ระเบิดศึก "ไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์" ซีซั่นใหม่ ประชันความเร็ว 5 สนาม

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ (ร.ย.ส.ท.) เป็นประธานแถลงข่าวความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาลรถยนต์ทางเรียบระดับนานาชาติ รายการ “B-Quik Thailand Super Series 2024“ และ “TSS The Super Series by B-Quik 2024” ที่อาคาร CW Tower ชั้น 10 รัชดาภิเษก โดยมี นายปรีดา ตันเต็มทรัพย์ รองประธานจัดการแข่งขัน B-Quik Thailand Super Series และนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ร่วมงานสำหรับรถยนต์ทางเรียบระดับนานาชาติ รายการ “B-Quik Thailand Super Series 2024” ซึ่งรายการนี้จะจัดแข่งในทุกรุ่น และ “TSS The Super Series by B-Quik 2024” ที่จะจัดแข่งเฉพาะกลุ่มรถรุ่นใหญ่ซูเปอร์คาร์ 3 รุ่นจะจัดทั้งหมด 5 สนาม 10 เรซ โดย บริษัท เรซซิ่ง สปิริต จำกัด ภายใต้การรับรองโดยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ เตรียมเปิดฤดูกาล 2024 โดยเริ่มศักราชด้วยการให้ทีมแข่ง นักแข่งที่สมัครเข้าร่วมได้มีโอกาสซ้อมและปรับแต่งรถของตัวเองภายใต้งาน TSS Test Days ที่จะจัดขึ้น 27-28 มี.ค.นี้จากนั้นจะเข้าสู่อีเวนต์แรก ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ วันที่ 3-5 พ.ค. ซึ่งในงานนี้ทางผู้จัดเตรียมกิจกรรมไว้มากมากรอคอยผู้ชมอาทิ กิจกรรม Hot laps สำหรับผู้โชคดีได้นั่งรถแข่งในสนามแข่งจริง, Food Zones รวมอาหารเด็ดของเมืองบุรีรัมย์มาไว้ที่เดียว, Circuit Safari เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้โชคดี ได้มีโอกาสนั่งในรถบัสที่วิ่งเข้าไปในสนามแข่งระหว่างที่รถแข่งกำลังซ้อมของรุ่น Supercar ที่วิ่งกันอยู่สร้างประสบการณ์ที่ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดปีละครั้งเท่านั้นในสนามแรกของฤดูกาลจากนั้นจะเป็นการแข่งขันประจำฤดูกาล ที่จัดขึ้นสัปดาห์แรกของเดือนก.ค. ซึ่งปีนี้จัดขึ้นวันที่ 3-7 ก.ค. นั่นคือ “Bangsaen Grand Prix 2024” เทศกาลความเร็วระดับเวิลด์คลาส ซึ่งปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 กับการเนรมิตริมชายหาดบางแสน ให้กลายเป็นสนามแข่งที่สวยที่สุดในโลก สำหรับสนามบางแสน สตรีต เซอร์กิต ได้มีการปรับปรุงบริเวณพื้นผิวสนามใหม่ในบางส่วนของสนามที่ชำรุดไปตามกาลเวลา รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ FIA Grade 3ขณะเดียวกันที่บางแสน กรังด์ปรีซ์ ยังมีอีกหนึ่งความมันที่ไม่ควรพลาด นั่นคือการหวนคืนสู่เมืองไทยอีกครั้งของ Support Race จากรายการ Porsche Carrera Cup Asia ที่ยกขบวนมาประชันความเร็วกันที่สนามบางแสนและอีกหนึ่งไฮไลต์ที่สำคัญและขาดเสียไม่ได้คือ Toyota Gazoo Racing Motorsport Thailand รายการ Support Race ปีนี้ยกทัพมาเต็มสูบให้ชมกันแบบติดขอบสนามอีกเช่นเคยนอกจากประชันความเร็วที่สุดเร้าใจแล้วนั้น ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ สำหรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมเครื่อง Simulator ที่มีการจำลองสนามบางแสนไว้, การจัดบูธกิจกรรมจากเหล่าสปอนเซอร์ของรายการและอื่นๆ อีกมาก แถมด้วยคอนเสิร์ต Racing Mania จาก Toyota Gazoo Racing Motorsport และการรวมตัวกันของบรรดาคาร์คลับชั้นนำจากสำนักต่างจากนั้นเมื่อจบจากสนามบางแสน แฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตพลาดไม่ได้กับความเร้าใจของรายการ “TSS The Super Series by B-Quik 2024” ซึ่งจะยกทัพรถแข่งสู่สนามเซปัง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ถึง 2 สนามด้วยกัน ประกอบด้วย อีเวนต์ที่ 3 วันที่ 9-11 ส.ค. (รุ่น GT3/ GTM/ GT4) และอีเวนต์ที่ 5 วันที่ 6-8 ก.ย. (รุ่น GT3/ GTM/GT4/ GTC) เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ได้รับการตอบรับจากนักแข่งชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากที่สนใจเข้าร่วมทำการแข่งขัน รวมถึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวมาเลเซีย ซึ่งคงจะได้เห็นความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นในลำดับถัดไปท้ายสุดกับอีเวนต์ปิดฤดูกาลที่ทุกรุ่นแข่งขันกลับมาเจอกันในวันที่ 13-15 ธ.ค. ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ถึงแม้อุณภูมิในช่วงเวลาดังกล่าวจะเริ่มเย็นสบายแล้วก็ตามแต่อุณภูมิในสนามแข่งนั้นระอุแน่นอน เพราะเป็นสนามสุดท้ายชี้ชะตาแล้วว่าใครจะได้แชมป์ประจำปีไปครอง เชื่อได้ว่าแฟนๆ ลุ้นกันแบบนั่งไม่ติดอย่างแน่นอนส่วนความพร้อมในการถ่ายทอดสดปีนี้ ผู้จัดการแข่งขันฯ ได้รับความร่วมมือจาก PPTV HD36 เสริมทัพเข้ามาร่วมทีม Official Media Partner ผนึกกำลังกับ True Visions, TrueID, Siamsports, XO Autosports และ Workpoint ทำให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารและการถ่ายทอดต่างๆ ของรายการจะเข้มแข็งและมีคุณภาพอย่างแน่นอน รวมถึง Speedcafe.com สื่อด้านมอเตอร์สปอร์ตชั้นนำของออสเตรเลีย ยังคงทำหน้าที่ในการพากย์ภาษาอังกฤษ ให้กับทางรายการตลอดฤดูกาลอีกด้วย