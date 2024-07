นักออกแบบเฮรับเฟอร์นิเจอร์หรูจากอิตาลี

โมเดอร์นฟอร์ม (Modernform) จับมือ ชาโต ดั๊กซ์ อิตาเลีย (Chateau d’Ax Italia) แบรนด์เฟอร์นิเจอร์หรูจากอิตาลี เปิดตัว

เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ สะท้อนไลฟ์สไตล์และรสนิยมที่ให้ความสำคัญกับเฟอร์นิเจอร์งานฝีมือสุดประณีตและพิถีพิถัน ผลิตและนำเข้าจากอิตาลีโดยตรง ในบรรยากาศแบบ Italian Modern Luxury พร้อมแต่งตั้งโมเดอร์นฟอร์มเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ณ Chateau d’Ax Thailand Flagship Store สาขาศรีนครินทร์

อาเลสซานโดร โคโลมโบ General Manager and member of the family owning Chateau d’Ax กล่าวว่า “ยินดีมากที่ได้ร่วมมือกับโมเดอร์นฟอร์ม ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เปิดตลาดในภูมิภาคเอเชีย ตลอดกว่า 75 ปีที่ผ่านมา มีตัวแทนจำหน่ายครอบคลุมถึง 36 ประเทศ และส่งออกกว่า 85 ประเทศ โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในตลาดเฟอร์นิเจอร์ และประสบความสำเร็จอย่างมากมาแล้วในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป ครั้งนี้จึงตั้งใจขยายตลาดสู่เอเชีย”