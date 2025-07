เปิดประสบการณ์ “เชฟเทเบิ้ล” จาก เชฟเอียน กิตติชัย

ร้านอาหารคำหอม โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ นำเสนอค่ำคืนและมื้ออาหารอันแสนอบอุ่นจากเชฟเอียน กิตติชัย กับ กิจกรรมเชฟเทเบิ้ล (Chef’s Table) สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ให้ลูกค้าทุกท่านได้สัมผัสรสชาติแห่งอาหารตำรับไทย ที่จะผสานวัฒนธรรมการปรุงอาหารอันหลากหลายจากทั่วทุกภูมิภาคผ่านเรื่องราวจากเมนูอาหาร 6 คอร์ส ที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน เพียง 2 รอบ ในวันที่ 14 และ 26 กรกฎาคม 2568

เปิดรสสัมผัสแห่งค่ำคืนด้วย เมนู “ข้าวตังหน้าตั้ง” ข้าวตังกรุบกรอบพร้อมเครื่องจิ้มไก่ปรุงพิเศษสูตรร้านคำหอม ตามด้วย เมนู “ยำส้มโอปูนิ่ม” ปูนิ่มทอดกรอบ เสิร์ฟคู่กับยำส้มโอรสจัดจ้าน เติมต่อความอร่อยด้วยเมนู “แกงรัญจวนซี่โครงหมู”ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมสายบัวที่แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนที่ซ่อนรสชาติและเทคนิคของการทำอาหารไทยประจำภูมิภาคอีกด้วย

ตามด้วยเมนูเด่นอย่าง “แกงเผ็ดขาเป็ดกรอบ” เนื้อขาเป็ดกรอบนอกนุ่มในมากับแกงกะทิรสจัดจ้าน เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยหอมมะลิหอมกรุ่นกำลังดี ปิดท้ายมื้ออาหารด้วยของหวานเกินห้ามใจอย่างเมนู “ดอกมะลิ หยกมณี” พานาคอตต้ารสเลิศกลิ่นมะลิ เสิร์ฟพร้อมสาคูใบเตยและน้ำกระสาย ด้วยองค์ประกอบจากขนมหวานไทยแบบดั้งเดิม ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาใหม่ได้อย่างแยบยล

เชฟเอียน กล่าวว่า “เชฟเทเบิ้ล ครั้งนี้ทุกท่านจะได้สัมผัสถึงความลึกล้ำในศาสตร์แห่งการปรุงอาหารไทย อาหารแต่ละจานล้วนเน้นย้ำถึงวิถีภูมิปัญญา และเทคนิคการทำอาหารแบบดั้งเดิมของแต่ละภูมิภาค ที่ยังคงสืบสาน อีกทั้งยังคงรักษาคุณลักษณะของวัตถุดิบระดับพรีเมี่ยมได้อย่างสมบูรณ์ ชัดเจน นับเป็นความลงตัวแห่งช่วงเวลา วัฒนธรรม การตีความอย่างสร้างสรรค์ที่ได้สมดุลในทุกจานให้เป็นมื้ออาหารอันอบอุ่นสุดประทับใจ”

นอกจากนี้ร้านอาหารคำหอมยังนำเสนอไวน์จากฝรั่งเศสที่ได้คัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อเสิร์ฟถึง 3 คอร์ส อันได้แก่ ไวน์ไรสลิง จากแคว้น อาลเซเชียน (Alsatian Riesling) เสิร์ฟเป็นคอร์สเปิด ไวน์เบอร์กันดี เสิร์ฟคู่กับจานแกงเผ็ดเป็ดย่าง และปิดท้ายด้วยการร่วมวงสนทนาอันเปี่ยมด้วยอรรถรสหลังมื้ออาหารที่จับคู่กันได้อย่างลงตัวระหว่างรสชาติแบบไทย และวัฒนธรรมการผลิตไวน์ของฝั่งยุโรป

Chef’s Table with Chef Ian Kittichai จัดขึ้น 2 รอบ ในวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม และ วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2568 นี้ ให้บริการเวลา 18.30 น.- 22.00 น. โดยเมนู 6 คอร์ส ราคา 1,600++ บาท ต่อท่าน และสามารถจับคู่กับไวน์ได้ในราคา 3,200 บาท++ ต่อท่าน สมาชิก Accor Plus รับส่วนลด 25%, สมาชิก ALL Accor Live Limitless รับคะแนนสะสม Dining Rewards Points