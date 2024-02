อลังการแสงสีเสียงกับพระราชวังพญาไท ในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน”

มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท จัดงานฉลอง “101 ปี พระราชวังพญาไท” ในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน” (NIGHT MUSEUM) ภายใต้แนวคิด “101 ปี พระราชวังพญาไท” THE GLORY OF SIAMวันที่ 14 ก.พ.-16 มี.ค.นี้ เวลา 18.00-21.30 น. ณ พระราชวังพญาไท โดยสร้างสรรค์ระบบแสงสีเสียงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่จะได้รับชมความงามของพระราชวังพญาไทในรูปแบบนี้ ชมงานศิลปะที่สร้างจากการฉายแสงภาพบนอาคาร มีการเคลื่อนไหวเสมือนเข้าสู่ภาพศิลปะนั้น ทั่วทุกหมู่องค์พระที่นั่งในพระราชวังพญาไท อย่างวิจิตร อลังการ แบ่งออกเป็น

โซนที่ 1 ARCHITECTURE LIGHTING & PROJECTION MAPPING : การฉายภาพแสง กับงานออกแบบภาพเคลื่อนไหว ร่วมกับการแสดงศิลปะสถาปัตยกรรมฉายบนอาคาร พระที่นั่งพิมานจักรี และพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน

โซนที่ 2 ARCHITECTURE LIGHTING & INTERIOR LIGHTING : นิทรรศการจัดแสดงแสงไฟเพื่อนำเสนอสถาปัตยกรรมอันงดงามภายในพระที่นั่งเทวราชสภารมย์, TICKET AREA, LIGHTING INSPIRATIONS ผลงานไฟที่วิจิตรตระการตา บนพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

โซนที่ 3 PROJECTION MAPPING : ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากบทพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 6 ภายใน ห้องธารกำนัล หรือห้องรับแขก บริเวณพระที่นั่งพิมานจักรี

โซนที่ 4 PROJECTION MAPPING & LIGHTING INSTALLATION : สัมผัสบรรยากาศของพระราชวังพญาไท ผสานจินตนาการในโลกศิลปะของการแสดงแสง สี เสียงอันน่าอัศจรรย์ ด้วยการยิง PROJECTION MAPPING เข้าส่วนหลังของพระที่นั่งพิมานจักรี ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง โดยนำบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 เรื่อง “มัทนะพาธา” มาดำเนินเรื่อง ถือเป็นอีกหนึ่งโซนไฮไลต์ในการจัดแสดงไฟล้านดวงครั้งนี้

โซนที่ 5 LIGHTING INSTALLATION & MAPPING ON THE BIG GIANT TREE WITH THE GLASS SCREENS : สัมผัสงานอาร์ตกับการจัดแสดงแสงไฟนับพันดวงบริเวณสนามหญ้า และต้นไม้ยักษ์ กับเทคนิค Glass Screens อันงดงามมีมิติ

โซนที่ 6 LIGHTING INSTALLATION : เปิดประสบการณ์พร้อมดื่มด่ำไปกับความงดงามของดอกบัวนับพันดอก ด้วยเทคนิคไฟย้อมสี ตามเส้นทางไปสักการะ “ท้าวหิรัญพนาสูร”



พร้อมดื่มด่ำไปกับเครื่องดื่มไทยแท้ที่ร้านกาแฟนรสิงห์ ในอาคารเทียบรถพระที่นั่ง บริเวณส่วนหน้าพระที่นั่งพิมานจักรี โดยจะเปิดให้บริการเป็นพิเศษเวลา 16.00-20.30 น. ของทุกวัน