมีพื้นที่แสดงศักยภาพของตนเองในโลกยุคใหม่
ตลอดเส้นทางการเก็บตัวของ Mister International Thailand ปีนี้ AssetWise เติมสีสันให้เวทีนี้แบบจัดเต็ม ทั้งกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ ทำคอนเทนต์ไลฟ์สดสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวดแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ถ่ายแฟชั่นเซ็ต 30 Icons Confidence และเปิดบ้านอีกหลายโครงการพร้อมอยู่ ไม่ว่าจะเป็น Maroon รัชดา 32, Atmoz Season ลาดกระบัง, CHANN The Riverside บรมราชชนนี ขณะที่ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ (TITLE) ผู้นำอสังหาฯ ในภูเก็ต ภายใต้เครือ AssetWise เองก็จัดกิจกรรมให้หนุ่มๆ ร่วมเก็บขยะริมหาดที่ภูเก็ต พร้อมเปิดบ้านต้อนรับ และจัดแคมเปญถ่ายแบบมุมต่างๆ ในโครงการ THE KATABELLO และ THE TITLE Legendary Bang-Tao เรียกว่าพาเหล่าผู้เข้าประกวดเที่ยว ชม ชิล ทุกซอกทุกมุมของโครงการกันเลยทีเดียว
โดยเมื่อถึงการประกวดรอบ Final Competition ก็ได้ประกาศผลผู้ที่ได้ตำแหน่ง Mister International Thailand 2025 คนใหม่ได้แก่ “สก๊อต – คณพล ตรีทรงเกียรติ์” ด้านรองชนะเลิศมีทั้งหมด 6 ตำแหน่ง นำโดย แจ็ค-จักรตฤณ จัคโคโม เพียซซ่า, กิ๊-นิวัฒน์ นาคนวล, ทิมมี่-ชิตพล แซนเนอร์, ซัน-เดโช สุขเมือง, บีม-อัครวิทย์ ด้วงพริ้ม, บูม-รณหาญ จงวิวัฒน์จิตต์ สำหรับรางวัลที่ AssetWise มอบให้กับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทั้งหมด ได้แก่ ห้องชุดตกแต่งพร้อมอยู่ในโครงการ Maroon รัชดา 32 คอนโดใหม่สไตล์ Modern Industrial ใจกลางรัชดา สำหรับพักอาศัยเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม
และไม่ใช่แค่ "สก๊อต" และเหล่า Top 6 เท่านั้นที่ได้รางวัล ยังมีรางวัลพิเศษ The Title Recognition Award สิทธิ์พักอาศัยโครงการ The Title Phuket ที่พักอาศัยสุดหรูตกแต่งพร้อมอยู่ ฟรี 1 ปี ให้แก่ กานต์ - ศกานต์ จำปี เพื่อเป็นอีกแรงสนับสนุนศักยภาพ และความมุ่งมั่นที่เผยเสน่ห์เฉพาะตัวอย่างน่าชื่นชม และปิดท้ายด้วยรางวัล Born To Be Icon By AssetWise มอบเงินรางวัล 30,000 บาท ให้แก่ “แจ็ค–จักรตฤณ จัคโคโม เพียซซ่า” อีกด้วย
สำหรับประวัติ “สก๊อต - คณพล ตรีทรงเกียรติ์” ผู้คว้าตำแหน่ง Mister International Thailand 2025 อายุ 25 ปี สูง 181 เซนติเมตร อาชีพนายแบบอิสระ และเทรนเนอร์ฟิตเนส สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพลศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ชนะที่นอนมาแบบไม่ค้านสายตา ได้รับคำชมมากมายจากแฟนๆ เวที ถึงความครบเครื่อง หล่อ ไหวพริบดี เผยความไชน์ตั้งแต่เข้ากอง!
เตรียมรอชมคอนเทนต์ปังๆ ระหว่าง AssetWise x TITLE และหนุ่มหล่อMI ติดตามได้ในโซเชียลมีเดีย AssetWise และ TITLE ได้ทุกช่องทาง