‘มั่งมีเบอร์เกอร์’ พร้อมแพ็กเกจสุดคิ้วท์จาก ‘Hello Kitty’

แมคโดนัลด์ ชวนเริ่มต้นปีใหม่ แบบสุดปังรับปีมังกรทอง กับเมนูใหม่ ‘มั่งมีเบอร์เกอร์’ (Prosperity Burger) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดตัวในภูมิภาคอาเซียนมาแล้วถึง 9 ประเทศ ให้คุณได้อร่อยกับเบอร์เกอร์ทรงยาว พร้อมเนื้อชิ้นใหญ่จุใจ ราดด้วยซอสฉ่ำๆ หอมพริกไทยดำสุดเข้มข้น ที่เลือกอร่อยได้ทั้งหมู และไก่ ในราคาเริ่มต้นชิ้นละ 119 บาท และสามารถอิ่มคุ้มเป็นชุดไปกับเมนูสุดฮิต ‘เคอร์ลี่ฟรายส์’ พร้อมเครื่องดื่มขนาด 16 ออนซ์ เริ่มต้นเพียงชุดละ 169 บาท เท่านั้น พิเศษสุด! สาวก Hello Kitty ห้ามพลาด…แมคโดนัลด์ จัดหนัก จัดเต็ม ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี Hello Kitty ด้วยแพ็กเกจลาย Hello Kitty สุดน่ารัก ที่ใครได้เห็นก็ต้องใจฟู มีให้เลือกสะสมทั้งกล่องมั่งมีเบอร์เกอร์, กล่องเคอร์ลี่ฟรายส์, แก้วน้ำ, กล่องพาย, ถ้วยแมคเฟลอร์รี่คิส และถุงกระดาษ

นอกจากมั่งมีเบอร์เกอร์แล้ว ในแคมเปญนี้ก็ยังมีเมนูอิ่มเดี่ยวๆ ให้ทานเล่นยามบ่าย ได้แก่ ‘เคอร์ลี่ฟรายส์’ เฟรนช์ฟรายส์แบบเกลียวรสเข้มข้น ราคาเริ่มต้นเพียงกล่องละ 89 บาท , ‘พายฝอยทองครีมชมพู’ พายกรอบร้อนๆ ไส้ฝอยทองหวานกำลังดี หอมมันครีมสดผสมเนื้อมะพร้าวอ่อน ราคาเริ่มต้นชิ้นละ 35 บาท และ ‘แมคเฟลอร์รี คิส’ เติมความสดชื่นไปกับไอศกรีมแมคเฟลอร์รี ด้วยรสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นจากซอสสตรอวเบอร์รี่ บราวนี่นุ่มหนึบ และโอริโอเฟลก กรุบในทุกคำ ราคาเริ่มต้นแก้วละ 49 บาท

ไม่เพียงเท่านั้น! แมคโดนัลด์ ยังจัดแพ็คคู่หูสุดคิวท์ กระเป๋า Tote Bag Hello Kitty รุ่น Limited Edition มีเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น มาพร้อมกับมั่งมีเบอร์เกอร์ 1 ชิ้น ในราคาสุดคุ้ม ราคาเริ่มต้นเพียง 499 บาท (ปกติราคา 718 บาท) ให้สาวก Hello Kitty สามารถจับจองความคิวท์ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. – 5 มี.ค. 2567 นี้เท่านั้น