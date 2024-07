โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับมอบเงินสมทบทุน

พลตรี สุธี พานิชกุล หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับมอบเงินสมทบทุน จาก เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ ผช.กก.ผจก.ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ และวิสาข์ ธนวิภาคย์ ผจก.อาวุโสฝ่ายแบรนด์และสื่อสารองค์กร บจก.เอปสัน (ประเทศไทย) โดยมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรม Siam Center x Teletubbies ‘Big Hugs Big Love’ ของกลุ่มสยามพิวรรธน์ แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ ที่สยามเซ็นเตอร์





บอสใหญ่การตลาดโคเวย์ “พิมพ์อาภา วัฒนพานิช” เนรมิตพื้นที่ Central Court กลางห้างเซ็นทรัลเวิลด์ให้เป็น COWAY Living Room สุดปัง ในคอนเซ็ปต์ “Coway Innovate for Your Better Life” 11-14 ก.ค.นี้ ให้ร่วมแชะ แชร์ ติดแกลมกันอย่างสนุกสนาน พบกับครอบครัว บีม กวี มาร่วมสร้างรอยยิ้ม พร้อมโปรโมชันสุดปัง ดูรายละเอียดที่ https://www.facebook.com/CowayThailandOfficial



ชาติ จันทร์วิจิตร ประธานกรรมการบริหาร บจก.ไลอ้อน (ประเทศไทย) จัดตั้งโครงการส่งเสริมการป้องกันสุขภาพช่องปากสำหรับคนไทย โดยมุ่งเน้นกลุ่มเด็กในชุมชน ผู้สูงอายุ และประชาชนกลุ่มต่างๆ ด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ “ไลอ้อน สไมล์ เอ็กซ์เพรส” ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ในโอกาสครบรอบ 55 ปี ไลอ้อน ประเทศไทย ประเดิมลงพื้นที่โรงเรียนวัดดอกไม้ และโรงเรียนผู้สูงอายุวัดทองบน