นิตยสาร กูร์เมท์ แอนด์ ควีซีน พาไปค้นหารากเหง้าของวิถีการกินแบบโอมากาเสะ

Gourmet & Cuisine ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ.2566 พบกับ “Omakase มื้อนี้ว่าด้วยความเชื่อใจ” พาไปค้นหารากเหง้าของวิถีการกินแบบโอมากาเสะในญี่ปุ่น และร่วมพูดคุยกับเหล่าเชฟผู้บุกเบิกร้านอาหารโอมากาเสะในประเทศไทย เชฟแรนดี้ แห่งร้าน Fillets และเชฟรัน แห่งร้าน In The Mood for Love สัมผัสประสบการณ์โอมากาเสะปลาไทยไปกับคุณตั้ม-ณฐกร แจ้งเร็ว เจ้าของร้าน Kaijin เปิดมุมมองฟู้ดดี้ผู้ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นจากใจคุณคัตโตะ และเรื่องราวของอาหารไคเซกิที่ลึกล้ำโดยเชฟทาคากิ คะซุโอะ แห่งห้องอาหาร Kinu by Takagi โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ติดตามใน COVER STORY

Recipes : แจกสูตรเมนูอาหารญี่ปุ่น ที่บรรจงรังสรรค์ไล่เรียงตั้งแต่จานเรียกน้ำย่อยจนถึงของหวาน อาทิ เนื้อปลากะพงแดงห่อมะเขือเทศบิจิน เนื้อวากิวกับซอสบ๊วยมิโซะย่างบนหินร้อน เซ็ตเมนูปลาไข่หมักมิโซะเสิร์ฟคู่กับโอนิกิริ ไข่ตุ๋นอุนิกับโทสต์ขนมปังฮอกไกโด ยูซุราเมงเย็นกุ้งหวาน พุดดิงนมอัลมอนด์มักกอลลี

Drinks : ชวนทำเครื่องดื่มค็อกเทลให้ทำตามกันแบบง่ายๆ ที่ได้แรงบันดาลใจจากอากาศอันสดชื่นท่ามกลางป่ามอส หรือ “Koke” มีกลิ่นอายความชื้นจากป่าไม้เขียวชอุ่ม อาทิ เมนู Grapefruit Sake Cocktail และ Ryo Yuzu Ginger



Delish Delight : เอาใจคนรักมัตฉะกับเมนูเค้กและขนมหวานสไตล์ยุโรปที่สอดประสานกับรสชาติของมัตฉะได้อย่างกลมกล่อมลงตัว อาทิ Matcha Gâteau au Chocolate Matcha Mont Blanc Cake และ Matcha Tiramisu

Foodie Picks : พาไปเช็กอินที่ Harajuku Thailand แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยกย่านดังใจกลางกรุงโตเกียวมาไว้ที่ถนนสุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ เนื้อที่กว่า 122 ไร่ ถูกเนรมิตให้เป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นสุดคาวาอี้ที่เต็มไปด้วยร้านรวงและบรรยากาศแบบญี่ปุ่นแท้ๆ

Kitchen & Home ฉบับเดือนเดือนกันยายน 2566 พาไปชมบ้าน “Home ฮัก บ้านอยู่เย็นเป็นโสด” ตอบโจทย์ชีวิตที่พึ่งพาตนเอง จากนั้นตามไปชมการเติบโตอันน่าทึ่งของสวนดอกไม้กินได้ ต่อยอดสู่ธุรกิจคาเฟ่เล็กๆ ที่อบอวลไปด้วยดอกไม้นานาพรรณในคอลัมน์ Garden Lover ส่วน Café Hopping ชมคาเฟ่เป็นมิตรต่อโลก ติดตามได้ใน Kitchen Series

Easy Recipe: วัตถุดิบยอดนิยม “ปลา” ที่นำมาปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูที่ทำทานได้ง่ายและสามารถกินได้ทุกวัย ฉบับนี้จึงรวมเมนูปลาที่อร่อยและดีต่อสุขภาพมาให้เก็บสูตรแล้วนำไปทำได้ง่ายๆ

Flower Corner: ชวนมาจัดดอกไม้ 2 สีโทนร้อนแรงแดงและม่วง ด้วยภาชนะสุดเก๋อย่างเช่นกระเป๋า แต่ก็เข้ากันได้เป็นอย่างดี

Garden Lover: ไปชมสวนดอกไม้ “Papin Garden” ของ คุณพัชผิน-ภิญญาพัชญ์ ปรีดาบุญ และ คุณสันติสุข ธิติโรจนกุล สวนดอกไม้ที่ขยับขยายเพิ่มเติมเป็นคาเฟ่เล็กๆในชื่อ “Jungfood” คาเฟ่ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้กินได้ โดยใช้วัตถุดิบจากสวนดอกไม้ที่ปลูกเอง

Home Idea: บ้านที่ใช่ตกแต่งในสไตล์ที่ชอบ คอนเซ็ปต์การออกแบบตกแต่งบ้านของคุณอานันท์ อินทร์เอี่ยม และ คุณกาญจน์กวิน อินทร์เอี่ยม สร้างบรรยากาศแบบฟีลคาเฟ่ เน้นโทนสีขาวกับงานไม้ และเลือกใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่ซีเล็กต์มาแล้วว่าดีไซน์สวยลงตัวกับบ้าน

Cafe Hopping: ชวนไปคาเฟ่ที่เป็นมิตรกับโลก “Early BKK” ร้านกาแฟที่ไม่ได้มีดีแค่เมล็ดกาแฟ เพราะที่นี่ใส่ใจเรื่องการแยกขยะ แถมการออกแบบยังเป็นแนวกรีนคอนเซ็ปต์ที่ใช้งานรีไซเคิลมาเป็นวัสดุหลัก