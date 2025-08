HARNN จับมือพันธมิตรสร้างประสบการณ์ Wellness สุดพิเศษกลางเมือง

HARNN และ HARNN Wellness and Hospitality ภายใต้การบริหารของ ธนจิรา กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจแบรนด์ไลฟ์สไตล์และแฟชั่นระดับภูมิภาค เดินหน้าต่อยอดกลยุทธ์สร้างแบรนด์ผ่านประสบการณ์ที่มีความหมาย โดยร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจอย่าง Absolute Boutique Fitness และ The Salil Hotel Riverside – Bangkok จัดกิจกรรม "The Scent of New Day" 1 Day Wellness activities ที่ได้แรงบันดาลใจจาก คอลเลกชั่นใหม่ล่าสุด HARNN Orange Blossom and Calendula กลิ่นหอมจากบรรยากาศของวันใหม่ ณ โรงแรมเดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

แรงบันดาลใจของกิจกรรมในครั้งนี้มาจากกลิ่นหอมใหม่ล่าสุด Orange Blossom & Calendula Collection โดย HARNN ซึ่งสื่อถึงช่วงเวลาอันบริสุทธิ์ของยามเช้า กิจกรรมเริ่มต้นด้วย Sunrise Morning Yoga ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดย Absolute Boutique Fitness ที่ออกแบบคลาสโยคะพิเศษ ผสานศาสตร์ของ breath work และกลิ่นหอม เพื่อเสริมความผ่อนคลาย

ต่อด้วย Healthy Breakfast โดย NAVA Restaurant จาก The Salil Hotel Riverside – Bangkok ที่รังสรรค์เมนูสุขภาพในบรรยากาศสบาย ๆ เสริมประสบการณ์ของ “The Scent of New Day” ให้สมบูรณ์แบบ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองผลิตภัณฑ์จากคอลเลกชัน Orange Blossom & Calendula ตลอดเส้นทางของกิจกรรม

กิจกรรมปิดท้ายการเริ่มต้นวันดีๆ ด้วย Spa Ritual ณ HARNN Heritage Spa Riverside ซึ่งนำเสนอประสบการณ์การปรนนิบัติอย่างลึกซึ้ง ภายใต้แนวคิด “5 Elemental Therapies” ที่ผสานศาสตร์การดูแลทั้งกลิ่น เสียง โภชนาการ อัญมณี และการฟื้นฟูแบบองค์รวม เพื่อมอบความสมดุลและความสงบให้กับทั้งร่างกายและจิตใจ

ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ ธนจิรา กรุ๊ป ในการสร้าง Integrated Lifestyle Experience ผ่านพันธมิตรที่มีแนวคิดใกล้เคียงกัน เสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ HARNN ในฐานะผู้นำด้าน wellness lifestyle ที่ผสานความงามจากธรรมชาติกับประสบการณ์อันประณีตได้อย่างลงตัว