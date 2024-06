‘มิตรผล’ ร่วมปั้นเชฟมืออาชีพ มอบทุนการศึกษากว่า 1 ล้านบาทสนับสนุนวงการอาหารไทยก้าวสู่ระดับสากล

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล ร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน ทุนละ 534,250 บาท ให้แก่ คุณศุภิสรา กิจวัฒนชัย – ผู้ชนะทุนการศึกษาหลักสูตรศิลปะการทำขนมปังและเบเกอรีนานาชาติ โดยสถาบัน The Food School Bangkok และหลักสูตรการทำเบเกอรีและขนมอบสไตล์อิตาเลียน โดยสถาบัน ALMA – The School of Italian Culinary Arts และคุณเพชราภรณ์ ลาภจรัสแสงโรจน์ – ผู้ชนะทุนการศึกษาหลักสูตรการทำเบเกอรีและขนมอบสไตล์อิตาเลียน โดยสถาบัน ALMA – The School of Italian Culinary Artsเรามุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ ผสานความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตั้งใจที่อยากเห็นทุกคนได้เติบโตเคียงข้างกันอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” เราเล็งเห็นถึงศักยภาพของมืออาชีพในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมนี้ให้ก้าวสู่ระดับสากล ผ่านโครงการ “Future Chef of the World 2024” โดยทางมิตรผลหวังว่าโครงการนี้จะเป็นการสร้างโอกาสอันดีให้แก่เชฟรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์ ได้พัฒนาศักยภาพให้ก้าวสู่การเป็นเชฟและผู้ประกอบการในธุรกิจด้านอาหารระดับมืออาชีพ ที่พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอาหารใหม่ ๆ เพื่อร่วมยกระดับวงการอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจดี ๆ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับเชฟหน้าใหม่ในวงการอาหารต่อไปในอนาคต”มิตรผล พร้อมจุดประกายไอเดียใหม่ ๆ และตอบโจทย์ทุกความต้องการในทุกมิติให้กับผู้บริโภค คู่ค้า และพันธมิตร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหารที่ไม่มีวันสิ้นสุด สำหรับผู้ที่สนใจคอร์สเรียนจากทางสถาบันฯ สามารถติดตามกิจกรรมพิเศษจากมิตรผลได้เร็ว ๆ นี้ที่ช่องทางเฟซบุ๊ก : Mitr Phol Sugar