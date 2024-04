แอ๊กซ์ จัดงานเปิดตัว AXE Fine Fragrance Collection

AXE (แอ๊กซ์) โดย บจก.ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จัดงานเปิดตัว ใหม่! AXE Fine Fragrance Collection “หอมพรีเมียมเกินขั้น ติดทนนานเกินคาด” โดยมี ไปร์ท-บรม วิชญะเดชา จาก BOROM และมาร์ช จุฑาวุฒิ ร่วมพูดคุย พร้อมชมคลิปวิดีโอครั้งแรกจาก มาร์ค ต้วน AXE South-East Asia Presenter โดยมี เชอรีน เฮง ผจก.ตลาดอาวุโสผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ให้การต้อนรับ ที่ The Glass House ปาร์คนายเลิศ

สราวุธ ทรงศิวิไล และวัลยา จิราธิวัฒน์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 338 และทางลอดกลับรถเซ็นทรัล ศาลายา โดย เซ็นทรัลพัฒนา ได้สนับสนุนงบก่อสร้างให้กับกรมทางหลวง โดยมี รุจิเรศ นีรปัทมะ, ศุภโชค มีอำพล, ทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์, ประลองยุทธ์ กสิวงศ์, ธนาพรรณ พงษ์พันธ์ และวันเพ็ญ กอบัวแก้ว ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา

มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กก.ผจญ.บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย พร้อมด้วย สนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา และศุภกร รัตนวราหะ รอง กก.ผจญ.บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย แถลงข่าว “TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2024” ชูคอนเซ็ปต์ MAKE EVER - BETTER CAR From Circuit to the Road ผ่านการแข่งรถยนต์วันเมคเรซ ณ TOYOTA ALIVE SPACE ถ.บางนา-ตราด กม.ที่ 3