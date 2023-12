เผยโฉมป๊อปอัพสโตร์ล่าสุดของแบรนด์พื้นรองเท้าสีแดง ณ ภูเก็ต

"Loubi’s on the Beach" ป๊อปอัพสโตร์นี้จะตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบแฟชั่นที่ไขว่หาการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างแฟชั่นระดับไฮเอนด์และป๊อปอัพสโตร์ที่มีความสวยงามในธีมของชายหาด พร้อมนำเสนอรองเท้าและเครื่องประดับอันเป็นเอกลักษณ์ของคริสติยอง ลูบูแตง รวมถึงคอลเลกชันแคปซูลฤดูร้อนรุ่นพิเศษที่มีจำนวนจำกัดของ Loubi’s on the Beach

"Loubi’s on the Beach" ป๊อปอัพสโตร์นำเสนอด้านที่สนุกของแบรนด์ พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่เพลิดเพลินและสนุกยิ่งขึ้นโดยคอนเซปนี้เริ่มต้นที่ห้างสรรพสินค้า Selfridges กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จากนั้นที่หาดบอนได (Bondi Beach) เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ต่อด้วยที่ โอโมเตะซันโด เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และ จะอยู่ที่ภูเก็ตจนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2567

ไฮไลท์พิเศษภายในป๊อปอัพครั้งนี้คือการร่วมมือกับร้านไอศกรีมอย่าง Torry’s Ice Cream โดยได้สร้างสรรค์ไอศครีมรสชาติสุดพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัว Loubi’s on the Beach ป๊อปอัพสโตร์ที่ภูเก็ต ของคริสติยอง ลูบูแตง

Torry’s Ice Cream เป็นร้านไอศกรีมชื่อดังใจกลางเมืองภูเก็ต ก่อตั้งโดย ทอรี่ วงศ์วัฒนกิจ ที่เกิดและเติบโตในจังหวัดภูเก็ต โดยเขานำขนมพื้นเมืองมาทำเป็นรสชาติไอศกรีมเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นภูเก็ตผ่านไอศกรีม