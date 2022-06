Central World โชว์พลัง องค์กรส่งเสริมความความหลากหลายทางเพศ

เซ็นทรัลพัฒนา ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ของไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นระดับโลก ร่วมสะท้อนการเปิดกว้างทางโอกาส และส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ ผ่านแคมเปญฯ centralwOrld “Free to be” อิสระที่จะเป็นตัวเองในแบบของคุณ ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่เน้น Genderless และมุ่งเป็นส่วนหนึ่งให้สังคมร่วมกันตระหนักถึงความเท่าเทียมกันของคนทุกคน โดยในปีนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP ประจำประเทศไทย, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด ผู้จัดประกวดงาน Miss International Queen 2022 และ Tinder Application ชื่อดังระดับโลก, Muse by Metinee ร่วมกันสร้างประสบการณ์ระดับโลก ใช้พื้นที่ของศูนย์การค้า สร้างเสียงสะท้อนไปสู่สังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งจอ The Panoramix และสื่อต่างๆ ในเซ็นทรัลเวิลด์ รวมถึงสินค้าคอลเลคชั่นพิเศษ Limited edition of Pride collection กับแบรนด์ดังมากมาย

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ด้วยเจตนารมณ์ Imagining better futures for all ของเราที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์อนาคตที่ดีสำหรับทุกคน ซึ่งคำว่า All นั้น สื่อถึงการเป็น Global Company องค์กรแห่งความหลากหลายและเท่าเทียมทั้งในเรื่องเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อ และ ความแตกต่างอื่นใด สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เพื่อทุกคนในสังคม อีกทั้งบริษัทฯ ได้ทำการมอบสวัสดิการที่ดี เพื่อสร้างสังคมแห่งการทำงานที่น่าอยู่ ดูแลเพื่อนพนักงานทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังมีแนวทางสำหรับการรับสมัครงาน ด้วยการไม่ระบุเพศในการประกาศรับสมัครตำแหน่งต่างๆ เพื่อแสดงการเปิดกว้างทางโอกาสอย่างเท่าเทียมกันให้ทุกคน เพื่อพร้อมทำงานเพื่อขับเคลื่อนวงการอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกไทยให้ไปได้ไกลในระดับโลก” ดร. ณัฐกิตติ์ กล่าว

นอกจากนี้ยังถือเป็นครั้งแรกในไทย กับคอนเสิร์ต “PRIDE MONTH Repertoire” : centralwOrld ร่วมกับ Mahidol Wind Orchestra (MWO) College of Music นำบทเพลงที่บันทึกถึงอารมณ์ ความรู้สึก และภาพแทนของกลุ่ม LGBTQIA+ มาบรรเลงในรูปแบบ Wind session ในวันที่ 21 มิ.ย. 2565 ณ ชั้น 1 โซน Central Court

สำหรับกิจกรรมไฮไลท์มากมาย ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนั้น ได้แก่

1.ครั้งแรกของการจัดประกวด Miss International Queen 2022 ภายใต้คอนเซปท์ “Pride Together” ที่รวมเหล่า Queens ทั่วโลกกว่า 24 ประเทศ มาแสดงความสามารถ ภายในงานพบกิจกรรมการประกวดรอบชุดประจำชาติ (Miss International Queen 2022 National Costume Presentation) และการประกวดความสามารถพิเศษ (Miss International Queen 2022 Talent Quest) พร้อมร่วมเฉลิมฉลองไปกับ งาน Pride Together Party ไปกับศิลปินชื่อดัง และเซเลปมากมาย อาทิเช่น ออฟ ปองศักดิ์, ทีม Drag race, ทีม Tiffany's Show Pattaya รวมถึงฟัง เสวนา Pride Talk เรื่องราวดีๆ ส่งต่อพลังแห่งความภาคภูมิใจ จาก Celebrities ชื่อดัง ได้ในวันที่ 20 มิ.ย. ชั้น 1 โซน Eden และร่วมชมงาน People Of Pride Exhibition เป็นการจัดแสดงนิทรรศการรูปภาพของเหล่าคนดัง พร้อมข้อความสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ณ ชั้น 1 โซน Atrium ตั้งแต่วันที่ 11-30 มิถุนายน 2565

2.พบกับ “The Pride Wave” - Art Installation โดย เมตร โดย Tinder Dating-application ระดับโลก ร่วมกับ APCOM องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) ครั้งแรกในไทยเพื่อร่วมสนับสนุน สังคมแห่งความเท่าเทียมในประเทศไทย สร้างสรรค์ Landmark ที่รับแรงบันดาลใจจากธง Progressive Pride ด้วย 11 สีที่เป็นตัวแทนของทุกกลุ่มความหลากหลาย โดยจะจัดแสดงอยู่ที่บริเวณหน้าลาน เซ็นทรัลเวิลด์สแควร์ ตลอดเดือนมิถุนายน 2565 โดยเป็นผลงานที่มีความยาว 7 เมตรและสูงกว่า 3.5 เมตร พร้อมชมผลงานและถ่ายรูปพร้อมแชร์ถึงการสนับสนุน LGBTQIA+ ผ่านทาง Social media ตลอดเดือนมิถุนายน 2565 และ Tinder user เพียงแสดงหน้าโปรไฟล์ เพื่อรับ PRIDE Lollipop ฟรี เฉพาะวัน ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ ตั่งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไป ตลอดเดือนมิถุนายน 2565 จำกัดจำนวน

3.จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง Coming to you ภาพยนตร์ สารคดี LGBTQIA+ จากประเทศเกาหลีใต้ และ การเสวนาเรื่องความเท่าเทียม ด้วยความร่วมมือกันของ centralwOlrd + UNDP + กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และDocumentary Club ณ โรงภาพยนต์ SF World Cinema ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 รอบ 18.00 น เข้าชมฟรี

4.พบกับการจับมือร่วมกัน ปีที่ 2 ระหว่าง centralwOrld + UNDP + Muse by Metinee นำโดย เมทินี กิ่งโพยม นางแบบชื่อดัง ตัวแม่แห่งวงการ LGBTQIA+ ของประเทศไทย ในงาน Rainbow Runway for Equality ร่วมกับ ศิลปิน ดารา และ คนในวงการบันเทิงมากมายกว่า 100 ชีวิต อาทิ รัศมีแข, เอกกี้, The Face Thailand, Drag Race Thailand ร่วมสนับสนุนความหลากหลาย ผ่านการเดินแบบ บริเวณหน้าลาน เซ็นทรัลเวิลด์สแควร์ Runway สี รุ้งยาวกว่า 40 เมตร ในวันนี้ (1 มิถุนายน 2565) เวลา 15.00 เป็นต้นไป

5.ครั้งแรกในไทยกับคอนเสิรต์ “PRIDE MONTH Repertoire” : centralwOrld ร่วมกับ Mahidol Wind Orchestra (MWO) College of Music นำบทเพลงที่บันทึกถึงอารมณ์ ความรู้สึก และภาพแทนของกลุ่ม LGBTQIA+ ที่ มาบรรเลงในรูปแบบ Wind session พิเศษสุดสำหรับการจัดแสดงครั้งแรกวงออเคสตร้าเครื่องเป่า ที่จะบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของเพลงที่สร้างสรรค์โดย LGBTQIA+จัดแสดง ณ ชั้น 1 โซน Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นี้

นอกจากนี้ เซ็นทรัลเวิลด์ ยังได้ส่ง Message to the World พลังใจและการยอมรับในความเท่าเทียมสู่ชาวโลก ผ่านจอ The Panoramix จอ LED ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแสดงออก และสนับสนุนความแตกต่าง และทาง centralwOrld ยังจัดทำ Instagram Filter ในคอนเซ็ปต์ ‘Free to be’ ให้ลูกค้าทุกคนสามารถร่วมเล่น Filter นี้ เพื่อแสดงออกในการสนับสนุนในช่วง Pride Month อีกด้วย