“เซ็น กรุ๊ป” ปักหมุดเดือนแห่งการให้ ส่งแคมเปญ “Zen ปันอิ่ม ปันสุข”

เซ็น กรุ๊ป เดินหน้ากิจกรรม ”เดือนนี้เพื่อเธอ!” ชูนโยบายหลักใช้อาหารเป็นสื่อกลางส่งต่อความรักให้ผู้หญิงแกร่ง “แม่” ตลอดเดือนสิงหาคม 2568 นี้ ผ่านแคมเปญของอร่อยต้องแบ่งปัน “Zen ปันอิ่ม ปันสุข” กิจกรรมใหญ่ของเซ็น กรุ๊ป ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรที่ใส่ใจ แบ่งปัน และพร้อมสร้างความสุข-รอยยิ้มให้กลุ่มผู้เปราะบางในสังคมผ่านอาหาร ให้ ‘อาหาร’ เป็นเครื่องเยียวยาจิตใจของผู้เดือดร้อนอยู่เสมอ โดยมีร้านอาหารญี่ปุ่นแบรนด์ ZEN เป็นแม่งาน จัดหนัก จัดเต็ม
จอมขวัญ จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็น กรุ๊ป เปิดเผยว่า ในฐานะผู้นำธุรกิจร้านอาหารชั้นนำของประเทศไทย เซ็น กรุ๊ป พร้อมส่งต่อความรักและความอบอุ่นในเดือนแห่งวันแม่ตลอดเดือนสิงหาคม 2568 ผ่านแคมเปญ “Zen ปันอิ่ม ปันสุข” ภายใต้แนวคิด “เดือนแห่งวันแม่” โดยหยิบแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียมอย่าง ZEN มาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรัก ความใส่ใจ และความกตัญญู ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมเพื่อสังคม ESG, แคมเปญออนไลน์ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแบ่งปันเรื่องราวของ “เธอ” ผู้หญิงคนสำคัญในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นแม่ คุณย่า หรือคุณยาย ผ่านทาง Facebook Page ของ ZEN โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้ลุ้นรับมื้ออาหารวันแม่สุดพิเศษ และโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อร่วมส่งมอบความสุขให้แก่ “แม่” ผู้หญิงคนสำคัญที่สุดในชีวิตของทุกคน โดยไฮไลต์ของแคมเปญ “Zen ปันอิ่ม ปันสุข” ประกอบด้วย…
กิจกรรม ESG: Zenปันอิ่ม ปันสุข เพื่อผู้หญิงแกร่ง” มอบมื้อพิเศษให้บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ร้านอาหาร ZEN เตรียมส่งต่อความอิ่มอร่อยและความห่วงใยผ่านกล่องเบนโตะคุณภาพ ปรุงสดใหม่จากวัตถุดิบระดับพรีเมียม อย่าง ปลาแซลมอน วัตถุดิบเดียวกับที่ใช้เสิร์ฟในร้าน นำไปมอบเป็นมื้อกลางวันแสนพิเศษให้กับผู้หญิง เด็ก และเจ้าหน้าที่ ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง โดยทีมผู้บริหารและพนักงานเซ็น กรุ๊ปจะร่วมลงพื้นที่ แจกจ่ายอาหารด้วยตนเอง ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น เปี่ยมรอยยิ้ม สะท้อนเจตนารมณ์ขององค์กรในการดำเนินธุรกิจควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ทุกคน
แคมเปญออนไลน์ “เธอ คือ ZEN ของใจ” (Online to On-ground)
ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN ชวนทุกคนร่วมแบ่งปันเรื่องราวของ “เธอ” ผู้หญิงคนสำคัญในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ คุณย่า คุณยาย หรือผู้หญิงใกล้ตัว ผู้เป็นแรงบันดาลใจและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ผ่านทาง Facebook Page ของ ZEN เพื่อลุ้นรับมื้ออาหารวันแม่สุดพิเศษ มูลค่า 2,000 บาท ที่ ZEN ตั้งใจมอบเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณตลอดเดือนสิงหาคมนี้
โปรโมชั่นพิเศษ “Happy Family Set”
ฉลองวันแม่อย่างอบอุ่นกับเซ็ต “Happy Family Set” ราคาพิเศษเพียง 999 บาท สำหรับลูกค้าที่รับประทานแบบ A la carte ที่ร้าน ZEN ทุกสาขา ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ (1 – 31 ส.ค. 2568) ภายในเซ็ตอัดแน่นด้วยเมนูคุณภาพ 3 รายการ ได้แก่ แซลมอนซาซิมิซอสงา, ข้าวอบปลาฮามาจิ และมาลัยซาซิมิ ให้ทุกมื้อพิเศษอิ่มอร่อยและเปี่ยมความหมาย
แคมเปญ “Zen ปันอิ่ม ปันสุข” ในเดือนสิงหาคมนี้ ไม่ได้มุ่งเพียงการมอบความอร่อยและโปรโมชั่นสุดคุ้มเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงบทบาทของเซ็น กรุ๊ป ในการส่งต่อพลังบวก ความรัก และความห่วงใย ผ่านอาหารและกิจกรรมที่มีความหมาย ตอกย้ำจุดยืนของ ZEN ในฐานะแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ใส่ใจในบทบาทของผู้หญิง และสะท้อนวิสัยทัศน์ของเซ็น กรุ๊ป ในการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับผู้หญิงในทุกมิติอย่างแท้จริง ทั้งในสังคมและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน