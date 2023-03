ความทรงจำผ่าน ‘แหวน’ แทนใจ

ปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล ผอ.ฝ่ายธุรกิจ บจก.เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ กล่าวว่า “Zoullink เป็นมากกว่าเครื่องประดับ แต่บอกเล่าเรื่องเล่าความทรงจำต่างๆ ผ่านแหวน ตอบสนองความต้องการของผู้สวมใส่ มอบเป็นของขวัญกับคนรัก ครอบครัว เพื่อนฝูง เสมือนเป็นตัวกลางในการบอกความรู้สึก ความทรงจำดีๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Link the other half ที่เชื่อมทุกช่วงความสัมพันธ์และความทรงจำ

เครื่องประดับทุกชิ้นประกอบไปด้วยคำว่า Link to love เชื่อมทุกความรัก ความรู้สึกดีๆ ในทุกความสัมพันธ์, Find the other part เป็นการหาอีกครึ่งหนึ่งของคุณจนเจอ และ Communicate moments จิตวิญญาณที่สื่อถึงกันของทุกความสัมพันธ์

ความพิเศษของแหวนคือ ตัวเรือนทองคำแท้ 18K มีให้เลือกหลากสี ทั้ง White gold, Yellow gold, Pink gold และ Black gold รวมถึงเลือกการตกแต่งได้ทั้งฝังเพชร ฝังพลอย ตามความชอบ