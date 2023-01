คิดส์ แพลนเน็ต เติมสีสันแจกความสดใสในงาน “KIDS' PLANET FUN FEST”

เพื่อให้น้องๆ หนูๆ ได้ร่วมสนุก ต้อนรับเทศกาลวันเด็ก เติมเต็มโลกแห่งจินตนาการสุดสร้างสรรค์ แผนกคิดส์ แพลนเน็ต จัดกิจกรรมพิเศษเอาใจหนูๆ มอบความพิเศษสำหรับครอบครัวสมาชิก MCARD เมื่อซื้อสินค้าภายในแผนก คิดส์แพลนเน็ตและแสดงบัตรหรือ แอปฯ MCARD รับฟรี สายไหมแคนดี้สีรุ้ง หรือร่วมสนุก เพิ่มเพื่อนใน FB KIDS’PLANET รับทันที ! ลูกโป่งหลากสีจากพี่ๆ โบโซ่ เฉพาะวันที่ 14 มกราคม 2566 เท่านั้น ที่แผนก คิดส์ แพลนเน็ต ทุกสาขา (ยกเว้นโคราช)

KIDS’PLANET สาขาพารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ สำหรับลูกค้าที่มียอดซื้อตามที่กำหนด สามารถร่วมกิจกรรมที่แผนก คิดส์ แพลนเน็ต อาทิ กิจกรรมเพนท์เล็บจากแบรนด์ 3C4G และกิจกรรมแต่งหน้าจากแบรนด์ MAKE IT REAL เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท จากแบรนด์ MAKE IT REAL , 3C4G และของเล่น TOYS จากเครือ KIDDOODLE, ร่วมกิจกรรม WORKSHOP สนุกๆ จากหลากหลายแบรนด์ ภายในงาน เมื่อซื้อสินค้าจาก MILLIONS OF COLORS ครบ 2,000 บาท เตรียมความสนุกให้คุณหนู ตลอดสุดสัปดาห์ในเดือนมกราคมนี้

สำหรับพื้นที่ QUARTIER GALLERY จัดกิจกรรมพิเศษมากมาย ในระหว่างวันที่ 7 – 15 มกราคม 2566 บริเวณชั้น M ศูนยก์การค้า THE EMQUARTIER มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในงาน ครบ 2,000 บาท รับฟรี คูปองทดลองเรียน Dance Session จากสถาบัน CharACTer ชั้น 2 EMJOY ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ จำนวน 1 ใบ/ใบเสร็จ มูลค่า 1,350 บาท และกิจกรรมสนุกๆมากมาย อาทิ กิจกรรมจาก PLAYMOBIL ของเล่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มาพร้อมฟีเจอร์ AR พร้อมทั้งตื่นตาตื่นใจไปกับโลกเสมือนจริง ของเหล่าสัตว์ในป่าดิบชื้น อเมซอนจาก Playmobil Wiltopia, สนุกสนานไปกับกิจกรรมต่อ Custom your own Figure เพื่อเสริมสร้างไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ, พบกับกิจกรรมแข่งขันรถรางวิบาก (Majorette Racing Track) พร้อมรับของรางวัลมากมาย, ร่วมกิจกรรมวาดรูประบายสีแต่งเติมโลกแห่งจินตนาการจาก KIDDO พร้อมทั้งเล่นเกมกับ Paw Patrol นอกจากนี้ยังพบกับของเล่นเด็กลิขสิทธิ์แท้จาก Paw Patrol, Cocomelon,Disney, Cool Maker และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย, กิจกรรมจาก SILVERIT ท้าประลองการแข่งขันหุ่นยนต์ชกมวยสุดมันส์ Robo Kombat ที่มาพร้อมความสนุกไม่ซ้ำใครด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ พร้อมทดลองเล่นรถบังคับสายลุย EXOST ที่วิ่งได้ทุกสภาพผิวถนน, กิจกรรมจาก L.O.L. SURPRISE ให้น้องๆ หนูๆ ระบายสีชุดตุ๊กตากระดาษ L.O.L Surprise พร้อมนำกลับบ้านได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย, กิจกรรม Workshop Paint เล็บจากแบรนด์ 3C4G และแต่งหน้าจากแบรนด์ Make it real และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ คิดส์ แพลนเน็ต ยังมอบโปรโมชั่นพิเศษมากมาย อาทิ สินค้าเสื้อผ้าและของเล่นสำหรับเด็ก ลดสูงสุด 30% ตลอดทั้งแคมเปญ , รับสินค้าแลกซื้อในราคาพิเศษ ลดราคาสูงสุดกว่า 50% เมื่อมียอดซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท, มอบความพิเศษให้ลูกค้า TOP SPENDER ที่มียอดซื้อสูงสุดตลอดรายการ รวมของสมนาคุณมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท จำนวน 5 รางวัล , สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก M CARD รับส่วนลด 100 บาท จากไอศกรีม SWENSEN’S เมื่อซื้อสินค้าภายในแผนก KIDS’PLANET ครบ 1,500 บาท / ใบเสร็จ (จำกัด 2,000 สิทธิ์ตลอดรายการ 13 ม.ค. – 15 ก.พ. 2566)

ร่วมสนุกกับกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการให้กับน้องๆ หนูๆ พร้อมช้อปสินค้าเด็กในราคาพิเศษในงาน “KIDS' PLANET FUN FEST” ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่เดอะมอลล์ ทุกสาขา เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์