สร้างความรักให้ยั่งยืน ณ รีสอร์ทริมทะเลภาคใต้

ในวันวาเลนไทน์นี้ "ทราย รีสอร์ท" (SAii Resorts) แบรนด์รีสอร์ทแนวคิดไลฟ์สไตล์อิสระในเครือ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (S Hotels and Resorts) ผู้นำด้านการบริหารงานโรงแรมและรีสอร์ตชั้นนำของไทย ชวนคู่รักมาใกล้ชิดกับธรรมชาติ และเติมความหวานให้กันและกันผ่านกิจกรรมความยั่งยืนสุดโรแมนติก ณ ไลฟ์สไตล์รีสอร์ท 3 แห่งริมทะเลภาคใต้ ได้แก่ “ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ” (SAii Phi Phi Island Village) “ทราย ลากูน่า ภูเก็ต” (SAii Laguna Phuket) และ “ทราย เกาะสมุย เชิงมน” (SAii Choengmon Koh Samui) ที่พร้อมต้อนรับด้วยประสบการณ์สุดประทับใจมากมาย ตั้งแต่ผจญภัยแบบอีโค่อย่างปลูกป่า ไปจนถึงคลาสเรียนงานศิลปะ และลิ้มรสดินเนอร์แสนอร่อย ท่ามกลางบรรยากาศแสนหวานที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2567 นี้

ตลอดเดือนแห่งความรัก ผู้เข้าพักที่ “ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ” รีสอร์ทแนวรักษ์โลกที่ตั้งอยู่บนเกาะพีพีดอน ล้อมรอบด้วยสวนมะพร้าวกว่า 70 เอเคอร์ ริมหาดทรายส่วนตัวที่ยาวถึง 800 เมตร สามารถส่งต่อความรักให้กับธรรมชาติ ด้วยกิจกรรม “ปลูกป่าโกงกาง” สร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับระบบนิเวศชายฝั่ง และสัตว์ป่าหลากหลายที่อาศัยอยู่รอบ ๆ รีสอร์ท ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมของรีสอร์ท โดยตลอดทั้งเดือนจะมีการจัดกิจกรรมปลูกป่าโกงกาง 8 ครั้ง หลังจากกิจกรรมรักษ์โลก คู่รักสามารถผ่อนคลายได้อย่างมีสไตล์ที่ Lèn Forest Spa (เล่น ฟอเรสต์ สปา) กับ "Spark Your Love” ทรีตเมนต์ที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับช่วงเวลาของสองเรารักให้โรแมนติกมากกว่าที่เคย เริ่มต้นความหวานในอ่างอาบน้ำนมกุหลาบ ต่อด้วยการนวดคู่ด้วยน้ำมันกุหลาบอันน่าหลงใหล พิเศษเฉพาะ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 นี้เท่านั้น (ให้บริการตั้งแต่ 09.00 – 20.00 น.) ทรีตเมนต์สุดฟิน 90 นาที ราคา 4,200 บาทสุทธิต่อคู่ ส่วนราคาห้องพัก เริ่มต้นเพียง 18,900++ บาทต่อคืน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.saiiresorts.com/phiphiisland/village

“ทราย ลากูน่า ภูเก็ต” รีสอร์ทระดับ 5 ดาวริมหาดบางเทา ภูเก็ต ที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลอันดามันสีครามกับทะเลสาบลากูนที่ส่องแสงระยิบระยับ จะเติมเต็มโมเมนต์สุดสวีทให้กับทุกคู่รักด้วยกิจกรรม "หวานฉ่ำริมทะเล" (Love by the Ocean) ไม่ว่าจะเป็น ดินเนอร์แสนโรแมนติกริมชายหาดแบบส่วนตัว มีพระอาทิตย์ตกสีทองเป็นฉากหลัง พร้อมลิ้มรสอาหารเลิศ 5 คอร์ส รังสรรค์โดยเชฟกัน แห่ง Mr. Tomyam (มิสเตอร์ ต้มยำ) ที่จะคัดสรรเมนูพิเศษสำหรับค่ำคืนแห่งความรักโดยเฉพาะ จับคู่กับไวน์พรีเมี่ยม เคล้าเสียงเพลงดนตรีสด กิจกรรม "Love by the Ocean" พิเศษสุดเฉพาะค่ำคืนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น (เวลา 18.30 – 21.30 น.) ราคา 5,999++ บาทต่อคู่

หลังอาหารค่ำ (21.00 น.) คู่รักสามารถใช้เวลาด้วยกันภายใต้แสงดาวที่ “SAiinema” โรงภาพยนตร์กลางแจ้งที่จะฉายภาพยนตร์ กับกิจกรรม "Romance on The Silver Screen" จิบไวน์และแบ่งป็อปคอร์นกันทานบนสนามหญ้าเขียวขจี ชมภาพยนตร์คลาสสิกท่ามกลางบรรยากาศริมสระว่ายน้ำสีฟ้าใส ปิดท้ายวันวาเลนไทน์แสนวิเศษอย่างตราตรึง ราคาห้องพักที่ SAii Laguna Phuket เริ่มต้นเพียง 16,200++ บาทต่อคืน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.saiiresorts.com/phuket/laguna

มนตร์เสน่ห์ของ “ทราย เชิงมน เกาะสมุย” รีสอร์ทพูลวิลล่าริมทะเลอันเงียบสงบและเป็นส่วนตัวมากที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะสมุย จะช่วยเติมเติมความหวานให้กับทุกคู่รักในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ด้วยตัวเลือกกิจกรรมที่แสนดื่มด่ำ ไม่ว่จะเป็น “กิจกรรมเพ้นท์พวงกุญแจไม้” ให้คู่รักได้สร้างสรรค์ของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์และยั่งยืนให้แก่กันและกัน ต่อด้วยจิบค็อกเทลยามพระอาทิตย์ตกที่ให้บริการฟรีในช่วงเย็น ฟังเสียงเพลงที่บรรเลงจากกีต้าร์โปร่ง จากนั้นดื่มด่ำกับดินเนอร์วาเลนไทน์ 4 คอร์ส (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 18.00 – 21.30 น.) ที่ร้านอาหาร Miss Olive Oyl (มิส โอลีฟ ออยล์) ราคา 1,900 บาทสุทธิต่อคู่ (รวมไวน์ 2 แก้ว) หรือจะเลือกสวีทสองต่อสองในศาลาใต้แสงเทียนส่วนตัวบนชายหาด ราคาสุทธิ 4,900 บาท (รวมเฮาส์ไวน์หนึ่งขวด)

เติมเต็มความรักให้เพิ่มขึ้นอีกเท่า ด้วยการผ่อนคลายที่ Lèn Spa (เล่น สปา) ที่ชวนคู่รักมารีแลกซ์กับ "Rose Romance Massage" ทรีตเมนต์ที่จะพาคู่รักออกเดินทางไปสู่สุขภาพที่ดีกับกลิ่นหอมรัญจวนของธรรมชาติ 120 นาที ทรีตเมนต์สุดพิเศษนี้พิเศษเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ราคา 2,100 บาทต่อท่าน สำหรับห้องพักที่ SAii Koh Samui Choengmon ราคาเริ่มต้นเพียง 8,820++ บาทต่อคืน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.saiiresorts.com/kohsamui/choengmon

