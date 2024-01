เติมความชุ่มชื่นให้ผิวดูอิ่มน้ำ สวยสุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์ Green Tea Deep Repair Cream จาก อิงกุ

ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่มุ่งเน้นการใช้งานวิจัยรองรับจากทั่วโลกและความต้องการพื้นฐานของผิวมากกว่าการทำการตลาด ภายใต้การบริหารของ อิ๊ง-ชยธร กิติยาดิศัย หรือ “Ingck” Head of Product Development และ ธัช-กีรธัช กิติยาดิศัย Managing Director ด้วยแพชชั่นที่ต้องการพัฒนาธุรกิจโรงงานผลิตสกินแคร์ร่วมกับครอบครัว ในฐานะรุ่นที่ 3 ที่ได้คลุกคลีพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์และนักคิดค้นสูตรมากมาย

สู่การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด Green Tea Deep Repair Cream (กรีนที ดีพ รีแพร์ ครีม) ตัวช่วยสำคัญในการบำรุงผิวหน้า เนื้อครีมเข้มข้น ซึมไว ไม่เหนอะผิว เหมาะสำหรับผิวแห้งถึงผิวแห้งมาก มีคุณสมบัติในการเติมเต็มความชุ่มชื่นสู่ผิวอย่างสมดุล ให้ผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมาย ช่วยเสริมความแข็งแรงให้เกราะป้องกันผิว ปลอบประโลมผิว ลดการอักเสบและการระคายเคือง อีกทั้งยังช่วยสร้างน้ำมันธรรมชาติบนผิวและคงความชุ่มชื้นยาวนาน ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ขายดีที่มียอดซื้อซ้ำมากที่สุดของแบรนด์อิงกุ นำมาสู่การพัฒนาสูตรที่เน้นความเข้มข้นสำหรับผิวแห้งมากเป็นพิเศษ

Green Tea Deep Repair Cream (กรีนที ดรีพ รีแพร์ ครีม) ขนาด 50 มล. (ราคา 620 บาท) มอยซ์เจอร์ไรเซอร์สูตรเข้มข้นที่ช่วยปลอบประโลมผิว คงความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับผิวแห้งและผิวแห้งมากโดยเฉพาะ ประกอบด้วย น้ำมันสวีทอัลมอนด์ (Sweet Almond Oil) ซึ่งเป็นน้ำมันจากพืชที่อุดมด้วยกรดไขมันที่จำเป็น อาทิ กรดโอเลอิก (Oleic Acid) และกรดลิโนเลอิก (Linoleic Acid) ไขมันที่ร่างกายสามารถผลิตจากผิวโดยธรรมชาติ พร้อมทั้งสารเซราไมด์ในรูปแบบไลโปโซม (Ceramide Liposomes) และสควาเลน (Squalane) สูตรเข้มข้นสูง ช่วยกักเก็บความชุ่มชื่นบนผิวหน้า สร้างสมดุลการผลิตน้ำมันให้แก่ผิว และลดการสูญเสียน้ำจากผิว อีกทั้งยังช่วยเสริมเกราะป้องกันให้ผิวแข็งแรง ผสานกับยอดใบชาเขียวออร์แกนิกที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ผ่านกระบวนเก็บอย่างพิถีพิถันโดยการเด็ดยอดชาด้วยมือจากต้นชาป่าในจังหวัดเชียงราย บรรจุอยู่ในกระปุกที่ผลิตจากพลาสติก PCR (Post-Consumer Recycled Plastic) ซึ่งเป็นการนำพลาสติกที่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ ช่วยลดปริมาณขยะและเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับของเหลือใช้

พบกับผลิตภัณฑ์ Green Tea Deep Repair Cream (กรีนที ดรีพ รีแพร์ ครีม) จากอิงกุ

