สัมผัสกรุงเทพฯ ยามค่ำคืน ผ่านศิลปะและความรื่นรมย์

พร้อมนำความพิเศษและเสน่ห์ของกรุงเทพฯ มารวมไว้ในงานได้อย่างลงตัว โดยมีการแสดงผลงานจาก ศิลปินนักออกแบบผู้ก่อตั้ง 56thStudio "ศรัณย์ เย็นปัญญา" ที่ร่วมกับปัญญ์ปุริ เป็นครั้งแรกในการสร้างสรรค์ผลงาน Pak Klong Deconstructed Installation Art สะท้อนแนวคิดในการรังสรรค์กลิ่นของปัญญ์ปุริ ผสานไปกับการเล่าเรื่องผ่านสิ่งของอันเป็นเอกลักษณ์ของศรัณย์ได้อย่างน่าสนใจ โดยเชื่อมโยงระหว่างความสัมพันธ์ของสิ่งของและรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คน เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ของปากคลองตลาด ในมุมมองใหม่ที่ไม่เคยมีใครได้สัมผัส

ศรัณย์นำแรงบันดาลใจจากลักษณะการจัดวางตะกร้าพลาสติก การซ้อนทับของลังผลไม้และดอกไม้ รวมถึงภาพบรรยากาศตอนกลางคืน มาประกอบขึ้นเป็นชิ้นงานศิลปะผ่านเทคนิคการจัดเรียงแผ่นอะคริลิคในรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยม ผสานเข้ากับขาไม้แกะสลักดีไซน์สะดุดตา โดยแผ่นอะคริลิคแต่ละด้านจะมีเฉดสีต่างกัน เพื่อสื่อถึงเสน่ห์ของค่ำคืนที่มีความสวยงามหลากมิติ ภายในกล่องอะคริลิคโปร่งแสง ยังเผยให้เห็นความงดงามของหมู่มวลดอกไม้นานาพันธุ์ ที่ถูกนำมาตกแต่งอย่างประณีต สะท้อนไปกับแสงไฟฟลูออเรสเซนต์หลากสีสัน เสมือนภาพบรรยากาศของปากคลองตลาดยามค่ำคืน ที่ปกคลุมด้วยแสงไฟนีออนภายใต้ท้องฟ้ามืดสลัว พร้อมดึงดูดให้เข้าไปสัมผัสกับความรู้สึกอันน่าอัศจรรย์

นอกจากนี้ ยังนำเสนอความสนุกจาก DJ PRAGUEPUTTH ที่สร้างสรรค์ One Night in Bangkok Playlist ทั้งเพลงสากล หมอลำ และลูกทุ่ง ถูกนำมาเรียงร้อยใน playlist ได้อย่างลงตัว และยังมีการแสดงดนตรีสดจาก Khontan & The Hymmapan Express วงดนตรีร่วมสมัยที่นำความสนุกของศิลปะดนตรีในหลากลหลายศาสตร์ มาร้อยเรียงพร้อมใส่ความเป็นไทยได้อย่างโดดเด่น