เอมิเรตส์โปรยรักเต็มอากาศ ในวันวาเลนไทน์ปีนี้

ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์จะได้สัมผัสกับกลิ่นอายของความรักที่ลอยฟุ้งในอากาศ ผ่านการเลือกรับชมภาพยนตร์สไตล์โรแมนติกและฟีลกู๊ด จากระบบความบันเทิง ice ของเอมิเรตส์ เช่น ภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ปี 2022 เรื่อง ‘Ticket to Paradise’ ซึ่งนำแสดงโดยหญิงสาวบานฉ่ำผู้ขโมยหัวใจของทุกคนอย่าง จูเลีย โรเบิร์ตส์ และนักแสดงชายทรงเสน่ห์ จอร์จ คลูนีย์ รวมถึงภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้และดราม่าอื่น ๆ ที่มีให้เลือกสรรมากกว่า 70 เรื่อง ได้แก่ 'Meet Cute' ภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุด นำแสดงโดย เคลีย์ โควโค และ พีท เดวิดสัน และเรื่อง 'Ask Me to Dance' ตลอดจนภาพยนตร์คลาสสิกตลอดกาลอย่าง 'When Harry Met Sally', 'Bridget Jones Diary' และ 'The Notebook' เป็นต้น

ในวันวาเลนไทน์ปีนี้ ผู้โดยสารในทุกชั้นโดยสารจะได้ลิ้มรสบราวนี่หวานฉ่ำ หรือเรดเวลเวทคัพเค้กที่ประดับด้วยหัวใจสีแดงและสีชมพูในกล่องของขวัญไซส์มินิจากสายการบินเอมิเรตส์ ท่ามกลางแสงไฟสีแดงอันสวยงามที่ส่องสว่างภายในตัวเครื่อง

นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ทั่วโลกจะเพิ่มความโรแมนติกด้วยอาหารตามธีมแห่งความรัก ซึ่งรังสรรค์มาอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตรูปหัวใจ mud cake สำหรับวาเลนไทน์ และสตรอเบอร์รี่เคลือบช็อกโกแลต ทั้งนี้ พิเศษสุดสำหรับห้องรับรองในกรุงเทพฯ ผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่งจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปกับรายการเมนูพิเศษ เช่น แซลมอนเวลลิงตันสอดไส้ครีมชีสและผักโขมรสเลิศ เรดเวลเวทครีมชีสคัพเค้ก และช็อกโกแลตคัพเค้ก ที่พร้อมส่งมอบทั้งรสชาติหอมหวานและความรู้สึกอันเปี่ยมรักตรงถึงหัวใจของทุกคน