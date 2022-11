มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เตรียมจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก”

งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก” ในรูปแบบออนกราวน์ (On-ground) เต็มรูปแบบ โดยภายในงานฯ มีการถอดแบบโครงสร้าง “อาคารมหินทรเดชานุวัฒน์” ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ของมูลนิธิฯ มาไว้ในงาน แสดงถึงการยกระดับการทำงานของมูลนิธิฯ ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 27 ในปีนี้ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “ศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์ และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัย (Center of Excellence in Flood Relief and Management)” ตามพระนโยบายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

นิทรรศการในปีนี้ พบกับการจัดแสดงภาพรวมการดำเนินภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืน ยังจัดแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและนวัตกรรมในการทำงานของมูลนิธิฯ ตั้งแต่ “การเฝ้าระวังก่อนเกิดอุทกภัย” เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย “การบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดอุทกภัย” ซึ่งเป็นภารกิจที่มูลนิธิฯ ดำเนินการเองเป็นหลัก และ“การฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย” เพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข และมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

ภายในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ปีนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ

- ชมและช้อปสินค้าจากร้านค้าในโครงการส่วนพระองค์และร้านพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ากิตติมศักดิ์และร้านเครือข่ายที่ยกขบวนสินค้าราคาพิเศษมาร่วมออกร้าน รวมทั้งสิ้นกว่า 100 ร้าน และยังมี “ตลาดย้อนยุค” โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่รวบรวมร้านอาหารชื่อดังมาเพิ่มสีสัน ความสนุกสนานให้กับงานฯ ในปีนี้

- ชมการปรุงอาหารจากรถประกอบอาหาร “รถเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ช่วยด้วยใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ที่นำเมนูสูตรประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพของมูลนิธิฯ มาเปิดโอกาสให้ได้ชิมและร่วมบริจาคสมทบมูลนิธิฯ

- ช้อปสินค้าจากร้านพึ่งพา ทั้งผลิตภัณฑ์ยั่งยืนจากชุมชนที่ประสบอุทกภัย อาทิ ผ้าไหมพื้นเมืองจากชัยภูมิ

เสื้อมัดย้อมจากสกลนคร และสินค้าที่ระลึกที่เปิดตัวในงานฯ ได้แก่ ชุดน้ำชา (Snack Tray) ลายกล้วยไม้โสมสวลี

- ช้อปและชิมผลิตภัณฑ์ของร้าน “PAfé สุขที่ได้แบ่งปัน” ที่จำลองบรรยากาศมาให้ได้สัมผัส

- ชมการสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากทีมเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา ปฏิบัติการภัยพิบัติ

- ชมการแสดงดนตรีในสวนของนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สับเปลี่ยนมาจัดแสดงในแต่ละวัน

- ร่วมแบ่งปันสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิฯ ผ่านกิจกรรมจัดถุงยังชีพฯ พร้อมถ่ายรูปใส่กรอบเป็นที่ระลึก โดยถุงยังชีพฯ จะถูกส่งต่อไปยังผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

ทั้งนี้ งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565 นี้ จัดเป็นครั้งที่ 11 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม เวลา 9.00-20.00 น. โดยพิธีเปิดงานฯ อย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเที่ยวงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี ซึ่งกลับมาจัดในสถานที่จริงอย่างเต็มรูปแบบ ท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้และความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยรายได้จากการจัดงานจะนำสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย