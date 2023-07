ทูลกระหม่อมฯ ประสบอุบัติเหตุ ข้อมือหักเตรียมเข้ารับการผ่าตัด

สร้างความตกใจให้กับชาวโซเชียลไม่ใช่น้อย เมื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสรูปภาพแขนซ้ายที่พันด้วยผ้ายาวขึ้นมาถึงศอกลักษณะคล้ายเฝือก พร้อมแคปชั่นว่า "เป็นอย่างนี้ไปแล้ว เลยเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้แล้ว #เพราะเราเป็นกำลังใจให้กัน #ไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวย #มีแค่ซ้อมใหญ่"

ซึ่งสาเหตุที่ทรงต้องพันผ้าที่แขนซ้ายอย่างนี้เพราะทรงสะดุดพรมและใช้แขนซ้ายพยุงตัวแต่ผิดจังหวะจึงทำให้ข้อมือหัก และเตรียมเข้ารับการผ่าตัด ทำให้ต้องงดพระราชกรณียกิจต่างๆ และที่ทรงเสียดายมากเป็นพิเศษคือในวันนี้ต้องขึ้นแสดงในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก ในโอกาสครบรอบ 21 ปี TO BE NUMBER ONE ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2566 ณ IMPACT FORUM เมืองทองธานี ซึ่งพระองค์ทรงตั้งใจฝึกซ้อม เตรียมงานมาหลายเดือน และเพิ่งเสร็จสิ้นรอบซ้อมใหญ่ไปก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุ

ซึ่งเมื่อชาวโซเชียลเข้ามาเห็นโพสของพระองค์ ต่างพากันอวยพรให้ทรงหายจากอาการโดยเร็ว...ขอให้ทรงหายจากอาการไวไวนะเพคะ

