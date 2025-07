สัมผัสความงามในแบบของตัวเอง ผ่านสองไอคอน “จอนจีฮยอน&อีมินโฮ”

เมิร์ซ เอสเธติกส์ และ Ultherapy PRIME พาบินลัดฟ้าสู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เผยเรื่องราวและเส้นทางสู่ความ PRIME ในแบบของตัวเอง ผ่านแนวคิดของ “คนแบบไพร์ม” (People of PRIME) พร้อมส่งแรงบันดาลใจให้รู้คุณค่าของความงาม และความมั่นใจในทุกช่วงชีวิต ภายใต้แคมเปญ “เห็นผิวจริง ยกกระชับในแบบคุณ” (See My Skin, Lift My Way: Love My Prime)

นิยามของคำว่า “PRIME” ของเมิร์ซ เอสเธติกส์ จึงมีความหมายที่สะท้อนภาพของคนที่รู้จักและให้ความสำคัญกับตัวเองอย่างลึกซึ้ง โดยยึดหลัก Put Selfcare First ไม่ว่าจะเป็นการใส่ใจสุขภาพกายและใจ การสร้างรูทีนที่ช่วยฟื้นฟูตัวเอง ไปจนถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์ที่ช่วยส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยเมิร์ซ เอสเธติกส์ เลือกนำเสนอผ่านมุมมองของสองแบรนด์แอมบาสเดอร์แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Ultherapy PRIME อย่าง จอนจีฮยอน และ อีมินโฮ ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับทั้งด้านความสำเร็จ ความมั่นใจ การใส่ใจในตัวเอง และการพิถีพิถันเลือกดูแลผิวอย่างดีที่สุด เพื่อรักษาความกระชับ ดูอ่อนเยาว์ และเผยผิวสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติในทุกๆ วัน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีโซนกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยี Augmented Reality ให้ทุกคนได้มีโอกาสเฉิดฉายความไพร์มบนตึกระฟ้าใจกลางกรุงโซล และการร่วมรับประสบการณ์ Ultherapy PRIME ด้วยตัวเองผ่านการทดลองเบื้องต้น