คู่บุญแห่งปีต้องยกให้ คู่ของ ดร.แตน-ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์

ล่าสุด จับมือกันสร้างกุศลครั้งใหญ่ ด้วยการน้อมรับหลักธรรมคำสอนของ ท่าน ว.วชิรเมธี มาสร้างเป็นแอนิเมชันซีรีส์ชื่อว่า สติมา “เณรน้อยอัจฉริยะ” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการแบ่งปันความรัก ความเห็นอกเห็นใจ ความสุข และแนวคิดแบบ Global Mindset ที่ว่า “ We are One โลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน” ที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นและเป็นสุข ท่ามกลางวัฒนธรรม ความเชื่อและแนวคิดที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย ที่คุณบีบอกว่าโครงการนี้ตั้งใจสร้างประโยชน์และส่งต่อเรื่องราวดีๆ สู่สังคม โดยเริ่มจากตัวเราและส่งต่อสิ่งดีๆ ไปยังผู้อื่น พร้อมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไปในตัว

จัดเต็มเรื่องโปรดักชัน สนุกครบรส อย่างแน่นอน เพราะสร้างจากความร่วมมือของมูลนิธิวิมุตตยาลัย มูลนิธิพุทธรักษา รวมทั้ง เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ และ ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) ที่เคยสร้างการ์ตูน “เชลล์ดอน” ให้โด่งดังไปกว่า 180 ประเทศทั่วโลกมาแล้ว พร้อมให้รับชมผ่านการสตรีมมิ่งทาง TrueID ที่แรกวันที่ 21 ก.พ.นี้ เป็นต้นไป และรับชมได้ทาง True Visions, ALTV ช่อง 4 และ ช่อง 7HD

งานนี้ไม่เก็บบุญไว้แค่สองคน ยังขอเป็นสะพานบุญให้กับสายบุญทั่วประเทศ ได้อิ่มบุญไปพร้อมๆ กัน โดยการร่วมโหลดสติกเกอร์ไลน์ สติมา และร่วมสนับสนุนสินค้าจากโปรเจกต์สติมา โดยรายได้จะนำไปร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการสร้าง ”สติมา” ในซีซั่นต่อๆ ไป

