สรัลธร อัศเวศน์ ร่วมเปิดงาน Siam Center Year of the Dragon

สรัลธร อัศเวศน์ รอง กก.ผจญ.ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บจก. สยามพิวรรธน์, รศ.ดร. ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. และสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผอ.เขตปทุมวัน ร่วมเปิดงาน Siam Center Year of the Dragon “A Celebration of Luck, Love & Prosperity” ที่สยามเซ็นเตอร์ร่วมกับ Ken Kelleher โดยมี เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์, ชุมาพร แต่งเกลี้ยง, นเรศ พร้อมเผ่าพันธ์ และกฤติน กิจจารุวรรณกุล ร่วมงาน ที่ชั้น G





***

หมอจูน-พญ.นันทนัช เดี่ยวสมบูรณ์ ผอ. CLASSY AESTHETIC & WELLNESS ผู้ดูแลความงามและสุขภาพแบบครบวงจร เตรียมเผยเทรนด์ผิวสุขภาพดีด้วย “นวัตกรรมกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไบโอสติมูเลเตอร์” ในงานฉลองเปิด CLASSY ราชพฤกษ์ โฉมใหม่ โลเกชันใหม่ คอนเซ็ปต์ “เป็นตัวคุณ...ที่รักตัวเองมากกว่าที่เคย” 22 ก.พ. 67 เวลา 14.30 น. ชั้น 1 CLASSY Aesthetic & Wellness ราชพฤกษ์



***

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดรับสมัครนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช.1มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://vichaisrivaddhanaprabha.com/scholarship-th/ วันนี้-31 มี.ค. 67 โทร. 0-2677-8888 ต่อ 1221, 1222