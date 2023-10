"ฝ้าย ปัทมรัตน์" แฟนสาว "หลวง-พสุ ลิปตพัลลภ" โชว์แหวนเพชรวงโตพร้อมประกาศข่าวดี เตรียมเป็นเจ้าสาว

หลังจากที่คบหาดูใจกันมาได้ระยะหนึ่ง ล่าสุดในอินสตาแกรมสาวฝ้าย ได้โพสรูปภาพสุดสวีทขณะที่ทั้งคู่กำลังท่องเที่ยวกันอยู่ที่ต่างประเทศ พร้อมรูปภาพแหวนเพชรวงโต ประกาศข่าวดีในแคปชั่นว่า “The beginning of our forever Thank you so much for all your kind messages and well wishes. We are so grateful for your love and support.”

ซึ่งหลังจากโพสไปก็มีเพื่อนของทั้งคู่ ทั้งไฮโซและดาราเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันรัวๆ แต่ที่จะสร้างความฮือฮาไม่แพ้ข่าวดีก็คือแหวนเพชรวงโตบนนิ้วนางข้างซ้ายของสาวฝ้ายนี่แหละคร้า

สำหรับฝ่ายชายเราคุ้นหน้าคุณตาเขาอยู่แล้วเพราะเขาเป็นทายาทของนักการเมืองดัง สุวัจน์ ลิปตพัลลภ และช่วยที่บ้านทำธุรกิจอสังหาริมทัพย์หลายโครงการ นอกจากนั้นด้านความชอบส่วนตัวเขายังชอบการแข่งรถอีกด้วย ส่วนฝ่ายหญิง "ฝ้าย-ปัทมรัตน์ พหิทธานุกร" สาวสวยคนนี้ก็โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเพราะเธอเป็นทายาทของ "ปานปรีย์ พหิทธานุกร" รองนายกฯ และ รมว.ต่างประเทศ...ขอแสดงความยินดีกับคู่รักคู่ใหม่ด้วยคร้า

#Celebonline #Gossip #หลวงพสุ #พสุลิปตพัลลภ #ไฮโซแต่งงาน #คู่รักไฮโซ #สุวัจน์ลิปตพัลลภ #ฝ้ายปัทมรัตน์