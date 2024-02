14 คู่รักหวานบานฉ่ำและยาวนาน

คบหากันตั้งแต่วัยหนุ่ม-สาว เคยร่วมงานแสดงซิทคอมเรื่อง ‘That ‘70s Show’ ออกอากาศปี 1998-2006 โดยเริ่มคบกันเป็นแฟนในปี 2012 หลังจากที่เขาเลิกรากับ “เดมี มัวร์” คุตเชอร์กับคูนิสแต่งงานกันในปี 2015 มีลูก2 คน

ปี 2010 พวกเขาโปรโมตหนังเรื่อง ‘Green Lantern’ ที่แสดงร่วมกัน แต่ยังไม่ได้เป็นคู่รักกัน เรย์โนลด์สแต่งงานแล้วกับ “สการ์เล็ตต์ โจแฮนส์สัน” ส่วนไลฟ์ลีก็มี “เพนน์ แบดจ์ลีย์” เป็นคนรัก แม้หนังจะฟุบแต่มันก็อบอุ่นในความทรงจำ กระทั่งปีถัดมาต่างคนต่างเป็นโสด และกันยายน 2012 ทั้งคู่ก็แต่งงานกันเงียบๆ ในเซาธ์แคโรไลนา จนมีลูก 4 คน ความรักยังหวานเหมือนเดิม

ต้นแบบรักโรแมนติกของฮอลลีวูด คบหาดูใจกันหนึ่งปี ก่อนเข้าพิธีแต่งงานในปี 2000 แม้ฝ่ายชายจะอายุมากกว่าถึง 25 ปี แต่ไม่ใช่ปัญหา ทั้งคู่ต่างมีวันเกิดวันเดียวกัน (25 กันยายน) นับเป็นเรื่องดีที่ได้ฉลองร่วมกัน มีลูกด้วยกัน 2 คน เมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2023 ลูกๆ ได้ไปร่วมงานภาพยนตร์เมืองคานส์พร้อมพ่อแม่ด้วย

รู้จักกันครั้งแรกปี 1988 สองปีถัดมาเดินควงกันบนพรมแดงที่ลอสแองเจลิส จากนั้นนางแบบก็แยกทางไปในปี 1994 ต่อมาก็หวนกลับมาเป็นคู่รักอีกครั้ง และแต่งงานกันในปี 1997 มีลูกสาว 3 คน เมื่อปี 2022 เคยมีวิกฤตชีวิตคู่แต่ไม่มีการหย่าร้าง เพราะชีวิตคู่ล้วนมีเรื่องให้ต้องเผชิญ

พระเอก ‘Indiana Jones’ แต่งงานกับนักแสดงสาวจาก ‘Ally McBeal’ ตั้งแต่ปี 2010 ล่าสุด เมื่อปีแล้วไปร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ด้วยกัน เขาเล่าถึงการครองคู่ว่า บ่อยครั้งต้องพักงานอดิเรกของตนเมื่อคาลิสตา-ภรรยาของเขาขอให้ทำงานบ้าน และเคล็ดลับอีกอย่างคือ “คุณต้องไม่พูดมาก แค่พยักหน้าก็พอ”

อีกคู่ต้นแบบของฮอลลีวูด ซึ่งต่างมีสัญชาติสเปน และเคยร่วมงานแสดงกันมาตั้งแต่ยุค 1990 ตอนนั้นเธออายุ 16 ส่วนเขา 21 แสดงหนังด้วยกันเรื่องแรกคือ ‘Jamon Jamon’ (1992) แต่เริ่มปิ๊งกันตอนเล่นหนังของ “วูดดี้ แอลเลน” เรื่อง ‘Vicky Cristina Barcelona’ (2008) จากนั้นก็เป็นแฟนกัน กระทั่งแต่งงานในปี 2010 แบบเงียบๆ บนเกาะบาฮามาส มีลูกสองคน ทั้งสองเคยเผยว่า สิ่งสำคัญในชีวิตคู่คือ ต้องไม่สับสนระหว่างนิยายและความเป็นจริง “เราต้องปกป้อง ‘เรา’ ทุกครั้งที่เจออุปสรรค”

เริ่มรักและคบหากันมาตั้งแต่ปี 1993 กระทั่งในปี 2005 ได้จดทะเบียนกัน และแต่งงานในปี 2014 แม้ว่าวัยจะห่างกัน 16 ปี และสไตล์การใช้ชีวิตจะแตกต่างกันบ้าง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา ปัจจุบันพวกเขามีลูกบุญธรรม 2 คน หนึ่งในนั้นคือ “ซาชารี” เลือดเนื้อเชื้อไขของเลดี้กาก้า

ปี 1984 เคทเคยแสดงเรื่อง ‘Indiana Jones and the Temple of Doom’ ซึ่งสปีลเบิร์กเป็นผู้กำกับฯ ปี 1991 ทั้งสองแต่งงาน โดยรวมแล้วพวกเขามีลูก 7 คน มีร่วมกัน 3 คน ที่เหลือเป็นลูกติดจากความสัมพันธ์ครั้งก่อน

ใช้ชีวิตร่วมกันกว่า 30 ปี และมีลูก 4 คน แต่ชีวิตคู่ไม่ง่ายดายนัก เหตุเพราะไมเคิลป่วยเป็นพาร์กินสันทั้งยังติดสุรา เขาเคยยื่นข้อเสนอให้แยกทาง แต่เธอยืนยันจะอยู่เคียงข้างเขา นับแต่นั้นมาก็ผ่านพ้นอุปสรรคมาได้ เมื่อปี 2000 ฟ็อกซ์ก่อตั้งมูลนิธิ Michael J. Fox เพื่อการวิจัยโรคพาร์กินสัน

เมื่อปีที่แล้ว ในวันครบรอบวันแต่งงานปีที่ 35 อดีตนักร้องนักแสดงหญิงโพสต์ภาพหวานของสามีลงไอจี “35 ปีชีวิตคู่ 30 เมษายน 1988 ความรักคือทุกสิ่งทุกอย่าง” ทั้งคู่รู้จักกันในกองถ่าย แล้วตกหลุมรักกันจนถึงวันแต่งงานในลอสแองเจลิส จากนั้นสองปีต่อมาก็ได้ลูกชาย “เชต” ตามมาด้วยลูกชายคนที่สอง “ทรูแมน” ปัจจุบันลูกชายทั้งสองเข้าสู่วงการแสดงเหมือนกัน

แต่งงานกันตั้งแต่ปี 1999 วิกตอเรียเผยว่า ในสายตาเธอนั้นเขาดูเป็นแฟมิลีแมน “ตอนที่ฉันไปเจอเขาในเลานจ์ของนักฟุตบอล คนอื่นๆ ขลุกกันอยู่ที่บาร์ มีแต่เดวิดคนเดียวที่ยืนคุยกับพ่อแม่ของเขา ฉันเป็นคนที่สนิทกับครอบครัวมากเลยรักด้านนั้นของเขาด้วย” ทั้งคู่มีลูกด้วยกัน 4 คน และใช้ชีวิตคู่มาตลอดกว่า 24 ปีอย่างราบรื่นและมีความสุข

ความรักของนักร้องสเปนและนักเทนนิสชาวรัสเซีย เริ่มเมื่อต้นทศวรรษ 2000 ระหว่างถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงฮิต ‘Escape’ กระทั่งใช้ชีวิตคู่ด้วยกันและมีลูก 3 คน แต่ความรักของทั้งสองเป็นที่รับรู้ของสาธารณชนน้อยมาก นั่นเพราะคูร์นิโกวาพูดถึงชีวิตรักของตนเองน้อยมาก ส่วนอิเกลเซียสก็เหมือนกัน จนทุกวันนี้แฟนๆ ยังสงสัยว่า พวกเขาเข้าพิธีแต่งงานกันหรือยัง?

นักแสดงหนุ่มรู้จักนางแบบและพิธีกรสาวชาวบราซิลที่ไนต์คลับแห่งหนึ่งในฮอลลีวูดเมื่อปี 2006 จนสะดุดตาเขาและต่อมาก็สะดุดใจ คบหาเป็นแฟนกันและแต่งงานกันในปี 2012 มีลูก 3 คน แมตธิวเคยเล่าว่า ตั้งแต่ใช้ชีวิตคู่มา เขาไม่เคยอยู่ห่างจากเธอเกิน 9 วัน

รู้จักกันครั้งแรกระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ‘Wilma’ (1977) และคบหากันนับแต่นั้นมา เขาคือรักแรกที่ยิ่งใหญ่ของเธอ ไม่กี่ปีหลังจากนั้นก็แต่งงานกัน และมีลูก 4 คน ชีวิตสมรสราบรื่นมาถึงทุกวันนี้เกือบ 40 ปีโดยปราศจากเรื่องอื้อฉาวใดๆ