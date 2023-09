ผิดจริงคุกจริง! นักแสดงดัง "แดนนี มาสเตอร์สัน" ติดคุก 30 ปี คดีข่มขืนสาวร่วมลัทธิ

นักแสดงชาวอเมริกันถูกตัดสินลงโทษเมื่อเดือนพฤษภาคมในข้อหาวางยาและข่มขืนเพื่อนสมาชิกของ Church of Scientology ระหว่างปี 2001 ถึง 2003 ที่บ้านของเขาในย่าน ฮอลลีวูด ฮิลส์ อันหรูหราในลอสแองเจลิสโดยความผิดของเขามีโทษระหว่างจำคุก 15 ปี ถึงตลอดชีวิต ซึ่ง มาสเตอร์สัน ยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ของเขาต่อไป สุดท้าย ผู้พิพากษา ชาร์เลน โอลเมโด พิพากษาจำคุกเขาเป็นเวลา 30 ปีมาสเตอร์สัน ซึ่งแต่งงานกับนักแสดงหญิง บีจู ฟิลลิปส์ และมีลูกสาววัย 9 ขวบ ยังจะถูกขึ้นทะเบียนเป็นผู้กระทำความผิดทางเพศไปตลอดชีวิตหลังจากได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำหนึ่งในเหยื่อของ มาสเตอร์สัน ได้ให้การในศาลว่า "คุณชอบ... ทำร้ายผู้หญิง ... คุณใช้ชีวิตอยู่หลังหน้ากาก มีสองคนในร่างเดียว และตัวจริงของคุณคือคนที่นั่งอยู่ที่นี่” เธอยังย้ำว่าโลกคง “ปลอดภัยกว่า” ถ้า มาสเตอร์สัน ถูกขังอยู่ในคุกแดนนี มาสเตอร์สัน มีชื่อเสียงโด่งดังจากซิทคอมย้อนยุคเรื่อง That '70s Show ในปี 1998 ซึ่งเขารับบทเป็น สตีเว่น ไฮด์ ร่วมกับดาราเพื่อน มิลา คูนิส และ แอชตัน คุชเชอร์ เขายังได้กลับมาร่วมงานกับ คุชเชอร์ อีกครั้งใน "The Ranch" ทาง Netflix แต่ถูกไล่ออกในปี 2017 เพราะมีผู้หญิงหลายอ้างว่าพวกเธอถูกเขาข่มขืนคุชเชอร์ ยอมรับว่า แดนนี มาสเตอร์สัน เป็นเพื่อนสนิทของเขา และเขายังเขียนจดหมายขอความกรุณาต่อศาล ด้วยการยืนยันว่าปัจจุบัน มาสเตอร์สัน เป็นคนใหม่แล้ว และสมควรได้รับโอกาสให้ใช้ชีวิตอยู่นอกคุก เพื่อดูแลลูกสาวคดีดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะมีหญิงสาว 3 คน ที่เป็นสมาชิกลัทธิ Church of Scientology กล่าวหาว่าพวกเธอถูก มาสเตอร์สัน ข่มขืน และทางลัทธิยังพยายามปกป้อง และขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ พวกเธอบอกว่าทางลัทธิพยายามขัดขวางไม่ให้พวกเธอรายงานเรื่องนี้ต่อเจ้าหน้าที่Church of Scientology เป็นลัทธิที่มีคนดังในฮอลลีวูดหลายคนเป็นสาวกอยู่รวมถึงซูเปอร์สตาร์อย่าง ทอม ครูซ ด้วย โดยทางลิทธิได้ออกแถลงการณ์ในเรื่องนี้ว่า “ทางศาสนจักรไม่มีนโยบายห้ามหรือขัดขวางสมาชิกในการรายงานพฤติกรรมทางอาญาของใครก็ตาม” แถลงการณ์ระบุ"ข้อกล่าวหาค่อนข้างตรงกันข้ามกับนโยบายของ Scientology ที่พร้อมจะปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อของประเทศอย่างชัดเจน" ทางลัทธิกล่าวคดีที่ทำให้ แดนนี มาสเตอร์สัน ติดคุก 30 ปี เป็นคดีที่ 2 ที่มีการพิจารณาในศาล ขณะที่คดีแรกไม่สามารถหาข้อสรุปได้เพราะคณะลูกขุนยังหาข้อยุติไม่ได้