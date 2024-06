เปิดตัวแคมเปญเพื่อการกุศล สนับสนุนความเท่าเทียมในสังคมไทย โดย ลัช ประเทศไทย

แคมเปญ “Equality for All” เปิดตัวด้วยสบู่ก้อน Equality Soap ที่ทำด้วยมือจากส่วนผสมที่สดใหม่ มีรูปร่างเป็นรูปหัวใจสีแดง และมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงกลางเพื่อแสดงถึงความเท่ากันโดยรายได้ 100% ในการจำหน่ายสบู่ เมื่อหักภาษีแล้ว จะนำไปสนับสนุนการทำงานขององค์กรเพื่อการกุศลต่าง ๆ ที่ทำงานในด้านความเท่าเทียม รวมถึงจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กที่ยากไร้ในประเทศไทย โดยทำการเปิดตัวในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 นี้ เพื่อจุดประสงค์ในการสนับสนุนและเฉลิมฉลองเดือนแห่งความหลากหลายและความเท่าเทียม (Pride Month) โดย ลัช ประเทศไทย คาดหวังว่าแคมเปญเพื่อการกุศลนี้ จะเป็นสัญลักษณ์ของความหวัง การรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในสังคม และจะช่วยผลักดันให้ภาคส่วนต่าง ๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญในประเด็นความหลากหลายและความเท่าเทียมให้มากขึ้น

แคมเปญนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์พิเศษที่จะมีจำหน่ายที่ ลัช ประเทศไทย ในช่วงนี้เท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกันของคนในสังคม เฉกเช่นเดียวกันกับความเชื่อของแบรนด์ที่ว่า เราเชื่อมั่นในการเฉลิมฉลองความเป็นตัวของตัวเอง การรักตัวเอง และความเป็นอิสระที่ได้เป็นตัวตนของคุณเอง และหากคุณได้มีโอกาสเดินทางไปที่ร้าน ลัช สาขาต่าง ๆ คุณจะสามารถสังเกตเห็นข้อความที่ ลัช สื่อสารถึงลูกค้าทุกคนว่า All are Welcome. Always. ได้ ซึ่งมีความหมายว่า เราต้อนรับทุกคนเสมอ

แคมเปญ Equality for All ที่เปิดตัวครั้งนี้ มีการร่วมมือกับองค์กรการกุศลที่ทำงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมถึง 3 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ สวิง (SWING - Service Workers in Group Foundation) เป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงผลกำไร มีเป้าหมายในการช่วยเหลือเพื่อนพนักงานบริการไม่ว่าจะเพศใดก็ตาม เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้สังคมได้เข้าใจว่า พนักงานบริการคือ “มนุษย์” คนหนึ่ง ที่มีศักยภาพและมีความสามารถ เพียงแค่พวกเขานั้นขาดโอกาสด้านต่าง ๆ ที่จะได้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพของตน แคมเปญนี้ไม่ใช่แคมเปญที่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมมือระหว่างองค์กร การร่วมมือทั้งหมดเกิดขึ้นเพื่อการสนับสนุน 3 องค์กร (SWING, For SOGI, และ ThaiTGA) เท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อให้เพื่อนพนักงานบริการสามารถประกอบอาชีพนี้ได้อย่างสุจริตและสามารถเข้าถึงสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ทางเพศ (SRHR) เอชไอวี สุขภาพ การศึกษา และบริการทางสังคม โดยปราศจากการตีตรา การเลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (Foundation for SOGI Rights and Justice: FOR-SOGI) เป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านความเป็นธรรมทางเพศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ให้คำปรึกษา สร้างความตระหนักและความเข้าใจของสาธารณชนด้านสิทธิความเป็นธรรมทางเพศ อีกทั้งยังมีการผลักดันนโยบายสาธารณะ กฎหมาย ศึกษาและ/หรือสนับสนุนให้เกิดงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนด้านความเป็นธรรมทางเพศ รวมไปถึงการส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งในประเด็นของความเสมอภาคเท่าเทียมและความเป็นธรรมทางเพศอีกด้วย

มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (Thai Transgender Alliance - ThaiTGA) มีเป้าหมายในการดำเนินงานด้วยการสนับสนุนให้กะเทยในสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างรอบด้าน พัฒนาสิทธิมนุษยชนของกะเทยในประเทศไทยโดยการผ่านนโยบายและกลยุทธ์การสนับสนุน และยังมีการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ การแสดงออกทางเพศสภาพ และคุณลักษณะทางเพศ​ (The Gender Identity, Gender Expression, and Sex Characteristics Act. B.E. 256x - GEN ACT)

คุณสามารถเข้าร่วมภารกิจในการสนับสนุนองค์กรเพื่อความเท่าเทียมต่าง ๆ ของ ลัช ประเทศไทยได้ ด้วยการติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแม้กระทั่งการสนับสนุนผ่านการซื้อสบู่ “Equality Soap” วางจำหน่ายแล้ววันนี้