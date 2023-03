เปิดอาณาจักรความงามอัปเดตเทรนด์ 2023

เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (cmg) จัดงาน cmg Beauty Open House ยกทัพแบรนด์บิวตี้ระดับโลก ทั้ง Clarins, Hermès Perfume and Beauty, The Body Shop, KIKO Milano, THREE, FIVEISM, LuLuLun, BANILA CO และ Dyson เทคโนโลยีเพื่อความงาม รวมความยิ่งใหญ่ไว้ในงานเดียวภายใต้คอนเซ็ปต์ The New Era of cmg Beauty ส่งต่อความสดใหม่ที่จะยกระดับวงการความงามในประเทศไทยให้เหนือไปอีกขั้น จากทั้ง New Trend อัปเดตเทรนด์บิวตี้ให้กูรูรู้ก่อนใคร! New Iconic Products สินค้าใหม่จากหลากหลายแบรนด์ New Me เป็น The Best Version of You ในแบบของตัวเองให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น

เซอร์ไพรส์สุดพิเศษ New Brand เอาใจสายมินิมัลกับแบรนด์ใหม่ล่าสุด L:a Bruket (ลา บรูเก็ท) ที่เผยโฉมในงานนี้เป็นที่แรกมาแลนดิ้งสู่เมืองไทยรวมไว้ใน cmg Beauty Open House ที่เดียว พร้อมพูดคุยกับตัวแทนคนรุ่นใหม่ บัว-นลินทิพย์ สกุลอ่องอำไพ, อาย-กมลเนตร เรืองศรี และเขื่อน-ภัทรดนัย เสตสุวรรณ มาร่วมอัปเดตเทรนด์บิวตี้ที่กำลังมาแรงในวงการ พร้อมตอกย้ำความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทั้งเมกอัพ สกินแคร์ และแฮร์แคร์จากแบรนด์ใน cmg ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

ภายในงานยังมี มินิ คอนเสิร์ต จากปาล์มมี่ และกิจกรรมเซอร์ไพร์สมากมายจากทุกแบรนด์แบบจัดเต็ม