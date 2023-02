สวีตไม่ไหว! “เนม ปราการ” ควงแม่ของลูกดินเนอร์เก๋เติมหวานรับวาเลนไทน์

มาเริ่มต้นกันด้วยลุคของเนม-ปราการ ไรวา นักร้องนำวง getsunova ที่จูงมือภรรยาสาวคนสวย ป้อ-สารชา ฤดีสุนันท์ ซึ่งวันนี้ขอแอบลูกสาว “น้องเรน” มาจัด Private Dinner เพิ่มความหวานกันสักหน่อย ด้านคุณพ่อเนม มาในลุคชิล ๆ กับเสื้อเชิ้ตผ้าลินินแพตเทิร์นดอกกล้วยไม้สีชมพู-ดำ-ขาว พร้อมด้วยกางเกงลินินสีครีม ส่วนภรรยา ป้อ-สารชา อวดความสดใสกับ Midi Dress ผ้าไหมลวดลายดอกกล้วยไม้มากสีสัน จุดเด่นคือความพลิ้วไหวของชุดที่ใส่สบายไม่ร้อนเหมาะกับทุกโอกาสพิเศษ โดย เนม-ปราการ เผยถึงดินเนอร์หวานที่ The Siam ครั้งนี้ว่า “ใกล้วันวาเลนไทน์แล้ว ผมเลยชวนป้อมาสวีตกันสักหน่อย เราประทับใจกับบรรยากาศดินเนอร์สุด Cozy ริมแม่น้ำของโรงแรม The Siam มาก ๆ ครับ” ด้านป้อ-สารชา เล่าถึง Couple Look ว่า “เดตวันนี้ป้อเลือกใส่เดรสสีสวยสะดุดตาของจิม ทอมป์สัน ผ้าไหมของแบรนด์นี้มีความลื่นเบาใส่สบายมาก ๆ ลายกล้วยไม้ก็แมตช์กับเสื้อเชิ้ตของพี่เนมด้วย เลยได้เป็นลุคคู่รักชิค ๆ ค่ะ”

ต่อมากับคู่รักที่ฉลองวาเลนไทน์ในฐานะสามี-ภรรยาเป็นปีแรก อย่าง นต-ปณต คุณประเสริฐ มือกีตาร์ วง getsunova และอาร์ติสต์สาวคนเก่ง เนะ-อโณทัย นิรุตติเมธี ที่งานนี้ควงคู่กันอวดลุคออกเดตสุดยูนีค ด้าน หนุ่มนต โชว์สไตล์ชิล ๆ กับเชิ้ตสีฟ้าและกางเกงลินินสีครีม พร้อมหยอดคำหวานในวันวาเลนไทน์ปีแรกกับภรรยาว่า “วันวาเลนไทน์ก็คงเป็นอีกวันที่เราได้ฉลองความรักที่มีต่อกัน จริง ๆ การได้มีเค้าเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นคู่ชีวิตในทุก ๆ วัน มันก็คือพิเศษที่สุดสำหรับผมแล้ว” ส่วนเนะ-อโณทัย ได้เล่าถึงลุคออกเดตสุดเก๋ ว่า “วันนี้เลือกเป็นเดรสปาดไหล่สีชมพูดีเทลผูกโบว์ที่สวยมาก ๆ เนะรู้สึกว่าชุดของจิม ทอมป์สันจะมีทั้งความลักชูรีและความรีแลกซ์รวมอยู่ในชุดเดียว และที่สำคัญคือใส่สบายมาก ๆ เหมาะกับอากาศร้อนบ้านเราเป็นที่สุดค่ะ” โดยทั้งคู่ต่างเพิ่มความสตรีทด้วยผ้าใบคู่เก่งที่มาคอมพลีตลุคได้อย่างลงตัว



ส่งท้ายความหวานกันด้วยคู่สามี-ภรรยานักธุรกิจ จูนจูน-พัชชา พูนพิริยะ และ คุณดี-ปรีดี เฮงษฎีกุล ที่ขอมาโชว์ความน่ารักออกสื่อกับลุคคู่สุดสดใส โดยสาวจูนจูน มาในเดรสสุดพลิ้วใส่สบาย ด้านปรีดี ก็มาในเสื้อเชิ้ตลายกล้วยไม้สีเขียวที่แมตช์กับกางเกงสีพื้นได้อย่างเข้ากัน โดยจูนจูน-พัชชา เผยถึงลุคนี้ว่า

“จูนชอบใส่เดรสอยู่แล้วค่ะ เป็นคนชอบสไตล์สบาย ๆ แล้วเสื้อผ้าของแบรนด์จิม ทอมป์สัน ใส่สบายมาก ๆ ทั้งของผู้หญิงและผู้ชายเลย ส่วนใหญ่เดตของเราสองคน คือเน้นหาของอร่อยทานค่ะ วันนี้ก็เลยเอ็นจอยกับอาหารและบรรยากาศดี ๆ ที่ The Siam มาก ๆ”

นอกจากจะได้มาดินเนอร์หรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว คู่รักคนดังทั้ง 3 คู่ ยังได้ถือโอกาสแวะช้อปปิ้งและถ่ายรูปที่ Jim Thompson at The Siam ไลฟ์สไตล์เดสติเนชันแห่งใหม่จากแบรนด์จิม ทอมป์สันที่มาเปิดแบบเอ็กซ์คลูซีฟในพื้นที่ของโรงแรมเดอะสยาม ด้วยการเนรมิต Connie's Cottage บ้านไทยที่มีประวัติยาวนานให้กลายเป็นสโตร์แสนงดงามสไตล์ไทยดั้งเดิม โดยบ้านไทยหลังนี้เป็นบ้านของคุณ Connie Mangskau เพื่อนสนิทคุณจิม ทอมป์สัน ที่ซื้อบ้านไม้โบราณมาจากอยุธยา ซึ่งต่อมาได้ถูกย้ายและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมเดอะสยาม นั่นเอง