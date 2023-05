คนดังสัมผัสกลิ่นหอมหลากมิติของหญิงสาว

มาพร้อมขวดทรงสามเหลี่ยมตัดกับขอบมุมที่โค้งมน และการขับเน้นโลโก้ตัวอักษรสีดำลุ่มลึก นำเสนออยู่บนเฉดสีชมพูอมส้มอันอ่อนละมุน ค้นหาธรรมชาติผ่านนวัตกรรมในการสกัดกลิ่นหอมของดอกเนโรลิ ในช่วงตูมก่อนจะบานออก ซึ่งได้สร้างความสดชื่นขึ้นมาใหม่ ด้วยการผสมผสานกลิ่นหอมและมิติความสดชื่นของดอกไม้

ความแตกต่างอย่างลงตัวในแบบ Prada Paradoxe คือการแสดงออกถึงตัวตนที่หลากหลายและอิสระ ที่มาพร้อมกับการเป็นผู้หญิงที่ไม่ยึดติดอยู่กับนิยาม ความขัดแย้งแตกต่างในตัวผู้หญิง ไม่เพียงเผยให้เห็นถึงสิ่งที่พวกเธอมีเหมือนกัน แต่ยังเป็นการค้นพบมิติตัวตนที่หลากหลาย ในขณะที่ ช่วยสร้างพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนบทสนทนา ดั่งคำกล่าวที่ว่า "Never The Same, But Always Herself”

ภายในงานมี วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร (แบรนด์แอมบาสเดอร์), ต้าเหนิง-กัญญาวีร์ สองเมือง, มาร์ช-จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล, ซาร่า เล็กจ์, สกาย-วงศ์รวี นทีธร, เก้า-สุภัสสรา ธนชาต, เต้ย-จรินทร์พร จุนเกียรติ, ฟรัง-นรีกุล เกตุประภากร, กัปตัน-ชลธร คงยิ่งยง, บลู-พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ, ดาว-พิมพ์ทอง วชิราคม และ อาชิ-อาชิตา ศิริภิญญานนท์ พร้อมด้วยเหล่าคนดังทั่วเอเชีย อาทิ Mae Tan และ Glenn Yong จากสิงคโปร์, Juwei Teoh และ Amelia Thripura Henderson จากมาเลเซีย, Jasmine Nadiko และ Dindra Nashriyah Putri จากอินโดนีเซีย, Jach Manere และ LA Aguinaldo จากฟิลิปปินส์, Aashna Hegde และ Juhi Godambe Jain จากอินเดีย มาร่วมงาน พร้อมโชว์สุดพิเศษจาก ดีเจนท พนายางกูร)