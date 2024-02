ดื่มด่ำเครื่องดื่มวาเลนไทน์สุดพิเศษ

ขอเชิญทุกท่านมาดื่มด่ำเครื่องดื่มที่รังสรรค์เป็นพิเศษสำหรับเทศกาลแห่งความรักให้บริการเป็นพิเศษที่ห้องอาหาร จินเจอร์ (Ginger) คอนเน็คชั่น (ConneXion) และเบียร์ รีพับบลิค (Beer Republic) ระหว่างวันที่ 8 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น เพื่อเพิ่มบรรยากาศแสนโรแมนติกให้แก่มื้ออาหารกับคนพิเศษในช่วงเทศกาลแห่งความรัก

เครื่องดื่มทุกแก้วล้วนได้ถูกรังสรรค์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากบรรยากาศของความรักแสนหวาน เริ่มจากค็อกเทลสีสันสดใสที่มีรสชาติน่าหลงใหล อาทิ คิส มี พลีส (Kiss Me Please) ฟอร์เอเวอร์ เลิฟ (Forever Love) และ แกลมเมอรัส (Glamorous) ราคาแก้วละ 320++ บาท ส่วนเครื่องดื่มม็อกเทลไร้แอลกอฮอล์เพิ่มความสดชื่น อย่าง พิงค์ โกลด์ (Pink Gold) โรส โกลด์ (Rose Gold) และ ดิ อิมเบรซ (The Embrace) ก็มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานอย่างลงตัว ราคาแก้วละ 210++ บาท

เครื่องดื่มสุดพิเศษสำหรับเทศกาลแห่งความรักมีให้บริการทุกวันตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องอาหาร จินเจอร์ และ คอนเน็คชั่น ตั้งแต่เวลา 08.00 น. และ 22.30 น. ส่วนเบียร์ รีพับบลิค ให้บริการตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึง 24.00 น. และในวันศุกร์และวันเสาร์ขยายเวลาให้บริการจนถึง 01.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สำรองที่นั่ง โทร +66 (0) 2 656 1555 อีเมล dining.bkkhb@ihg.com เว็บไซต์ www.HolidayInn.com/HIBangkok

ราคาทั้งหมดยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%