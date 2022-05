“หน่อง ธนา-ไฮโซชูชัย” นำทีมดาวดังร่วมบูชา “พระศิวลึงค์” องค์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของไทย

สายมูเตลูไม่พลาด ขอพรได้ไวทันใจ ที่พึ่งของคนมีทุกข์ทางใจแห่งใหม่ของชาวไทยและต่างชาติ พระศิวลึงค์หยกประดับเพชรล้ำค่าหายาก มูลค่ามากกว่า 300 ล้านบาท หนึ่งเดียวของโลก ที่ตอนนี้กลายเป็นจุดสำคัญ เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของประเทศไทยไปแล้ว หาไม่ยากอยู่ข้างๆ ริมแม่น้ำที่โรงแรมดัง ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา Chuchaiburi Sri Amphawa แถวตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามแน่นอนว่างานใหญ่สุดอลังการอย่างใหญ่อย่างนี้ นำทีมโดย เจ้าแม่เพชรพันล้าน ชูชัย ชัยฤทธิเลิศ พร้อมกองทัพดาราดัง เช่น หน่อง ธนา ฉัตรบริรักษ์ ,พรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ รองอันดับ 2 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ Miss Universe Thailand 2020 ,ฝ้าย สุภาพร มะลิซ้อน มิสแกรนด์ไทยแลนด์ Miss Grand Thailand 2016 ,นัท นิสามณี เลิศวรพงศ์ ,เกรซ เดอะเฟซไทยแลนด์ The Face Thailand ณัฐธยาน์ บุญชมไพศาล และพระเอกหล่อ แรง แม็กซ์ ณัฐพล ดิลกนวฤทธิ์ โดยมี ปุ๋ย นิทัศน์ และ ดร.โก้ธีรศักดิ์ พันธุจริยา ทำหน้าที่พิธีกรสำหรับงานฉลองวันเกิดครบ 5 รอบ ของเจ้าแม่เพชรเมืองไทยปีนี้ จัดได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทดแทนนึกถึงบุญคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิด ซึ่งได้แจกทานให้ผู้ยากไร้ โดยมีข้าวสาร 500 กระสอบ อาหารแห้ง 500 ชุด และที่ยังพูดถึงกันไม่หยุด! สายมูเตลูทั่วไทย ได้ฮือฮากันไปแล้ว เพราะได้มีการจัดพิธี บวงสรวงไฟหน้าน้ำ เพื่อบูชาพระศิวลึงก์พร้อมเพชรพลอย หยกล้ำค่าที่นำมาประดับ รวมมูลค่ามากกว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้คนทั่วไทยและชาวต่างชาติ ได้เข้ามาขอพรรวย โชคลาภมาไว เรื่องรักสมดั่งหวัง หรือเรื่องต่างๆ ที่ต้องการขอพระศิวลึงค์หยกประดับเพชรและอัญมณีล้ำค่า จัดสร้างโดยหยก 3 สี ได้แก่ ฮก คือ โชค ลก คือยศถาบรรดาศักดิ์ และซิ่ว คือ อายุ โดยได้ค้นหาหยกจากประเทศพม่า เป็นหยกที่สวยงามและหายากยิ่งที่สุด ความสูงขององค์ รวมทั้งสิ้น 69 เซนติเมตร เครื่องประดับที่บรรจงถักทอร้อยเรียงบนองค์พระศิวลึงค์ ได้รังสรรค์โดยช่างทองโบราณฝีมือเฉียบ และช่างอัญมณีที่เชี่ยวชาญร่วม 50 คน ใช้ระยะเวลาในการจัดเลือกอัญมณีและจัดทำนานถึง 2 ปีอัญมณีเป็นมงคลที่อยู่ในอัญมณีนพเก้า ได้แก่ เพชร ทับทิม ไพลิน บุษราคัม มรกต โกเมน โดยบริเวณตรงกลางได้ประดับด้วยมรกตทรงหยดน้ำ จากประเทศโคลัมเบีย ขนาดใหญ่ถึง 18 กระรัต และเพชรสีเหลืองธรรมชาติ แฟนซีเยลโล่ไดมอนด์ Fancy Yellow Diamond ขนาด 20 กระรัตรังสรรค์สุดเนี๊ยบ โดยช่างทองโบราณ องค์พระศิวลึงค์ได้ทำพิธีทางศาสนาโดยพราหมณ์ จากอินเดียทั้งพิธีกลางวันและกลางคืน ตามประเพณีโบราณ เป็นไปตามแบบแผนประเพณีที่ถูกต้องของอินเดีย ถ้าพูดถึงเรื่องมูลค่า ตอนนี้ต้องบอกดังๆ เลยว่าประเมินค่าไม่ได้ ส่วนเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ก็มีกระแสปากต่อปากมานานแล้วด้วยใครอยากขอพรสมหวังไว ใครที่ตั้งจิตดี มีคุณธรรมจริยธรรม มาขอพรโชคลาภที่นี่ เพื่อบูชาพระศิวลึงก์พร้อมเพชรพลอย หยกล้ำค่ารวมมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท ได้ทุกวันที่โรงแรมดัง ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา Chuchaiburi Sri Amphawa จ.สมุทรสงครามไม่อยากให้พลาดเรื่องราวดีๆ ต้องตามติดตลอด ไฮโซเพชรพันล้านชูชัย ได้ทาง แฟนเพจ Chuchi The Universe : จักรวาลของชูชัย TikTok : Chuchi The Universe IG : chuchai_c2