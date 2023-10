"มาร์กี้" ดีใจยิ้มแก้มปริ! ได้แหวนเพชรที่หายคืนมา หลังเจอคนดีนำส่งคืน

ทำเอาเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆ แห่ยินดีกันเพียบ เมื่อล่าสุดนางเอกสาว คุณแม่ลูกแฝดได้ออกมาโพสต์ภาพโชว์แหวนเพชรวงที่ทำหายไป ซึ่งได้กลับคืนมาอยู่บนนิ้วนางข้างซ้ายแล้วพร้อมเขียนแคปชั่นดีใจว่า "I guess miracle do happen โชคดีจริงๆที่เจอคนดีเอามาคืน เราชื่อมาตลอดว่าคิดดีทำดีก็จะเจอแต่สิ่งดีๆ and never loose hope ยิ้มไม่หุบเลยจ้าาาา"หลังจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวประกาศตามหาแหวนเพชรวงที่สามี “ป๊อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์” มอบให้ในวันขอแต่งงาน ซึ่งได้ทำหลุดหายโดยไม่รู้ตัวระหว่างซื้อของในห้างแห่งหนึ่ง และยังไม่สามารถตามคืนมาได้เป็นระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์แล้ว