ยกความกรีนมาไว้กลางใจเมือง ผ่านประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟรูปแบบใหม่

การ์นิเย่ จับมือกับ กรุงเทพมหานคร เพิ่มพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุง กับ ครั้งแรกของสวนลอยฟ้า ตังแต่วันนี้ - 16 พฤษภาคม 2567 ณ ลานใบบัว สกายวอล์ค สี่แยกปทุมวัน (ลานทางเชื่อม MBK – สยามดิสคัฟเวอรี) โดยงาน “Garnier Green Beauty: Hop into the Greeniverse ก้าวสู่จักรวาลสีเขียวที่ทุกคนสร้างได้” เพื่อชวนทุกคนตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม สัมผัสธรรมชาติผ่านประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟ (Nature with Immersive Experience) และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างพันธกิจกรีนบิวตี้ สวยใส่ใจโลกไปด้วยกัน โดยมีสื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติ และอินฟลูเอนเซอร์ มาร่วมในงานเปิดงานนี้มากมาย

นิทรรศการสวนลอยฟ้า “Garnier Green Beauty: Hop into the Greeniverse ก้าวสู่จักรวาลสีเขียวที่ทุกคนสร้างได้” จะพาผู้ชมไปพบกับความกรีน 5 โซนที่ใครๆ ก็สามารถร่วมเป็น Greener ได้ง่ายๆ ใกล้ตัว ได้แก่

โซนแรก Oasis Zone ได้แรงบันดาลใจจากระบบนิเวศและแหล่งน้ำ ชวนให้ตระหนักว่าพืชและสีเขียวของผืนป่า คือส่วนสำคัญที่ทำให้ระบบนิเวศสมบูรณ์แบบ ซึ่งการ์นิเย่เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของน้ำ จึงได้มีการพัฒนาระบบน้ำในโรงงานและแหล่งผลิต โดยสามารถลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตได้ถึง 55%

โซนที่สอง Green Air เรื่องราวของคุณภาพอากาศในเมือง เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียว เพราะเพียงคนกรุงเทพปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น ก็สามารถสร้างอากาศสะอาดได้ถึง 9 – 15 กิโลกรัมต่อปี ที่ผ่านมา การ์นิเย่ พยายามลดการปล่อยก๊าซ CO2 ไปสู่ชั้นบรรยากาศให้ได้มากที่สุด รวมถึงเน้นการใช้พลังงานสะอาด และพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต โดยมีเป้าหมายที่จะใช้พลังหมุนเวียน 100% ภายในปี 2025

โซนที่สาม Ecological Diversity ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ เชื่อมโยงถึงกัน และต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ดังนั้นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดคือส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันทำให้ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ ทุกผลิตภัณฑ์ของการ์นิเย่ มุ่งจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนให้มากที่สุด นอกจากนี้ ทุกผลิตภัณฑ์ของการ์นิเย่ไม่มีการทดลองในสัตว์ และ 99% ของส่วนผสมเป็นวัตถุดิบวีแกน

โซนที่สี่ Edible Haven เชิญชวนให้ทุกคนมาเป็น Greener รักษ์และใส่ในสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันกับ การ์นิเย่ ด้วยเชื่อว่าทุกคนสามารถร่วมพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อมได้ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาการทุกชุมชนผู้ผลิต โดยการ์นิเย่ ได้พัฒนาชุมชนของผู้ผลิตของเราให้สามารถสร้างครอบครัว ชุมชนและ แหล่งผลิตที่ยั่งยืนกว่า 1,500 ชุมชมทั่วโลก

โซนที่ห้า Wellness Retreat สร้างสรรค์สวนสาธารณะขนาดย่อมให้ผู้ชมและผู้สัญจรได้พักผ่อนหย่อนใจ ไปพร้อมกับการรับรู้ในความสำคัญของต้นไม้และพื้นที่สีเขียวที่ควรปกป้องอย่างยั่งยืนด้วยการ 1. สร้างและปกป้องพื้นที่เขียวในเมืองให้มากที่สุด 2. ส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ไม่ส่งผลกระทบของสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นให้มากที่สุด

ในยามค่ำ การ์นิเย่ ได้เปลี่ยนพื้นที่จัดงาน ให้กลายเป็นประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟ (Nature with Immersive Experience) ตระการตา ผู้ชมยังสามารถแบ่งปันประสบการณ์ Greener ให้กับเพื่อนๆ ผ่านภาพถ่ายจากหลากหลายจุดถ่ายภาพสวยๆ ที่เตรียมไว้ และยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “Garnier Green Beauty สวยใส่ใจโลก” ผ่านกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟสร้าง Green Commitment - พันธกิจรักษ์โลก และ ยังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่สีเขียว โดยการเลือกพื้นที่เขตในกรุงเทพฯ ที่คุณอยากให้การ์นิเย่นำต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดส่งมอบต่อ เพื่อสนับสนุนโครงการ “สวน 15 นาที” ในกรุงเทพฯ และ โครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะในอนาคตต่อไปอีกด้วย