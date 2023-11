Shake Shack X P7 อวดอินสตอลเลชั่นอาร์ต บนบีทีเอสพร้อมพงษ์

ร้านเบอร์เกอร์สุดไอคอนิกจากนิวยอร์ก ประกาศการเปิดตัวสาขาที่สองในกรุงเทพฯ ณ ดิ เอ็มสเฟียร์ แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ในย่านสุขุมวิทอันแสนคึกคักและมีชีวิตชีวา ด้วยผลงานนิทรรศการศิลปะจัดวางอันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ จากฝีมือของศิลปินไทย

ที่จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 8พฤศจิกายน ถึง 3ธันวาคม 2566

ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ เชค แช็ค ได้ชักชวน P7 ศิลปินและดีไซเนอร์ผู้มากความสามารถและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีกับผลงานแนวกราฟฟิตี้และสตรีทอาร์ตที่ใช้ลายเส้นโดดเด่นไม่ซ้ำใคร ให้มาร่วมสร้างสรรค์นิทรรศการศิลปะจัดวางที่จะสะกดทุกสายตา ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพร้อมพงษ์ ซึ่งอีกไม่นาน ทางเดินลอยฟ้าเส้นนี้กำลังจะเชื่อมห้างสรรพสินค้าในย่าน เอ็มดิสทริค (EM DISTRICT) ทั้ง 3 แห่งเข้าไว้ด้วยกัน รวมถึงห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มสเฟียร์ (THE EMSPHERE) ที่กำลังจะเผยโฉมในเร็วๆ นี้อีกด้วย

งานนี้ P7 ยังได้นำเสนอฝีไม้ลายมือกับเส้นสายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานและขี้เล่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบฉบับของเขา เพื่อที่จะสร้างบรรยากาศของสถานีรถไฟใต้ดินในเมืองนิวยอร์กขึ้นมาใหม่ ณ ใจกลางกรุงเทพฯ เป็นการย้อนรำลึกถึงที่มาของ เชค แช็ค ในธีม “From New York to THE EMSPHERE” ผลงานการออกแบบภาพวาดที่แสดงออกถึงตัวตนของศิลปินผ่านคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนในแบบที่เหนือจินตนาการหลากหลายรูปแบบของ P7 นั้น เป็นตัวแทนของความหลากหลายของผู้คนในย่านสุขุมวิท และสีต่างๆ ที่เขาเลือกใช้ ล้วนสื่อถึงความคึกคักและบ่งบอกถึงพลังงานอันไม่เคยหยุดนิ่งของย่านนี้ได้อย่างชัดเจน ส่วนใครที่ช่างสังเกตุก็อาจจะแอบเห็นรายละเอียดเล็กๆ บางอย่างที่บอกใบ้เป็นนัยถึงเมนูพิเศษที่กำลังจะเปิดตัวที่ ดิ เอ็มสเฟียร์ แช็ค และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการสร้างสรรค์ผลงานอันน่าจดจำสำหรับการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ เชค แช็ค จึงเชิญชวนแฟนคลับมาร่วมสนุกกับเกมชิงของรางวัลสุดชิคที่จัดทำขึ้นแบบเอ็กซ์คลูซีฟในธีมของ เชค แช็ค ทั้งนี้แช็คแฟนสามารถติดตามข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ โดยการกดติดตามบัญชีอย่างเป็นทางการของ เชค แช็ค ทั้งทางเฟซบุ๊คและ อินสตาแกรม @shakeshackthailan เพื่อที่จะได้ไม่พลาดกิจกรรมสนุกๆ

เชค แช็ค จะยังคงมอบรสชาติความอร่อยของเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันในแบบดั้งเดิมที่ยกระดับให้ทันสมัยและคงไว้ซึ่งความสนุกในการรับประทานเหมือนที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ยังได้สร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ที่จะให้บริการในร้านสาขาที่สองนี้อีกด้วย ทุกๆ เมนูที่เสิร์ฟในร้านนั้นจะต้องใช้วัตถุดิบชั้นเลิศที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี จากแหล่งผลิต และผู้ผลิตคุณภาพได้มาตรฐาน และทุกเมนูจะต้องทำสดใหม่ สำหรับเมนูซิกเนเจอร์นั้นมีทั้ง ShackBurger®, Chicken Shack, Shroom Burger, Crinkle-Cut Fries, Shakes, ShackMeister® Ale, Shack Red®, Shack White® และ Shack Attack รวมถึงยังมีเมนูพิเศษสำหรับประเทศไทยเท่านั้นอีกด้วย

สำหรับสาขาที่สองของ เชค แช็ค เรายังคงจับมือร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจ อย่างแม็กซิมส์ เคเทอร์เรอร์ จำกัด เพื่อสานต่อพันธสัญญาของ เชค แช็ค ที่ยึดมั่นในเรื่องของการยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ดี “Stand For Something Good®” ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุด รวมถึงการแสดงเจตนารมณ์ที่จะเป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์บรรยากาศอันมีชีวิตชีวาและเป็นมิตรสำหรับการรวมตัวของผู้คนบนถนนสุขุมวิทอันเต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวานี้

สถานที่ตั้ง: เชค แช็ค ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มสเฟียร์ (THE EMSPHERE) ชั้น M และ GM 628 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110