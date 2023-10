เซ็นทรัล เวสต์เกต ชวนชิมช้อปสินค้าคอลเลคชันพิเศษ กว่า 40 แบรนด์ดัง เปิดตัวครั้งแรกในงาน “LEAD Creative Market จากผู้ประกอบการในโครงการ LEAD by Central Pattana รุ่นที่ 5”

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดพื้นที่เซ็นทรัล เวสต์เกต จัดงาน “LEAD Creative Market จากผู้ประกอบการในโครงการ LEAD by Central Pattana รุ่นที่ 5” โชว์ผลงานสุดครีเอทีฟจากไอเดียของผู้เรียนในคอร์ส “LEAD รุ่นที่ 5” ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดนอกกรอบ สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ และทดลองเปิดร้านจริงพื้นที่ Market Place ที่ดีที่สุดในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชิญชวนสายช้อป สายแฟ สายกิน สายไลฟ์สไตล์ มาชิมและช้อปสินค้าซึ่งนำมาจำหน่ายเป็นครั้งแรก พร้อมโปรโมชั่นพิเศษในงานนี้ได้ ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 66 – 2 ต.ค. 66 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 และลานน้ำพุชั้น 2 ศูนย์การค้า เวสต์เกตเปิดประสบการณ์กับไอเดียสุดบรรเจิดจากผู้เรียนหลักสูตร “LEAD รุ่นที่ 5” รวมกว่า 40 แบรนด์ดัง อาทิ1] MOLTO PREMIUM GELATO มาพร้อมกับเมนูใหม่ทานเล่นก็อิ่มได้ Ice Cream Shake & Molto Timbering2] Self. คงคอนเซ็ปต์ สาย Healthy กับการออกเมนูใหม่ อย่าง Lean Crunchy Nacho และ Lean Protein Stick & Cookie3] Nama Nama แบรนด์น้องใหม่แตกไลน์มาจาก แบรนด์ข้าว ข้าวนกกระยางคู่ ให้คนผสมข้าวแบบ Refill สายพันธุ์ต่างๆด้วยตนเอง และสินค้าใหม่อย่างข้าวไรซเบอรี่ นำมามูนกับกะทิ แล้วผสมงาดำ โมจิ และครัมเบิ้ล4] Holen แบรนด์ของฝากของที่ระลึก ออกสินค้าอย่าง อโรมาดม ยาดมสมุนไพรหอมฮีลใจ ที่สามาารถ Custimize ทั้งเซต ได้ตามจินตนาการซื้อสินค้าในงานครบ 3,000 บาท นำใบเสร็จมาร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม “LEAD Creative Market จากผู้ประกอบการในโครงการ LEAD by Central Pattana รุ่นที่ 5” ได้ทางเฟซบุ๊กของเซ็นทรัล เวสต์เกต https://www.facebook.com/CentralWestGateFanpage/?locale=th_THและเฟซบุ๊กของเซ็นทรัลพัฒนา https://www.facebook.com/CentralPattanaFanpage