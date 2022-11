“Asian Horror Stories” ชวนหลอนข้ามสถานี

สยองขวัญไปกับกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย จนถึงวันที่ 2 พ.ย. 65 พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า MRT ที่มีสิทธิ์ร่วมหลอนแบบเอ็กซ์คลูซีฟ กับกิจกรรมสยองขวัญมากมาย อาทิ Zombie Station ที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยเอสพลานาด รัชดา, The Ghosts of Japan ที่สถานีพระราม 9 โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9, ชมหนังกลางแปลง "Train To Busan (ด่วนนรกซอมบี้คลั่ง) และ Bloody Thirsty Night กับ Hiyaku Izakaya เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสยอง ให้สนุกอีกมากมาย พร้อมหลอนไปทุกค่ำคืน ที่เอสพลานาด รัชดา และเซ็นทรัล พระราม 9 ชมและเลือกซื้อผลงานกลุ่มศิลปิน ATT : Art Toys Thailand กับธีม Zombie Halloween สุดเก๋ที่ เอสพลานาด รัชดา

ตะลุยกินเมนูอร่อยในบรรยากาศสุดหลอนของประเทศญี่ปุ่นที่งาน “Japanese Horror Market” ชั้น B และอร่อยกับกองทัพอาหารญี่ปุ่นกว่า 200 เมนูจากร้านดังที่งาน “Japan Signature” ชั้น 1 เซ็นทรัล พระราม 9 และสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า MRT รับสิทธิ์มากมายให้เลือกสยอง